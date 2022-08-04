Уночі армія РФ завдала удару по Нікополю, - голова РВА Євтушенко

У ніч на 4 серпня ворог завдав удару про місту Нікополь Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь. Відповідні служби усувають наслідки".

