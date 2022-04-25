Українці переказали на ЗСУ 554 млн грн з "єПідтримки"

За два місяці війни українці віддали на армію 554 млн грн, які отримали свого часу за програмою "єПідтримка".

Про це повідомляє телеграм-канал "Дія", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що в перші дні війни українці надсилали по 6 тис. оплат одночасно і просто "поклали" сервіс, через який переказували гроші.

"Загалом за цей час на рахунок ЗСУ переказали понад 592 мільйони гривень. З них понад 554 мільйони - це кошти з карток єПідтримка", - наголосили в "Дії".

Також читайте: Котів та собак з окупованих територій везуть до Дніпра. Їм потрібні ветпрепарати. РЕКВІЗИТИ