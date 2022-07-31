Нікополь отримає статус міста, де проходять бойові дії, рішення за Кабміном, - голова РВА

Нікополь отримає статус території, що перебуває в зоні бойових дій найближчим часом.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є спеціальна процедура для надання місту чи громаді статусу території, де ведуться бойові дії. Рішення про присвоєння такого статусу приймає Кабінет міністрів. Відповідний пакет документів районна адміністрація вже передала до обласної. Звідти після затвердження та підписання документи направлено на розгляд уряду.

"Вся ця процедура вже пройшла. Наразі ми чекаємо, коли місто Нікополь отримає статус території з бойовими діями", - зазначив Євтушенко.

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Актуальний перелік громад у зонах бойових дій формує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Мешканці цих громад та переселенці можуть подавати заяви на отримання матеріальної допомоги від держави.