Убийца активистки Ирины Ноздровской получил 15 лет лишения свободы
Объявлен приговор по делу активистки Ирины Ноздровской. Убийца получил 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Прокуроры поддержали обвинения в отношении гражданина по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В ходе судебного разбирательства доказано, что в декабре 2017 года в селе Демидов осужденный на остановке общественного транспорта с ножом бросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран.
Суд признал обоснованными представленные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры в ходе судебного расследования он находился под стражей.
Напомним, Ирина Ноздровская расследовала дело о смерти своей сестры, погибшей в ДТП. 29 декабря 2017 года Ноздровская исчезла. 1 января 2018 под Киевом нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Через неделю после этого суд заключил под стражу Юрия Россошанского.
Цитата з новин: Суд вважає, що Россошанський заслуговує на довічне ув'язнення. Але з огляду на вік 68 років ця міра покарання, за законом, не може бути застосована до нього. Тому призначено тільки 15 років.
это вообще адекватно, кто знает?? что это за сроки судопроизводства такие