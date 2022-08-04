УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11270 відвідувачів онлайн
Новини
1 988 18

Сенат США проголосував за приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

нато,швеція

Сенат США в середу прийняв резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО, голосування ще триває, проте документ вже набрав достатню для його затвердження кількість голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.

Відповідно до особливостей американського законодавства процедуру безпосередньо ратифікації виконує президент, Сенат дає на це згоду. Тепер глава держави Джо Байден має підписати відповідні документи про вступ Стокгольма і Гельсінкі в НАТО і направити їх до Альянсу.

Приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО мають ратифікувати всі члени блоку. До теперішнього моменту це зробили понад 20 з 30 країн, що входять в альянс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Франції підтримав вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Автор: 

НАТО (6719) Фінляндія (1358) Швеція (988) Сенат США (625)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
вот что бывает когда в правительстве сидит государствообразующая нация
показати весь коментар
04.08.2022 01:25 Відповісти
+12
Поздравляю кацапонедосвиней с +2000км границы с НАТО. Ну и ещё столько же будет с Украиной. А сдохнет пуфло, развалится ваш каганат, будете репарации платить, аж гай свистеть. Никто и никогда вам не простит это дерьмо.
показати весь коментар
04.08.2022 01:44 Відповісти
+9
Радісна новина для цих краін 👍🏼👍🏼👍🏼Молодці !!
показати весь коментар
04.08.2022 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот что бывает когда в правительстве сидит государствообразующая нация
показати весь коментар
04.08.2022 01:25 Відповісти
Щірі поздоровлення скандинавам
показати весь коментар
04.08.2022 01:27 Відповісти
Радісна новина для цих краін 👍🏼👍🏼👍🏼Молодці !!
показати весь коментар
04.08.2022 01:29 Відповісти
Поздравляю кацапонедосвиней с +2000км границы с НАТО. Ну и ещё столько же будет с Украиной. А сдохнет пуфло, развалится ваш каганат, будете репарации платить, аж гай свистеть. Никто и никогда вам не простит это дерьмо.
показати весь коментар
04.08.2022 01:44 Відповісти
у прутина остаётся совсем мало времени для нападения на Финляндию до окончания процедуры приёма в НАТО. Боюсь не успеет подтянуть все войска из Луги к финской границе.
показати весь коментар
04.08.2022 02:00 Відповісти
Вони навпаки виводять війська з прикордонної з фіннами зони!
показати весь коментар
04.08.2022 05:01 Відповісти
не, ну а шо? а зачем там войска, если приграничная зона уже под зонтиком НАТО...
показати весь коментар
04.08.2022 09:17 Відповісти
Мы тоже должны быть в НАТО!
показати весь коментар
04.08.2022 02:01 Відповісти
"на его месте должен был быть я"
показати весь коментар
04.08.2022 03:22 Відповісти
Как готовятся к войне страны Балтии
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
показати весь коментар
04.08.2022 02:34 Відповісти
Очень хорошая новость, кремлевский упырь получил по клюву . Пока Украину окучивал ему подсрачик из тыла прилетел ,конкретный такой посрачник.
показати весь коментар
04.08.2022 03:45 Відповісти
Тепер будемо очікувать установки батарей "Гарпунів" на островах Моонзунду І буде у Росії не "Балтійський флот", а "флотилія Фінської затоки"! А Калінінград сам "загнеться" - як тільки йому повністю "кисень перекриють" литовці і поляки З Мурманська харчі не навозишся (А якщо ще й Датські протоки перекриють - то взагалі "пі*дец" - Балтика стане "внутрішнім морем НАТО")
показати весь коментар
04.08.2022 05:07 Відповісти
за литовцями і поляками не стане- ті в темі і тямі.
самим би не обкваталиться раз так 95тий і на шашликі не двінуть посередь війни...
показати весь коментар
04.08.2022 05:35 Відповісти
мені коли небудь не буде стидно за владу в Україні? - заїбався чекати..
вибирайте шаблею...
показати весь коментар
04.08.2022 05:42 Відповісти
Новина красномовна особливо для українців !
показати весь коментар
04.08.2022 06:59 Відповісти
Фінляндія і Швеція можуть спокійно будувати дороги, заводи, парки, мільярдні ліси, їм точно вже нічого не загрожує. Московити поскиглили і відповзли. Ще можуть надувати свої дупи в їх бік, тягати свої ракети, направляти в бік цих країн і це все, що вони вже можуть. Молодці, а в нас тут вся вторашня "еліьа" комуняки, риги, прогресивні соціалісти волали "ні НАТО", а сьогоднішні "слуги" дурять нарід і бажають виконати хотєлку московитів(росії) і звичайно свою - нейтралітет, бо як тоді, якщо ми будемо в НАТО Беня буде тирити з бюджету кошти? Бо НАТО це не тільки військовий блок захисту, а і порядок в економіці і правоохоронних органах.
показати весь коментар
04.08.2022 08:11 Відповісти
Эта сделал всё **********.
показати весь коментар
04.08.2022 08:43 Відповісти
 
 