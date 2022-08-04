На 4 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 4 серпня з Донбасу до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
