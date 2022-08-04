УКР
Агресія Росії проти України
На 4 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

уз,біженці,укрзалізниця,евакуація,українці,еміграція,емігранти

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 4 серпня з Донбасу до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Читайте: Незважаючи на нічні обстріли вокзалу у Покровську, евакуаційний потяг курсуватиме. Пошкодження будуть ліквідовані, - Укрзалізниця

Автор: 

Укрзалізниця (7007) евакуація (2398)
буба вдягни вже каску - ти в ній такий підарас, як ти є.
навіть квартал наколить на сраку - "за зе!"
показати весь коментар
04.08.2022 06:48 Відповісти
 
 