Українці переказали на ЗСУ 554 млн грн з "єПідтримки"
За два місяці війни українці віддали на армію 554 млн грн, які отримали свого часу за програмою "єПідтримка".
Про це повідомляє телеграм-канал "Дія", інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні йдеться, що в перші дні війни українці надсилали по 6 тис. оплат одночасно і просто "поклали" сервіс, через який переказували гроші.
"Загалом за цей час на рахунок ЗСУ переказали понад 592 мільйони гривень. З них понад 554 мільйони - це кошти з карток єПідтримка", - наголосили в "Дії".
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Kuka Racha #501863
показати весь коментар25.04.2022 14:10 Відповісти Мені подобається 1
КайФухА
показати весь коментар25.04.2022 14:14 Відповісти Мені подобається 0
Olexa Pluzh
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