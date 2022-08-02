За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар'їнці та 1 у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль