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Новини Війна
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Українці переказали на ЗСУ 554 млн грн з "єПідтримки"

армия,шеврон

За два місяці війни українці віддали на армію 554 млн грн, які отримали свого часу за програмою "єПідтримка".

Про це повідомляє телеграм-канал "Дія", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що в перші дні війни українці надсилали по 6 тис. оплат одночасно і просто "поклали" сервіс, через який переказували гроші.

"Загалом за цей час на рахунок ЗСУ переказали понад 592 мільйони гривень. З них понад 554 мільйони - це кошти з карток єПідтримка", - наголосили в "Дії".

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допомога (8374) ЗСУ (7580) Дія (1132) єПідтримка (89)


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Все просто! Українці зробили те, що держава повинна була роботи до війни перед смертельною загрозою - витрачати гроші на ЗСУ. Особисто мною картка е-підртимки була оформлена тільки після того, як з'явилася можливість перерахувати кошти на допомогу армії. За всіх інших обставин мною було прийнято рішення не брати цих коштів принципово!!!
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25.04.2022 14:10 Відповісти
Не забудьте придбати потужні глишилки дронів (70 тис дол /шт) для ЗСУ бо Крутоголов з Дизель шоу збирає кошти у фейсбуці.
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25.04.2022 14:14 Відповісти
Це з понад 2 млдр. залишилося?
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25.04.2022 14:36 Відповісти
 
 