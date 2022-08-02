В Николаеве пожар после мощных взрывов, - мэр Сенкевич
В одном из районов Николаева в результате мощных взрывов начался пожар, а также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", - написал Сенкевич в телеграмм-канале.
Второе. С каких это пор Лески стали микрорайоном? Такое могла придумать только жлобня.
Третье. ты хоть свое скинь скинь, фуфел
Хочешь что-то проблеить, - завтра 8-00 Ялта. Не стучи ведром
Щодо мікрорайону Ліски:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2)
І запам'ятай, у Миколаєві немає мікрорайону Ялта, є поселення чи мікрорайон Ялти.
https://mkrada.gov.ua/news/1606.html
Ти хоч до Миколаєва доїдь не обісравшись.
А теперь расскажи когда последний прилет в городе был,?
Твої слова цитую: Напиши де ти мешкаеш, я до тебе сам завітаю
Чекаю, клоун.
Лупят переделанными С-300
Все буде ставати гірше тому що немає адекватної відповіді.
пом'ятаєте про новину на тому тижні про те що "штати розробляють алтернатівний маршрут вивозу зерна якщо росія порушить домовленості". так вот, в дом Водатурського ьув прильот ДВУХ ракет С-300. В одне крило. Така точність цих ****** при стрельбі по наземним цілям цилком можлива але тільки якщо є БПЛА котрий наводить ракету вже в польоті "підсвічуя" ціль. або новідник котрий робить теж саме але с землі.