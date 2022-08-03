УКР
Кабмін оприлюднив умови пільгової іпотеки під 3%

Кабінет міністрів на засіданні 2 серпня затвердив умови пільгової іпотеки під 3%.

Умови іпотеки визначає постанова №856, повідомляє Цензор.НЕТ.

На доступну іпотеку можуть претендувати:

  • військовослужбовці

  • медичні працівники

  • педагогічні працівники

  • наукові працівники

  • ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій

  • внутрішньо переміщені особи

  • інші громадяни України з житлом площею до 52,5 кв. м плюс 21 кв. м на кожного члена сім’ї (якщо вистачатиме грошей).

З 1 жовтня отримати пільговий кредит зможуть тільки перші чотири категорії. Тільки вони можуть претендувати на ставку 3%.

Для решти програма почнеться у 2023 році зі ставкою 7%.

Кандидат на отримання іпотеки повинен відповідати таким вимогам:

  • бути громадянином України

  • мати 18 років (максимальний вік не вказано, але ліміт для виплати кредиту - 70 років)

  • бути платоспроможними, як і члени його сім’ї

  • повинен мати у власності менше ніж 52,5 кв. м житлової нерухомості плюс 21 кв. м на кожного члена сім'ї (не враховуючи житла в зоні бойових дій чи окупації)

  • не брати участь в інших державних житлових програмах

  • не перебувати під санкціями.

В рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв. м загальної площі плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Будинок не обов'язково має бути новим, але якщо йдеться про обласний центр - то він має бути не старше 10 років.

Вартість житла не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінником або співробітником банку.

Оформлення заявок на кредит буде відбуватися через "Дію".

В яких Миколаївських банках можна отримати?
03.08.2022 11:44 Відповісти
Щаслива людина - вірити зещурам!?
03.08.2022 11:52 Відповісти
В закопаних на городі.
03.08.2022 11:52 Відповісти
Розігнались...педагоги з зарплатою 4000 доларів можуть собі і без іпотеки назбирати на житло..
03.08.2022 11:53 Відповісти
Ці курви ще б запропонували від профспілки путівки на Чорне море. В країні війна, а вони навіть не "повітряні замки" будують, а вже цілі міста з них.
03.08.2022 11:59 Відповісти
3% при інфляції в 30% - чудовий план, якщо я вірно зрозумів, надійний, як швейцарський годинник!
03.08.2022 12:22 Відповісти
Яким виродком треба бути, щоб такі умови прописати. В першу категорію попадає судова охорона, а мобілізовані бійці ЗСУ не попадають, тільки контрактники. Я і зі мною в палаті самі мобілізовані, ми дуже раді таким умовам.
03.08.2022 13:27 Відповісти
 
 