Новини Агресія Росії проти України Війна
За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці. Ще 7 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, - Кириленко 01

Донецька область (9336) Кириленко Павло (917)
тварі *****
03.08.2022 08:38 Відповісти
03.08.2022 08:45 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/2/249835/ https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/2/249835/


Ненавиджу москалів!!!
03.08.2022 08:52 Відповісти
 
 