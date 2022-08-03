УКР
За день росіяни здійснили 6 обстрілів Сумщини, зафіксовано 62 "прильоти", - Живицький

сумщина

У вівторок окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 62 прильоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти.

Есманьська громада: після 16:00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18:00.

Хотінська громада: мінометний обстріл після 20 години − 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.

На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", - зазначив Живицький.

обстріл (30361) Сумська область (4137) Живицький Дмитро (466)
Кожного дня повідомлення про обстріли Сумщини! А де повідомлення про обстріли у відповідь?
