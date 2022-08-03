УКР
Велика Британія готується виділити ще 3 млрд фунтів для допомоги Україні

mlrs,м270

Влада Великої Британії зробила важливий крок до виділення ще 3 млрд фунтів на кредитування постачання зброї Україні та післявоєнну реконструкцію країни.

Британський телеканал Sky News повідомив, що головний скарбник королівства Надим Захаві підтримав надання передекспортного фінансування через держагентство UKEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Вважаю, що вкрай важливим є продовження підтримки влади України всіма доступними засобами. Ми маємо продемонструвати віру в майбутнє України", - йдеться у висновку Захаві, який відповідає за бюджетну політику країни, на пропозицію UKEF виділити гроші.

Більша частина - 2,3 млрд фунтів - піде на фінансування британського оборонного експорту в Україну, а кредити на 700 млн, що залишилися, будуть виділені британським компаніям, яких Україна запросить відновлювати країну після російського вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вже підготувала два кораблі для передачі Україні, - Пристайко

Thank you.
03.08.2022 17:10 Відповісти
Бритам-черговий респект...Боже бережи королеву.
03.08.2022 17:11 Відповісти
God bless the queen!
03.08.2022 17:37 Відповісти
Дякуємо, Британіє!!!
03.08.2022 17:47 Відповісти
Давай Оборонпром, робіть, раз гроші є, вже свої ракети дальнього радіусу дії, та клепайте по військовим складам на **********. Щоб добре бабахало та рабсєйскоє насєлєніє бачило наслідки аперації.
03.08.2022 21:04 Відповісти
God Save the Queen!
03.08.2022 22:03 Відповісти
 
 