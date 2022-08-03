Двом освітянам із Луганщини повідомили про підозру в держзраді
СБУ викрила двох колаборантів, які після повномасштабного вторгнення перейшли на бік окупантів і обійняли "вищі" посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в фейсбуці СБУ в Донецькій та Луганській областях.
"СБУ задокументувала на Луганщині протиправні дії кількох освітян, які стали поплічниками російських фашистів. Щойно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ще двом із них", - ідеться в повідомленні.
Відомо, що 31-річний вчитель англійської мови погодився обійняти посаду директора навчального закладу КЗ "НВК Сватівська ЗОШ 1 ступеня – гімназія". Зловмисник, окрім як допомоги рашистам у русифікації освіти, ще й пропагаднує війну РФ в Україні.
Також 45-річна ексочільниця відділу культури райдержадміністрації, стала "начальницею відділу освіти" так званої окупаційної адміністрації Троїцького району "ЛНР". Зрадниця впроваджує стандарти країни-терориста на тимчасово окупованій території.
"За пропаганду у навчальних закладах з метою сприяння збройній агресії РФ передбачається позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років. За роботу на керівних посадах у незаконних органах влади визначено покарання – від 4 до 10 років за ґратами", - роз'яснюють правоохоронці.
Цим внести зміни до законів, за якими судами на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.