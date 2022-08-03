Понад 25 тис. українців помилково отримали 6 500 гривень за "єПідтримкою"
Серед всіх українців, які в рамках програми "єПідтримка" отримали 6 500 грн, понад 25 тис. не мали на це право, бо є працівниками бюджетних установ. Гроші їм нарахували помилково. На це витратили 166 млн грн.
Про це в інтерв’ю УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.
"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він. Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.
На 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.
воно ж не втікло, згуртовало, да ще й 10 разів відстрілювалось від діверсантів.
стрільбу іули пів Київа - дуже вдалий гороховий суп у клопотенка!
пришли патриоты.. закрыли глаза...
мутили бабло.
в кремле увидели--- офигеть так можно нарушать Конституцию Украины и ничего не будет
2005 газовый шантаж от рашки.. газ по 450 баксом если неошибусь
патриоты-- рубили бабло. от газовой иглы не думали избавлятся..
один из "патриотов" имея заводы/фабрики стал в 4 раза богаче... видно газ ему продавали по 100 баксов..
2007 патриоты решили порезать ракетные комплексы дальностью 350-500км...
2008 война рашки против Грузии....
патриоты резать комплексы не передумали...
успешно дорезали за иностранное бабло...
-------------
ну да форумные патриоты.. этого видеть не хотят)_ хотя назвал лишь малою долю.. "деятельности "патриотов..--- что по цепочке привело к приходу яныка.
странно тот что при яныке отжимал археологически ценные земли.. почемуто при "патриоте" получал львинную долю аграрных дотация... и это будучи долларовым миллиардером...
ну да... форумные "патриоты" за деньги патриоты..
все вкрадене теж тим чи іншим чином в економіку повертається.
зекономісти вивчили це власним досвідом
але просирають в нікуди все ж більше ніж крадуть, бо надто тупі.
уявляєте премію головної граючої піпіськи?!
*обанізелені! Дивно, що Бені продавали електроенергію і автогаз не помилково, списували кредитні заборгованості теж без помилок. Україна - суцільне шапіто, де помилки звичайна буденність починаючи з президента.
Тож я повернувся та відібрав їх.
Молодець я - правда ж?