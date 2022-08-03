УКР
Понад 25 тис. українців помилково отримали 6 500 гривень за "єПідтримкою"

єпідтримка

Серед всіх українців, які в рамках програми "єПідтримка" отримали 6 500 грн, понад 25 тис. не мали на це право, бо є працівниками бюджетних установ. Гроші їм нарахували помилково. На це витратили 166 млн грн.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він. Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.

На 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Автор: 

бюджетники (61) допомога (8666) Марченко Сергій (591) єПідтримка (90)
+80
Помилка була в 2019 році. А це просто наслідки.
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
+39
А мільярди з бюджету, для списання боргів фірм Коломойського, не помилково?
показати весь коментар
03.08.2022 16:02 Відповісти
+39
То була не помилка, то була катастрофа, яка привела до таких наслідків для України . Тепер вся країна вмивається кров'яними сльозами, бо ж декому тоді хотілося "прикольнуться" і " єслі шо, то надєялісь хоть поржать"...
показати весь коментар
03.08.2022 16:12 Відповісти
Помилково? То чого ти там сидиш? Керовник.
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
Чи схема не спрацювала?
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
"Квартал-95"
показати весь коментар
03.08.2022 16:07 Відповісти
дібіли
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
І хто за це відповість? Конфісковуйте майно винних
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
як можна у зе конфіскувати???
воно ж не втікло, згуртовало, да ще й 10 разів відстрілювалось від діверсантів.
стрільбу іули пів Київа - дуже вдалий гороховий суп у клопотенка!
показати весь коментар
03.08.2022 17:42 Відповісти
Помилка була в 2019 році. А це просто наслідки.
показати весь коментар
03.08.2022 15:58 Відповісти
То була не помилка, то була катастрофа, яка привела до таких наслідків для України . Тепер вся країна вмивається кров'яними сльозами, бо ж декому тоді хотілося "прикольнуться" і " єслі шо, то надєялісь хоть поржать"...
показати весь коментар
03.08.2022 16:12 Відповісти
2004 сепарский северодоенцкий сьезд

пришли патриоты.. закрыли глаза...
мутили бабло.
в кремле увидели--- офигеть так можно нарушать Конституцию Украины и ничего не будет

2005 газовый шантаж от рашки.. газ по 450 баксом если неошибусь

патриоты-- рубили бабло. от газовой иглы не думали избавлятся..

один из "патриотов" имея заводы/фабрики стал в 4 раза богаче... видно газ ему продавали по 100 баксов..

2007 патриоты решили порезать ракетные комплексы дальностью 350-500км...

2008 война рашки против Грузии....

патриоты резать комплексы не передумали...

успешно дорезали за иностранное бабло...

-------------

ну да форумные патриоты.. этого видеть не хотят)_ хотя назвал лишь малою долю.. "деятельности "патриотов..--- что по цепочке привело к приходу яныка.

странно тот что при яныке отжимал археологически ценные земли.. почемуто при "патриоте" получал львинную долю аграрных дотация... и это будучи долларовым миллиардером...

ну да... форумные "патриоты" за деньги патриоты..
показати весь коментар
03.08.2022 16:34 Відповісти
Денег не получишь, тема полностью не раскрыта, нет упоминания про Порошенка
показати весь коментар
03.08.2022 17:32 Відповісти
І що воно мололо?
показати весь коментар
03.08.2022 19:13 Відповісти
це було перезашифроване послання до тоніни лівни.
показати весь коментар
03.08.2022 23:59 Відповісти
Ольгинцю, йди на ***.
показати весь коментар
03.08.2022 17:44 Відповісти
Напечатали дурных денег и гуляй рванина, раздадим всё и всем, а потом все вместе ох...еем от цен осенью. Дебилы
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
У тебя фора есть до осени, а я уже ох.......аю.
показати весь коментар
03.08.2022 17:10 Відповісти
Нічого страшного в тому нема, гроші все рівно пішли в економіку екраїни.
показати весь коментар
03.08.2022 15:59 Відповісти
Будете вместе с Миловановым преподавать в *************** университете Ыканомику!!!
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
економість чи філософ?
все вкрадене теж тим чи іншим чином в економіку повертається.
зекономісти вивчили це власним досвідом
але просирають в нікуди все ж більше ніж крадуть, бо надто тупі.
показати весь коментар
03.08.2022 17:48 Відповісти
хитросделаным дятлам в кармин
показати весь коментар
03.08.2022 19:46 Відповісти
А мільярди з бюджету, для списання боргів фірм Коломойського, не помилково?
показати весь коментар
03.08.2022 16:02 Відповісти
ета другоє..
показати весь коментар
03.08.2022 16:20 Відповісти
Вижу, для Вас ничего святого нет
показати весь коментар
03.08.2022 18:32 Відповісти
Черговий розводняк
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
Знову боти вилізли ...
показати весь коментар
03.08.2022 16:04 Відповісти
ага. забери тепер.
показати весь коментар
03.08.2022 16:07 Відповісти
тільки одному небаризі бєні коломойші за годину простили 4.5 мільярди, а тут якісь жалюгідні 166 мільйонів 25 тисячам людей.
показати весь коментар
03.08.2022 16:09 Відповісти
Беня роботодавець самого президента, а його утримання не з дешевих та й скумбрію по 8 грн. вдень з вогнем не знайдеш)
показати весь коментар
03.08.2022 16:27 Відповісти
Зато поржем!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 16:09 Відповісти
по іржем, вчіть мову.
показати весь коментар
03.08.2022 16:18 Відповісти
Какая разница! (с) Зе.
показати весь коментар
03.08.2022 16:44 Відповісти
Педiки думали що пiшла жара- перший транш з обицяних гундосим 4 косарiв баксiв..
показати весь коментар
03.08.2022 19:22 Відповісти
Члени партії зелених?
показати весь коментар
03.08.2022 16:12 Відповісти
це вони собі за гру на піаніне нарахували премії.
уявляєте премію головної граючої піпіськи?!
показати весь коментар
03.08.2022 17:50 Відповісти
Помилково? Тому що самі собі нарахували.
показати весь коментар
03.08.2022 16:12 Відповісти
краще б мовчали ))
показати весь коментар
03.08.2022 16:14 Відповісти
особисто знаю декількох людей, які подавали заявку і отримували за нею кошти і при тому не мали права на таку допомогу... тому перш ніж гнати на владу, спитайте себе чи всі ми такі добросовісні і чи не заслужили на таке керівництво країни...
показати весь коментар
03.08.2022 16:17 Відповісти
А верифікацію навіщо проводять? Беня теж дає всюди "заявки" і теж прокатує, правда нічого не повертає державі на відміну від цих людей,
показати весь коментар
03.08.2022 16:25 Відповісти
Якесь ти трохи недолуге. Влада об'явила про допомогу людям, що постраждали від війни, люди пішли і зробили заявку в Дію. Всі українці постраждали, так чи інакше, так що і з моральної, і з законної сторони все правильно. А той факт, що криворукі довбойоби-дауни з 95 шапіто не здатні нормально нічого зробити - це зовсім інша справа.
показати весь коментар
03.08.2022 19:24 Відповісти
Я 1000 за вакцинацію ще з грудня 2021 " чекаю " . А 6500 працівникам підприємтва на якому працюю- нєпаложєна)))) бо юридична адреса в іншій обл. Після постійних нальотів зелених налоговиків власники не мали іншого вибору, як перенести головний офіс в іншу область! Дякую- зелені пдрсИ!!!
показати весь коментар
03.08.2022 16:19 Відповісти
еще в марте протртил в атб ті шо
показати весь коментар
03.08.2022 16:23 Відповісти
Усі "1000" за вакцинацію, що були нараховані і не отримані, після 24.02 були автоматично зараховані до фонду допомоги ЗСУ. А ви чекайте й надалі.
показати весь коментар
03.08.2022 20:00 Відповісти
"кто не успел - тот опоздал". "нужно было брать сразу", "на всех не хватит", "вас тут не стояло", "ты знаешь кто мой папа?" и т.п. просто прекрасная "работа" государства. наверное, воспитывают скорость реакции, "фартовость", быдлячество, нарванность, и т.п. правда, нервы страдают и продолжительность жизни, да и качество жизни тоже просто г... становится, и общее развитие с этими гонками тоже не фонтан. кажется, это будет ссср.
показати весь коментар
03.08.2022 23:57 Відповісти
бабки забрать назад. винних повісить.
показати весь коментар
03.08.2022 16:21 Відповісти
як повісить? ми ж так без керівництва залишимось
показати весь коментар
03.08.2022 18:39 Відповісти
Діджіталізатори *обані зелені! Дивно, що Бені продавали електроенергію і автогаз не помилково, списували кредитні заборгованості теж без помилок. Україна - суцільне шапіто, де помилки звичайна буденність починаючи з президента.
показати весь коментар
03.08.2022 16:21 Відповісти
у Вас, ключове слово чомусь вичеркнуто
показати весь коментар
03.08.2022 18:42 Відповісти
У ньому ключ для розуміння, кому треба, той зрозуміє)
показати весь коментар
03.08.2022 19:27 Відповісти
всех в кострі инквизиций а ті нищий опять
показати весь коментар
03.08.2022 16:22 Відповісти
Недовго той час, коли вони вони визнають помилкою всю отриману підтримку і змусять все повернути
показати весь коментар
03.08.2022 16:35 Відповісти
Он вони як виправдовують, коли свій своєму допомагає.
показати весь коментар
03.08.2022 16:52 Відповісти
Ці кошти не нараховувались автоматично, а треба було зробити певні дії для їх отримання. Тобто всі хто їх отримав не маючи на то права не жертви помилки, а звичайнісінькі злодії, які обкрадали державу в найбільш скрутну для неї годину. В умовах війни всі вони звичайнісінькі мародери, які мають бути притягнуті до відповідальності.
показати весь коментар
03.08.2022 16:53 Відповісти
мородером можна назвати і істоту, що постійною брехнею намагається в умовах війни покращити власний зеімідж.
показати весь коментар
03.08.2022 17:57 Відповісти
отримав цю подачку від найвеличнішого тільки нещодавно, тож зразу перевів їх на підтримку ЗСУ у фонд "повернись живим", там вони потрібніші
показати весь коментар
03.08.2022 17:10 Відповісти
Яка влада - такі й "економісти".
показати весь коментар
03.08.2022 17:59 Відповісти
Помилка була в квітні 2019 року, а це наслідки, їжте не обляпайтеся.
показати весь коментар
03.08.2022 18:14 Відповісти
что за дол...бы у власти, как можно так бюджет разбазаривать
показати весь коментар
03.08.2022 19:44 Відповісти
Я теж нещодавно подав милостиню бідолазі коло церкви. А потім мені стало так жаль тих грошей, так жаль!
Тож я повернувся та відібрав їх.
Молодець я - правда ж?
показати весь коментар
03.08.2022 21:37 Відповісти
Ви перекручуєте. В данному випадку треба було б додати, що ви побачили що той "бідолага" зовсім не є тим, на кого намагався бути схожим, і лише після цього ви відібрали те що бали. І ніяка не шкода грошей була в цьому причиною.
показати весь коментар
04.08.2022 07:13 Відповісти
9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів-це як?
показати весь коментар
03.08.2022 21:53 Відповісти
 
 