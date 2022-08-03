УКР
Вбивця активістки Ірини Ноздровської отримав 15 років позбавлення волі

Оголошено вирок у справі активістки Ірини Ноздровської. Вбивця отримав 15 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Прокурори підтримали обвинувачення стосовно громадянина за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час судового розгляду доведено, що у грудні 2017 року в селі Демидів засуджений на зупинці громадського транспорту з ножем кинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран.

Суд визнав обґрунтованими представлені прокурорами докази, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. За клопотанням прокуратури під час судового розслідування він перебував під вартою.

Читайте також: Винуватець ДТП, в якій загинула сестра активістки Ноздровської, проведе у в'язниці 7 років, - прокуратура Київщини

Нагадаємо, Ірина Ноздровська розслідувала справу про смерть своєї сестри, яка загинула в ДТП. 29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. 1 січня 2018 року під Києвом знайшли тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Через тиждень після цього суд взяв під варту Юрія Россошанського.

+27
чому не довічне цьому вилупку???
03.08.2022 17:25 Відповісти
+19
А що зі справою по сестрі загиблої? Чергове обдовбане мурло на броньованому Брабусі чи Х5 летіло по шосе, збило насмерть жінку, а слідство не могло встановити, хто був за кермом?
03.08.2022 17:28 Відповісти
+14
Ну тачка там була простіше, але синок цього Россошанського був за кермом овдобаний, і завдяки дядькі-судді його всіляко намагався відмазати.
03.08.2022 17:38 Відповісти
чому не довічне цьому вилупку???
03.08.2022 17:25 Відповісти
Через вік.

Цитата з новин: Суд вважає, що Россошанський заслуговує на довічне ув'язнення. Але з огляду на вік 68 років ця міра покарання, за законом, не може бути застосована до нього. Тому призначено тільки 15 років.
03.08.2022 17:54 Відповісти
Я схиляюсь до версії, що він замість сина пійшов, там більше на сина вказувало, батько, гадаю, просто допомагав тіло вивозити.
03.08.2022 18:50 Відповісти
А що зі справою по сестрі загиблої? Чергове обдовбане мурло на броньованому Брабусі чи Х5 летіло по шосе, збило насмерть жінку, а слідство не могло встановити, хто був за кермом?
03.08.2022 17:28 Відповісти
Ну тачка там була простіше, але синок цього Россошанського був за кермом овдобаний, і завдяки дядькі-судді його всіляко намагався відмазати.
03.08.2022 17:38 Відповісти
Знайшов, що завдяки Ірині, Дмитру Россошанському таки дали 7 років, від яких його намагались відмазати.

03.08.2022 17:57 Відповісти
Мені здається, по відомим матеріалам, що це він вбивав, а не батько, батько допомагав тіло викидати
03.08.2022 18:51 Відповісти
4 года вели дело?
это вообще адекватно, кто знает?? что это за сроки судопроизводства такие
03.08.2022 17:52 Відповісти
Какой то маразм. Ета тварь забрала у человека жизнь, а вы ему в наказание всего лишь ограничили жизнь на 15 лет. И то еще выпустят втихаря досрочно. Тоесть по закону он может отсидеть и убить еще 2-3 человека?
03.08.2022 17:52 Відповісти
Йому 68 років, тому довічне суд замінив на 15-ку.
03.08.2022 17:52 Відповісти
Наш УК писав Портнов. Для влади і бандитів- що є одне і те ж. Щоб вони завжди мали лазійку. А щоб звичайних холопів завжди можна було садити за дрібниці
03.08.2022 18:02 Відповісти
Хто писав ці закони? В СРСР?
03.08.2022 18:22 Відповісти
Віднови справедливість і ти як можеш - присядь рядом з цим старим підарасом на 15 років!
04.08.2022 14:37 Відповісти
Цьому виродку і два пожиттєвих мало.
03.08.2022 22:01 Відповісти
 
 