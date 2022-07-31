УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Війна Російська агресія
3 737 12

Нікополь отримає статус міста, де проходять бойові дії, рішення за Кабміном, - голова РВА

нікополь

Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є спеціальна процедура для надання місту чи громаді статусу території, де ведуться бойові дії. Рішення про присвоєння такого статусу приймає Кабінет міністрів. Відповідний пакет документів районна адміністрація вже передала до обласної. Звідти після затвердження та підписання документи направлено на розгляд уряду.

"Вся ця процедура вже пройшла. Наразі ми чекаємо, коли місто Нікополь отримає статус території з бойовими діями", - зазначив Євтушенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни втратили надію захопити Нікополь й перейшли до тактики терору, - Євтушенко

Актуальний перелік громад у зонах бойових дій формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Мешканці цих громад та переселенці можуть подавати заяви на отримання матеріальної допомоги від держави.

Кабмін (14108) обстріл (28700) Євтушенков Володимир (26) артилерія (790) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
так воно і є.Зараз в Цензорі 20 новин про дії рашистських військ,і одна-про два удари з повітря по опорних пунктах.В Крим не стріляємо,в росію теж.Південь не відвойовуємо..Треба вже Арестовичу знову нагадати що армія путіна видихається,а то народ бентежитись почне....
показати весь коментар
31.07.2022 17:27
+4
Це що, тепер бойові дії будуть проводити за рішенням кабміну, і там де кабмін дозволить?
показати весь коментар
31.07.2022 17:13
+1
це важливо мабудь з точки зору відшкодування громаді порушеного житла?
нажаль це не вбереже від обстрілу
показати весь коментар
31.07.2022 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це важливо мабудь з точки зору відшкодування громаді порушеного житла?
нажаль це не вбереже від обстрілу
показати весь коментар
31.07.2022 17:09 Відповісти
Чимось би прикрити иого
показати весь коментар
31.07.2022 17:10 Відповісти
Це що, тепер бойові дії будуть проводити за рішенням кабміну, і там де кабмін дозволить?
показати весь коментар
31.07.2022 17:13 Відповісти
так воно і є.Зараз в Цензорі 20 новин про дії рашистських військ,і одна-про два удари з повітря по опорних пунктах.В Крим не стріляємо,в росію теж.Південь не відвойовуємо..Треба вже Арестовичу знову нагадати що армія путіна видихається,а то народ бентежитись почне....
показати весь коментар
31.07.2022 17:27 Відповісти
а есть чем хвалиться? Опять рассказать байку про освобождение Херсона и в 101 раз про Антоновский мост? Когда в 2018-2019 годах говорили, что Зеленский дерьмо с малороским душком, не слушали, а теперь чего хотите. Ох не зря клоун в Оман летал... Эта зеленая вошь уже тогда нам всем хамила - Зеленский об Омане: Я не обязан о частной поездке говорить.
Угу. "случайная поездка" на встречу с секретарем СНБО РФ Патрушевым Или шут думает, что все забыли?

показати весь коментар
31.07.2022 18:00 Відповісти
якщо я правильно розумію,то рашке надо було не лізти з Беларусі на Київ,два напрямки-південь та схід, і зараз би вони вже були б під Винницею та Черкасами...
показати весь коментар
31.07.2022 17:18 Відповісти
Достатньо було півдня і території Сумщини.
Дякувати Богові, що їм не вистачило на це розуму....
показати весь коментар
31.07.2022 18:26 Відповісти
Экономить надо на всем...на пенсиях и прочих пособиях...даже кремлевский чувак дЕрмак получает зарплату за счет налогоплательщиков США и Британии...не говоря о прочих слугах дЕрмака...
показати весь коментар
31.07.2022 17:27 Відповісти
чи цензор тупить, чи голова РВА.
Нікопольська територіальна громада з 23го липня вже входить в цей список.

https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-13 Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні

https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu.pdf Станом на 27.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
показати весь коментар
31.07.2022 18:15 Відповісти
Євген Євтушенко - голова Нікопольської Районної ВА
У тому переліку тільки Нікопольська громада, а оті гатять по Марганцю, Червоногригорівці та іншім громадам, які входять в Нікопольський район
показати весь коментар
31.07.2022 18:28 Відповісти
и? перечитай еще раз заголовок.речь идет о Никополе который уде в списке с 27,07

Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко https://www.youtube.com/watch?v=CQE-Js_Pwyc розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор Джерело:
показати весь коментар
01.08.2022 00:08 Відповісти
Це що ще за дичина, який пакет документів, вИ там з глузду з'їхали, ПАДЛА, а усім іншим містам по яким летять ракети, сприяти швидшому наближиню бойових дій, щоб отримати кошти.
показати весь коментар
31.07.2022 18:19 Відповісти
 
 