Россияне отчаялись захватить Никополь и перешли к тактике террора, - Евтушенко
Оккупанты терроризируют гражданское население Никополя обстрелами из артиллерии.
Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко рассказал в интервью на радио Информатор, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские "Грады" стояли на позициях у города с весны, но оккупанты не стреляли по жилым районам. Глава РВА считает, что российские войска не получали команду обстреливать, потому что военное командование России намеревалось захватить Никополь.
В городе расположены промышленные предприятия, немало инфраструктуры, он был привлекателен для оккупантов с экономической и стратегической точки зрения. Ведь Никополь – хороший плацдарм для наступления на Запорожье или Днепр.
Террор гражданских в виде ночных обстрелов снарядами жилых районов со стороны оккупированных россиянами территорий можно считать потерей надежды захватить город, считает Евтушенко. От города до позиций оккупантов менее 10 километров, поэтому Никополь остается форпостом на правом берегу Днепра.
С февраля в районе было спокойно и громады приютили около 15 тысяч беженцев из Херсона, Донецкой, Луганской областей, львиная их доля поселилась в Никополе. После первых обстрелов у людей был шок и большая паника. В настоящее время городские власти работают над тем, чтобы отселить граждан из потенциально опасных районов, обстреливаемых оккупантами, вглубь района.
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твари бью с территории АЭС - атомной электростанции
безмозглые ***** затащили в машинный зал первого энергоблока все все, что только туда влезло - и снаряды и технику... и малейшее сотрясение воздуха рядом - как все это может сдетонировать и тогда Чернобыль покажется простым фейерверком... (6 блоков рядом, центр Украины)
поэтому так долго и безнаказанно расхренячивают Никополь, Марганец и прибрежные села...
по пі*дене за планом, вже не розраховують.
Сором і ганьба!
Источник: Энергоатом в https://t.me/energoatom_ua/8306 Telegram
Дословно: "Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора".
Детали: В Энергоатоме предупредили, что техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.
Оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.
Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
Город простреливается полностью.Он относительно небольшой.