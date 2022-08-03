Понад 25 тис. українців помилково отримали 6 500 гривень за "єПідтримкою"

Серед всіх українців, які в рамках програми "єПідтримка" отримали 6 500 грн, понад 25 тис. не мали на це право, бо є працівниками бюджетних установ. Гроші їм нарахували помилково. На це витратили 166 млн грн.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він. Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.

На 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.