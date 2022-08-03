Велика Британія готується виділити ще 3 млрд фунтів для допомоги Україні

Влада Великої Британії зробила важливий крок до виділення ще 3 млрд фунтів на кредитування постачання зброї Україні та післявоєнну реконструкцію країни.

Британський телеканал Sky News повідомив, що головний скарбник королівства Надим Захаві підтримав надання передекспортного фінансування через держагентство UKEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Вважаю, що вкрай важливим є продовження підтримки влади України всіма доступними засобами. Ми маємо продемонструвати віру в майбутнє України", - йдеться у висновку Захаві, який відповідає за бюджетну політику країни, на пропозицію UKEF виділити гроші.

Більша частина - 2,3 млрд фунтів - піде на фінансування британського оборонного експорту в Україну, а кредити на 700 млн, що залишилися, будуть виділені британським компаніям, яких Україна запросить відновлювати країну після російського вторгнення.

