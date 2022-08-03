У "Дії" скоро з'являться пенсійне посвідчення і заявка на іпотеку
У Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок "Дія" пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації та послугу з оформлення пільгової іпотеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.
"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідністю та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав він.
Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації та послуга з подання заявки на оформлення пільгової іпотеки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будуть розганяти істерію зі звинуваченнями на адресу ООН та Червоного Хреста, доки тема не перестане бути актуальною.
Займіться обороною, армією.
Міністерство **** трансформації. Вже транформували гроші в асфальт а асфальт в гроші в карманах Юзіка і іншої шобли.