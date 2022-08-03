УКР
На 3 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 3 серпня з Донбасу до Львова.

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

