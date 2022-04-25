Украинцы перечислили на ВСУ 554 млн грн с "єПідтримки"
За два месяца войны украинцы отдали на армию 554 млн грн, которые получили в свое время по программе "єПідтримка".
Об этом сообщает телеграм-канал "Дія", передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что в первые дни войны украинцы присылали по 6 тыс. оплат одновременно и просто "положили" сервис, через который перечисляли деньги.
"В целом за это время на счет ВСУ перечислили более 592 миллионов гривен. Из них более 554 миллионов - это средства с карточек "єПідтримка", - подчеркнули в "Дії".
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Kuka Racha #501863
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КайФухА
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Olexa Pluzh
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