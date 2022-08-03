РУС
Убийца активистки Ирины Ноздровской получил 15 лет лишения свободы

Объявлен приговор по делу активистки Ирины Ноздровской. Убийца получил 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры поддержали обвинения в отношении гражданина по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе судебного разбирательства доказано, что в декабре 2017 года в селе Демидов осужденный на остановке общественного транспорта с ножом бросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран.

Суд признал обоснованными представленные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры в ходе судебного расследования он находился под стражей.

Читайте также: Виновник ДТП, в котором погибла сестра активистки Ноздровской, проведет в тюрьме 7 лет, - прокуратура Киевщины

Напомним, Ирина Ноздровская расследовала дело о смерти своей сестры, погибшей в ДТП. 29 декабря 2017 года Ноздровская исчезла. 1 января 2018 под Киевом нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Через неделю после этого суд заключил под стражу Юрия Россошанского.

приговор (1264) прокуратура (5058) убийство (6549) Ноздровская Ирина (104) Россошанский Юрий (21)
чому не довічне цьому вилупку???
03.08.2022 17:25 Ответить
А що зі справою по сестрі загиблої? Чергове обдовбане мурло на броньованому Брабусі чи Х5 летіло по шосе, збило насмерть жінку, а слідство не могло встановити, хто був за кермом?
03.08.2022 17:28 Ответить
Ну тачка там була простіше, але синок цього Россошанського був за кермом овдобаний, і завдяки дядькі-судді його всіляко намагався відмазати.
03.08.2022 17:38 Ответить
чому не довічне цьому вилупку???
03.08.2022 17:25 Ответить
Через вік.

Цитата з новин: Суд вважає, що Россошанський заслуговує на довічне ув'язнення. Але з огляду на вік 68 років ця міра покарання, за законом, не може бути застосована до нього. Тому призначено тільки 15 років.
03.08.2022 17:54 Ответить
Я схиляюсь до версії, що він замість сина пійшов, там більше на сина вказувало, батько, гадаю, просто допомагав тіло вивозити.
03.08.2022 18:50 Ответить
А що зі справою по сестрі загиблої? Чергове обдовбане мурло на броньованому Брабусі чи Х5 летіло по шосе, збило насмерть жінку, а слідство не могло встановити, хто був за кермом?
03.08.2022 17:28 Ответить
Ну тачка там була простіше, але синок цього Россошанського був за кермом овдобаний, і завдяки дядькі-судді його всіляко намагався відмазати.
03.08.2022 17:38 Ответить
Знайшов, що завдяки Ірині, Дмитру Россошанському таки дали 7 років, від яких його намагались відмазати.

03.08.2022 17:57 Ответить
Мені здається, по відомим матеріалам, що це він вбивав, а не батько, батько допомагав тіло викидати
03.08.2022 18:51 Ответить
4 года вели дело?
это вообще адекватно, кто знает?? что это за сроки судопроизводства такие
03.08.2022 17:52 Ответить
Какой то маразм. Ета тварь забрала у человека жизнь, а вы ему в наказание всего лишь ограничили жизнь на 15 лет. И то еще выпустят втихаря досрочно. Тоесть по закону он может отсидеть и убить еще 2-3 человека?
03.08.2022 17:52 Ответить
Йому 68 років, тому довічне суд замінив на 15-ку.
03.08.2022 17:52 Ответить
Наш УК писав Портнов. Для влади і бандитів- що є одне і те ж. Щоб вони завжди мали лазійку. А щоб звичайних холопів завжди можна було садити за дрібниці
03.08.2022 18:02 Ответить
Хто писав ці закони? В СРСР?
03.08.2022 18:22 Ответить
Віднови справедливість і ти як можеш - присядь рядом з цим старим підарасом на 15 років!
04.08.2022 14:37 Ответить
Цьому виродку і два пожиттєвих мало.
03.08.2022 22:01 Ответить
 
 