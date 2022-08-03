Убийца активистки Ирины Ноздровской получил 15 лет лишения свободы

Объявлен приговор по делу активистки Ирины Ноздровской. Убийца получил 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры поддержали обвинения в отношении гражданина по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе судебного разбирательства доказано, что в декабре 2017 года в селе Демидов осужденный на остановке общественного транспорта с ножом бросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело к реке недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран.

Суд признал обоснованными представленные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры в ходе судебного расследования он находился под стражей.

Напомним, Ирина Ноздровская расследовала дело о смерти своей сестры, погибшей в ДТП. 29 декабря 2017 года Ноздровская исчезла. 1 января 2018 под Киевом нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Через неделю после этого суд заключил под стражу Юрия Россошанского.