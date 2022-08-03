За день росіяни здійснили 6 обстрілів Сумщини, зафіксовано 62 "прильоти", - Живицький

У вівторок окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 62 прильоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти.



Есманьська громада: після 16:00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18:00.



Хотінська громада: мінометний обстріл після 20 години − 10 прильотів.



По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.



На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", - зазначив Живицький.

