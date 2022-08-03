За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці. Ще 7 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

