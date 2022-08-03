УКР
Парламент Франції підтримав вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

нато

Національна асамблея Франції проголосувала за ратифікацію вступу Швеції і Фінляндії в НАТО 2 серпня увечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє France 24.

Рішення ухвалили 209 голосами "за" і 46 голосами "проти". Таким чином Франція приєднується до двадцяти союзників, які вже ратифікували протоколи, заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна.

Швеція та Фінляндія вирішили відмовитися від свого нейтралітету на тлі війни Росії проти України. Тепер усі 30 держав-членів НАТО повинні офіційно ратифікувати цей захід, перш ніж Швеція і Фінляндія зможуть користуватися повним захистом статті 5 Статуту НАТО в разі нападу.

Зазначається, що Сенат США проведе голосування щодо схваленню вступу Фінляндії і Швеції в НАТО 3 серпня, про це оголосив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

