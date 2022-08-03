На захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают террор в отношении педагогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, во вторник, 2 сентября, оккупанты похитили директора Гавриловской школы Каланчакской громады Татьяну Ткаченко. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его данным, на территории региона со стороны противника на директоров школ оказывается колоссальное давление, поскольку большинство наших учителей не хотят сотрудничать с оккупантами и перестраивать работу учебных заведений под российскую программу.

"Орки продолжат террор в отношении педагогов Херсонщины. Именно так они видят подготовку к новому учебному году. Появилась информация, что вчера вечером оккупанты похитили директора Гавриловской школы Каланчакской громады Ткаченко Татьяну Степановну...", - поделился чиновник.

