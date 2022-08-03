Кабмін оприлюднив умови пільгової іпотеки під 3%

Кабінет міністрів на засіданні 2 серпня затвердив умови пільгової іпотеки під 3%.

Умови іпотеки визначає постанова №856, повідомляє Цензор.НЕТ.

На доступну іпотеку можуть претендувати:

військовослужбовці

медичні працівники

педагогічні працівники

наукові працівники

ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій

внутрішньо переміщені особи

інші громадяни України з житлом площею до 52,5 кв. м плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї (якщо вистачатиме грошей).

Читайте: Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня для чотирьох категорій громадян, - Шмигаль

З 1 жовтня отримати пільговий кредит зможуть тільки перші чотири категорії. Тільки вони можуть претендувати на ставку 3%.

Для решти програма почнеться у 2023 році зі ставкою 7%.

Кандидат на отримання іпотеки повинен відповідати таким вимогам:

бути громадянином України

мати 18 років (максимальний вік не вказано, але ліміт для виплати кредиту - 70 років)

бути платоспроможними, як і члени його сім’ї

повинен мати у власності менше ніж 52,5 кв. м житлової нерухомості плюс 21 кв. м на кожного члена сім'ї (не враховуючи житла в зоні бойових дій чи окупації)

не брати участь в інших державних житлових програмах

не перебувати під санкціями.

В рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Будинок не обов'язково має бути новим, але якщо йдеться про обласний центр - то він має бути не старше 10 років.

Вартість житла не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку.

Оформлення заявок на кредит буде відбуватися через "Дію".