УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11138 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 028 4

Зеленський нагородив державними нагородами 194 захисників України, 28 - посмертно

нагорода

Президент підписав указ про відзначення державними нагородами 194 захисників України, 28 з них - посмертно.

Про це повідомив Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Підписав новий указ про нагородження наших воїнів. 194 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. 28 із них – посмертно. Вічна пам’ять кожному, чиє життя забрали терористи", - сказав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 305 захисників України, 35 із них - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) нагорода (1303)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочивайте у мирі...
показати весь коментар
04.08.2022 00:03 Відповісти
А ти забрав життя у Воїнів АЗОВА.
показати весь коментар
04.08.2022 00:20 Відповісти
Он им тоже медальки выдаст, посмертно
показати весь коментар
04.08.2022 00:33 Відповісти
А закатованих азовців ?
(Не без твоєї допомоги)
показати весь коментар
04.08.2022 00:36 Відповісти
 
 