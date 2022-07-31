Росіяни втратили надію захопити Нікополь й перейшли до тактики терору, - Євтушенко

Окупанти тероризують цивільне населення Нікополя обстрілами з артилерії.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські "Гради" стояли на позиціях біля міста з весни, але окупанти не стріляли по житлових районах. Голова РВА вважає, що російські війська не отримували команду обстрілювати, бо військове командування Росії мало намір захопити Нікополь.

У місті розташовані промислові підприємства, чимало інфраструктури, воно було привабливе для окупантів з економічної та стратегічної точки зору. Адже Нікополь - гарний плацдарм для наступу на Запоріжжя або Дніпро.

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Терор цивільних у вигляді нічних обстрілів снарядами житлових районів з боку окупованих росіянами територій можна вважати втратою ними надії захопити місто, вважає Євтушенко. Від міста до позицій окупантів менше 10 кілометрів, тому Нікополь залишається форпостом на правому березі Дніпра.

З лютого у районі було спокійно й громади прихистили близько 15 тисяч біженців з Херсонщини, Донецької, Луганської областей, левова їх частка оселилася в Нікополі. Після перших обстрілів у людей був шок та велика паніка. Наразі міська влада працює над тим, щоб відселити громадян з потенційно небезпечних районів, які обстрілюють окупанти, вглиб району.

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