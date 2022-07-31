Россияне отчаялись захватить Никополь и перешли к тактике террора, - Евтушенко

Оккупанты терроризируют гражданское население Никополя обстрелами из артиллерии.

Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко рассказал в интервью на радио Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские "Грады" стояли на позициях у города с весны, но оккупанты не стреляли по жилым районам. Глава РВА считает, что российские войска не получали команду обстреливать, потому что военное командование России намеревалось захватить Никополь.

В городе расположены промышленные предприятия, немало инфраструктуры, он был привлекателен для оккупантов с экономической и стратегической точки зрения. Ведь Никополь – хороший плацдарм для наступления на Запорожье или Днепр.

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Террор гражданских в виде ночных обстрелов снарядами жилых районов со стороны оккупированных россиянами территорий можно считать потерей надежды захватить город, считает Евтушенко. От города до позиций оккупантов менее 10 километров, поэтому Никополь остается форпостом на правом берегу Днепра.

С февраля в районе было спокойно и громады приютили около 15 тысяч беженцев из Херсона, Донецкой, Луганской областей, львиная их доля поселилась в Никополе. После первых обстрелов у людей был шок и большая паника. В настоящее время городские власти работают над тем, чтобы отселить граждан из потенциально опасных районов, обстреливаемых оккупантами, вглубь района.

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