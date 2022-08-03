Двом освітянам із Луганщини повідомили про підозру в держзраді

СБУ викрила двох колаборантів, які після повномасштабного вторгнення перейшли на бік окупантів і обійняли "вищі" посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в фейсбуці СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"СБУ задокументувала на Луганщині протиправні дії кількох освітян, які стали поплічниками російських фашистів. Щойно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ще двом із них", - ідеться в повідомленні.

Відомо, що 31-річний вчитель англійської мови погодився обійняти посаду директора навчального закладу КЗ "НВК Сватівська ЗОШ 1 ступеня – гімназія". Зловмисник, окрім як допомоги рашистам у русифікації освіти, ще й пропагаднує війну РФ в Україні.

Також читайте: Окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Тетяну Ткаченко

Також 45-річна ексочільниця відділу культури райдержадміністрації, стала "начальницею відділу освіти" так званої окупаційної адміністрації Троїцького району "ЛНР". Зрадниця впроваджує стандарти країни-терориста на тимчасово окупованій території.

"За пропаганду у навчальних закладах з метою сприяння збройній агресії РФ передбачається позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років. За роботу на керівних посадах у незаконних органах влади визначено покарання – від 4 до 10 років за ґратами", - роз'яснюють правоохоронці.