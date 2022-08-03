Кабмін оприлюднив умови пільгової іпотеки під 3%
Кабінет міністрів на засіданні 2 серпня затвердив умови пільгової іпотеки під 3%.
Умови іпотеки визначає постанова №856, повідомляє Цензор.НЕТ.
На доступну іпотеку можуть претендувати:
-
військовослужбовці
-
медичні працівники
-
педагогічні працівники
-
наукові працівники
-
ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій
-
внутрішньо переміщені особи
-
інші громадяни України з житлом площею до 52,5 кв. м плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї (якщо вистачатиме грошей).
З 1 жовтня отримати пільговий кредит зможуть тільки перші чотири категорії. Тільки вони можуть претендувати на ставку 3%.
Для решти програма почнеться у 2023 році зі ставкою 7%.
Кандидат на отримання іпотеки повинен відповідати таким вимогам:
-
бути громадянином України
-
мати 18 років (максимальний вік не вказано, але ліміт для виплати кредиту - 70 років)
-
бути платоспроможними, як і члени його сім’ї
-
повинен мати у власності менше ніж 52,5 кв. м житлової нерухомості плюс 21 кв. м на кожного члена сім'ї (не враховуючи житла в зоні бойових дій чи окупації)
-
не брати участь в інших державних житлових програмах
-
не перебувати під санкціями.
В рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Будинок не обов'язково має бути новим, але якщо йдеться про обласний центр - то він має бути не старше 10 років.
Вартість житла не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку.
Оформлення заявок на кредит буде відбуватися через "Дію".
