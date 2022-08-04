УКР
Уночі армія РФ завдала удару по Нікополю, - голова РВА Євтушенко

вибух,попасна

У ніч на 4 серпня ворог завдав удару про місту Нікополь Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь. Відповідні служби усувають наслідки".

обстріл (30389) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154)
Типичное поведение козломордых кацапов. Эти идиоты надеятся запугать гражданских. А в ответ имеют только лютую ненависть к себе.
04.08.2022 07:10 Відповісти
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію Московії, по той час Московія безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
04.08.2022 07:23 Відповісти
скільки можна писати ту маячню
зсу ледве стримує орків, чим бомбити?
