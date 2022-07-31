Росіяни втратили надію захопити Нікополь й перейшли до тактики терору, - Євтушенко
Окупанти тероризують цивільне населення Нікополя обстрілами з артилерії.
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російські "Гради" стояли на позиціях біля міста з весни, але окупанти не стріляли по житлових районах. Голова РВА вважає, що російські війська не отримували команду обстрілювати, бо військове командування Росії мало намір захопити Нікополь.
У місті розташовані промислові підприємства, чимало інфраструктури, воно було привабливе для окупантів з економічної та стратегічної точки зору. Адже Нікополь - гарний плацдарм для наступу на Запоріжжя або Дніпро.
Терор цивільних у вигляді нічних обстрілів снарядами житлових районів з боку окупованих росіянами територій можна вважати втратою ними надії захопити місто, вважає Євтушенко. Від міста до позицій окупантів менше 10 кілометрів, тому Нікополь залишається форпостом на правому березі Дніпра.
З лютого у районі було спокійно й громади прихистили близько 15 тисяч біженців з Херсонщини, Донецької, Луганської областей, левова їх частка оселилася в Нікополі. Після перших обстрілів у людей був шок та велика паніка. Наразі міська влада працює над тим, щоб відселити громадян з потенційно небезпечних районів, які обстрілюють окупанти, вглиб району.
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твари бью с территории АЭС - атомной электростанции
безмозглые ***** затащили в машинный зал первого энергоблока все все, что только туда влезло - и снаряды и технику... и малейшее сотрясение воздуха рядом - как все это может сдетонировать и тогда Чернобыль покажется простым фейерверком... (6 блоков рядом, центр Украины)
поэтому так долго и безнаказанно расхренячивают Никополь, Марганец и прибрежные села...
по пі*дене за планом, вже не розраховують.
Сором і ганьба!
Источник: Энергоатом в https://t.me/energoatom_ua/8306 Telegram
Дословно: "Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора".
Детали: В Энергоатоме предупредили, что техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.
Оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.
Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
Город простреливается полностью.Он относительно небольшой.