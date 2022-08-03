УКР
У "Дії" скоро з'являться пенсійне посвідчення і заявка на іпотеку

У Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок "Дія" пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації та послугу з оформлення пільгової іпотеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це  повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідністю та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав він.

Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації та послуга з подання заявки на оформлення пільгової іпотеки.

