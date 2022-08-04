Зеленський нагородив державними нагородами 194 захисників України, 28 - посмертно
Президент підписав указ про відзначення державними нагородами 194 захисників України, 28 з них - посмертно.
Про це повідомив Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Підписав новий указ про нагородження наших воїнів. 194 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. 28 із них – посмертно. Вічна пам’ять кожному, чиє життя забрали терористи", - сказав Президент.
