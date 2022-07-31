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Новини Російська агресія
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Росіяни втратили надію захопити Нікополь й перейшли до тактики терору, - Євтушенко

нікополь

Окупанти тероризують цивільне населення Нікополя обстрілами з артилерії.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів в інтерв'ю на радіо Інформатор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські "Гради" стояли на позиціях біля міста з весни, але окупанти не стріляли по житлових районах. Голова РВА вважає, що російські війська не отримували команду обстрілювати, бо військове командування Росії мало намір захопити Нікополь.

У місті розташовані промислові підприємства, чимало інфраструктури, воно було привабливе для окупантів з економічної та стратегічної точки зору. Адже Нікополь - гарний плацдарм для наступу на Запоріжжя або Дніпро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вчергове обстріляли Нікополь, - голова РВА Євтушенко

Терор цивільних у вигляді нічних обстрілів снарядами житлових районів з боку окупованих росіянами територій можна вважати втратою ними надії захопити місто, вважає Євтушенко. Від міста до позицій окупантів менше 10 кілометрів, тому Нікополь залишається форпостом на правому березі Дніпра.

З лютого у районі було спокійно й громади прихистили близько 15 тисяч біженців з Херсонщини, Донецької, Луганської областей, левова їх частка оселилася в Нікополі. Після перших обстрілів у людей був шок та велика паніка. Наразі міська влада працює над тим, щоб відселити громадян з потенційно небезпечних районів, які обстрілюють окупанти, вглиб району.

Також читайте: Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

обстріл (28700) Євтушенков Володимир (26) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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Топ коментарі
+4
а потім будуть волати "а нас то за что ?!", коли завезуть бавовну кудись у бєлгород
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31.07.2022 15:46
+3
это не террор, а культурный обмен(арестович)
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31.07.2022 15:50
+2
Скоріше за все, сподівались потрапити зі сторони Кривого Рогу, але все пішло по пі*де не за планом, вже не розраховують.
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31.07.2022 16:02
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а потім будуть волати "а нас то за что ?!", коли завезуть бавовну кудись у бєлгород
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31.07.2022 15:46 Відповісти
это не террор, а культурный обмен(арестович)
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31.07.2022 15:50 Відповісти
Щоб не обстрілювали, треба знищити їх техніку, по вашим же словам там усього 10 км. Не дякуйте.
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31.07.2022 15:52 Відповісти
що ви кажете!? а калібри, та всяка інша епатень , як же?
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31.07.2022 16:12 Відповісти
задолбались повторять !!!
твари бью с территории АЭС - атомной электростанции
безмозглые ***** затащили в машинный зал первого энергоблока все все, что только туда влезло - и снаряды и технику... и малейшее сотрясение воздуха рядом - как все это может сдетонировать и тогда Чернобыль покажется простым фейерверком... (6 блоков рядом, центр Украины)
поэтому так долго и безнаказанно расхренячивают Никополь, Марганец и прибрежные села...
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31.07.2022 17:19 Відповісти
Та що ви розказуєте, перевіряйте інформацію, а не обдристовичей слухайте. Можливо і звідти, але в основному вони з Кам'янки, Водяного стріляють, про це кажуть самі жителі.
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31.07.2022 19:52 Відповісти
а що ж таке, невже кацапи вже "штурмують" Нікополь?
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31.07.2022 16:00 Відповісти
Скоріше за все, сподівались потрапити зі сторони Кривого Рогу, але все пішло по пі*де не за планом, вже не розраховують.
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31.07.2022 16:02 Відповісти
Черговий прогин з боку американців. Цього разу вони злякалися китаю. Тепер літак зі спікером палати представників Ненсі Пілосі не здійснюватиме посадку в Тайбеї (Тайвань). Ненадовго їх вистачило. Навіщо тоді було ганяти авіаносець "Рональд Рейган"???

Сором і ганьба!
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31.07.2022 16:02 Відповісти
Від сьогоднішніх беззубих дій США, той Роні Рейганович мабуть як мотовило в гробу крутиться
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31.07.2022 17:04 Відповісти
Вона офіційно і не планувала там сідати, а неофіційно ми не можемо знати, чи була вона там і коли саме.
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31.07.2022 18:03 Відповісти
Контрнаступ йде у іншій області, у Запорізькій щє ні.
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31.07.2022 18:04 Відповісти
А ти у якому військоматі приписаний? Я можу їм передати, що тут є один, хоче приєднатися до контрнаступу на Хєрсонщині.
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31.07.2022 18:06 Відповісти
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31.07.2022 16:21 Відповісти
То есть, если они захватят город, - это плохо, а если сравняют с землёй, то вроде ничего. И вообще, откуда Евтушенко знает, что расиянцы потеряли надежду? Может у них её и не было никогда.
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31.07.2022 16:28 Відповісти
Грады ничего сравнять не могут, это осколочное против людей. Любой бетон от них защищает.
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31.07.2022 18:02 Відповісти
Чергова маячня чергового клоуна! Не було спроби йти на Нікополь. Говорити про втрачену надію можна про Харків, або про Миколаїв. 10 км це напряму через водосховище ( взагалі то там 8 , 6 з яких вода) . Втратять надію - ********** НЗФ і ПТЗ. Вони роблять рівно стільки скільки ми їм дозволяємо. На 300 снарядів по Нікополю один дрон в туалет в енергодарі. Де хвалені контрбатарейні системи і switchblade.? І досить брехати що роки пиляють з вікон машинної зали і там же й сплять
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31.07.2022 16:56 Відповісти
Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Источник: Энергоатом в https://t.me/energoatom_ua/8306 Telegram

Дословно: "Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора".

Детали: В Энергоатоме предупредили, что техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.
Оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
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31.07.2022 17:25 Відповісти
Спроба, це спроба, надія, це надія. Трохи не завжди пов'язані речі, особливо, коли цьому зв'язку заважають ЗСУ.
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31.07.2022 17:59 Відповісти
Утешения от этого нет , это все слова ,хотели не хотели, результат на лицо , эта мразь уничтожает город. Беззащитный город , который остался и стоит, один на один, против градов .Человек спит каждую ночь одетым , от сирены до сирены , с мыслями как прожить до утра ,как прожить день. Всего не описать , написал как есть.
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31.07.2022 17:42 Відповісти
Человеку стоит переехать на север города, куда грады рашистов не достают. А лучше в Кривой Рог или Запорожье.
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31.07.2022 18:00 Відповісти
Человеку стоит переехать на север города, куда грады рашистов не достают.
Город простреливается полностью.Он относительно небольшой.
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31.07.2022 23:42 Відповісти
 
 