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За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко 01

"За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар'їнці та 1 у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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