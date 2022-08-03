На захопленій частині Херсонської області російські окупанти продовжують терор щодо освітян.

Як інформує Цензор.НЕТ, у вівторок, 2 вересня, окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Тетяну Ткаченко. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його даними, на території регіону з боку противника на директорів шкіл здійснюється колосальний тиск, оскільки переважна більшість наших учителів не хочуть співпрацювати з окупантами і перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму.

"Орки продовжать терор щодо освітян Херсонщини. Саме так вони бачать підготовку до нового навчального року. З'явилася інформація, що вчора ввечері окупанти викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченко Тетяну Степанівну...", - поділився чиновник.

