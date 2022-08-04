Сенат США проголосував за приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО
Сенат США в середу прийняв резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО, голосування ще триває, проте документ вже набрав достатню для його затвердження кількість голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.
Відповідно до особливостей американського законодавства процедуру безпосередньо ратифікації виконує президент, Сенат дає на це згоду. Тепер глава держави Джо Байден має підписати відповідні документи про вступ Стокгольма і Гельсінкі в НАТО і направити їх до Альянсу.
Приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО мають ратифікувати всі члени блоку. До теперішнього моменту це зробили понад 20 з 30 країн, що входять в альянс.
Топ коментарі
+13 DemianBond #460737
показати весь коментар04.08.2022 01:25 Відповісти Посилання
+12 Aleksey NotBad
показати весь коментар04.08.2022 01:44 Відповісти Посилання
+9 Amber
показати весь коментар04.08.2022 01:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
самим би не обкваталиться раз так 95тий і на шашликі не двінуть посередь війни...
вибирайте шаблею...