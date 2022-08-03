Вбивця активістки Ірини Ноздровської отримав 15 років позбавлення волі

Оголошено вирок у справі активістки Ірини Ноздровської. Вбивця отримав 15 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Прокурори підтримали обвинувачення стосовно громадянина за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час судового розгляду доведено, що у грудні 2017 року в селі Демидів засуджений на зупинці громадського транспорту з ножем кинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран.

Суд визнав обґрунтованими представлені прокурорами докази, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. За клопотанням прокуратури під час судового розслідування він перебував під вартою.

Нагадаємо, Ірина Ноздровська розслідувала справу про смерть своєї сестри, яка загинула в ДТП. 29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. 1 січня 2018 року під Києвом знайшли тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Через тиждень після цього суд взяв під варту Юрія Россошанського.