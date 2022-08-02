В Николаеве пожар после мощных взрывов, - мэр Сенкевич

В одном из районов Николаева в результате мощных взрывов начался пожар, а также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"После мощных взрывов около девяти вечера в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом", - написал Сенкевич в телеграмм-канале.

Читайте также: Последствия вражеских обстрелов Николаева: поврежден жилой дом, общежитие и магазин. ФОТОрепортаж