Нікополь отримає статус міста, де проходять бойові дії, рішення за Кабміном, - голова РВА
Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, є спеціальна процедура для надання місту чи громаді статусу території, де ведуться бойові дії. Рішення про присвоєння такого статусу приймає Кабінет міністрів. Відповідний пакет документів районна адміністрація вже передала до обласної. Звідти після затвердження та підписання документи направлено на розгляд уряду.
"Вся ця процедура вже пройшла. Наразі ми чекаємо, коли місто Нікополь отримає статус території з бойовими діями", - зазначив Євтушенко.
Актуальний перелік громад у зонах бойових дій формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Мешканці цих громад та переселенці можуть подавати заяви на отримання матеріальної допомоги від держави.
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нажаль це не вбереже від обстрілу
Угу. "случайная поездка" на встречу с секретарем СНБО РФ Патрушевым Или шут думает, что все забыли?
Дякувати Богові, що їм не вистачило на це розуму....
Нікопольська територіальна громада з 23го липня вже входить в цей список.
https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-13 Оновлено актуальний перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні
https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu.pdf Станом на 27.07.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.
У тому переліку тільки Нікопольська громада, а оті гатять по Марганцю, Червоногригорівці та іншім громадам, які входять в Нікопольський район
Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко https://www.youtube.com/watch?v=CQE-Js_Pwyc розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор Джерело: