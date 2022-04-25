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Новости Война
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Украинцы перечислили на ВСУ 554 млн грн с "єПідтримки"

армия,шеврон

За два месяца войны украинцы отдали на армию 554 млн грн, которые получили в свое время по программе "єПідтримка".

Об этом сообщает телеграм-канал "Дія", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в первые дни войны украинцы присылали по 6 тыс. оплат одновременно и просто "положили" сервис, через который перечисляли деньги.

"В целом за это время на счет ВСУ перечислили более 592 миллионов гривен. Из них более 554 миллионов - это средства с карточек "єПідтримка", - подчеркнули в "Дії".

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Автор: 

помощь (7822) ВСУ (6618) Дія (426) єПідтримка (19)


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Все просто! Українці зробили те, що держава повинна була роботи до війни перед смертельною загрозою - витрачати гроші на ЗСУ. Особисто мною картка е-підртимки була оформлена тільки після того, як з'явилася можливість перерахувати кошти на допомогу армії. За всіх інших обставин мною було прийнято рішення не брати цих коштів принципово!!!
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25.04.2022 14:10 Ответить
Не забудьте придбати потужні глишилки дронів (70 тис дол /шт) для ЗСУ бо Крутоголов з Дизель шоу збирає кошти у фейсбуці.
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25.04.2022 14:14 Ответить
Це з понад 2 млдр. залишилося?
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25.04.2022 14:36 Ответить
 
 