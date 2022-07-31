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Новости Российская агрессия
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Россияне отчаялись захватить Никополь и перешли к тактике террора, - Евтушенко

нікополь

Оккупанты терроризируют гражданское население Никополя обстрелами из артиллерии.

Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко рассказал в интервью на радио Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские "Грады" стояли на позициях у города с весны, но оккупанты не стреляли по жилым районам. Глава РВА считает, что российские войска не получали команду обстреливать, потому что военное командование России намеревалось захватить Никополь.

В городе расположены промышленные предприятия, немало инфраструктуры, он был привлекателен для оккупантов с экономической и стратегической точки зрения. Ведь Никополь – хороший плацдарм для наступления на Запорожье или Днепр.

Читайте также: Рашисты в очередной раз обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко

Террор гражданских в виде ночных обстрелов снарядами жилых районов со стороны оккупированных россиянами территорий можно считать потерей надежды захватить город, считает Евтушенко. От города до позиций оккупантов менее 10 километров, поэтому Никополь остается форпостом на правом берегу Днепра.

С февраля в районе было спокойно и громады приютили около 15 тысяч беженцев из Херсона, Донецкой, Луганской областей, львиная их доля поселилась в Никополе. После первых обстрелов у людей был шок и большая паника. В настоящее время городские власти работают над тем, чтобы отселить граждан из потенциально опасных районов, обстреливаемых оккупантами, вглубь района.

Читайте также: Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27366) Евтушенков Владимир (7) Никополь (1036) Днепропетровская область (3997)


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Топ комментарии
+4
а потім будуть волати "а нас то за что ?!", коли завезуть бавовну кудись у бєлгород
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31.07.2022 15:46
+3
это не террор, а культурный обмен(арестович)
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31.07.2022 15:50
+2
Скоріше за все, сподівались потрапити зі сторони Кривого Рогу, але все пішло по пі*де не за планом, вже не розраховують.
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31.07.2022 16:02
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а потім будуть волати "а нас то за что ?!", коли завезуть бавовну кудись у бєлгород
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31.07.2022 15:46 Ответить
это не террор, а культурный обмен(арестович)
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31.07.2022 15:50 Ответить
Щоб не обстрілювали, треба знищити їх техніку, по вашим же словам там усього 10 км. Не дякуйте.
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31.07.2022 15:52 Ответить
що ви кажете!? а калібри, та всяка інша епатень , як же?
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31.07.2022 16:12 Ответить
задолбались повторять !!!
твари бью с территории АЭС - атомной электростанции
безмозглые ***** затащили в машинный зал первого энергоблока все все, что только туда влезло - и снаряды и технику... и малейшее сотрясение воздуха рядом - как все это может сдетонировать и тогда Чернобыль покажется простым фейерверком... (6 блоков рядом, центр Украины)
поэтому так долго и безнаказанно расхренячивают Никополь, Марганец и прибрежные села...
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31.07.2022 17:19 Ответить
Та що ви розказуєте, перевіряйте інформацію, а не обдристовичей слухайте. Можливо і звідти, але в основному вони з Кам'янки, Водяного стріляють, про це кажуть самі жителі.
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31.07.2022 19:52 Ответить
а що ж таке, невже кацапи вже "штурмують" Нікополь?
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31.07.2022 16:00 Ответить
Скоріше за все, сподівались потрапити зі сторони Кривого Рогу, але все пішло по пі*де не за планом, вже не розраховують.
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31.07.2022 16:02 Ответить
Черговий прогин з боку американців. Цього разу вони злякалися китаю. Тепер літак зі спікером палати представників Ненсі Пілосі не здійснюватиме посадку в Тайбеї (Тайвань). Ненадовго їх вистачило. Навіщо тоді було ганяти авіаносець "Рональд Рейган"???

Сором і ганьба!
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31.07.2022 16:02 Ответить
Від сьогоднішніх беззубих дій США, той Роні Рейганович мабуть як мотовило в гробу крутиться
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31.07.2022 17:04 Ответить
Вона офіційно і не планувала там сідати, а неофіційно ми не можемо знати, чи була вона там і коли саме.
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31.07.2022 18:03 Ответить
Контрнаступ йде у іншій області, у Запорізькій щє ні.
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31.07.2022 18:04 Ответить
А ти у якому військоматі приписаний? Я можу їм передати, що тут є один, хоче приєднатися до контрнаступу на Хєрсонщині.
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31.07.2022 18:06 Ответить
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31.07.2022 16:21 Ответить
То есть, если они захватят город, - это плохо, а если сравняют с землёй, то вроде ничего. И вообще, откуда Евтушенко знает, что расиянцы потеряли надежду? Может у них её и не было никогда.
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31.07.2022 16:28 Ответить
Грады ничего сравнять не могут, это осколочное против людей. Любой бетон от них защищает.
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31.07.2022 18:02 Ответить
Чергова маячня чергового клоуна! Не було спроби йти на Нікополь. Говорити про втрачену надію можна про Харків, або про Миколаїв. 10 км це напряму через водосховище ( взагалі то там 8 , 6 з яких вода) . Втратять надію - ********** НЗФ і ПТЗ. Вони роблять рівно стільки скільки ми їм дозволяємо. На 300 снарядів по Нікополю один дрон в туалет в енергодарі. Де хвалені контрбатарейні системи і switchblade.? І досить брехати що роки пиляють з вікон машинної зали і там же й сплять
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31.07.2022 16:56 Ответить
Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Источник: Энергоатом в https://t.me/energoatom_ua/8306 Telegram

Дословно: "Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора".

Детали: В Энергоатоме предупредили, что техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.
Оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы на 2-м и 3-м энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.

Энергоатом призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага.
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31.07.2022 17:25 Ответить
Спроба, це спроба, надія, це надія. Трохи не завжди пов'язані речі, особливо, коли цьому зв'язку заважають ЗСУ.
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31.07.2022 17:59 Ответить
Утешения от этого нет , это все слова ,хотели не хотели, результат на лицо , эта мразь уничтожает город. Беззащитный город , который остался и стоит, один на один, против градов .Человек спит каждую ночь одетым , от сирены до сирены , с мыслями как прожить до утра ,как прожить день. Всего не описать , написал как есть.
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31.07.2022 17:42 Ответить
Человеку стоит переехать на север города, куда грады рашистов не достают. А лучше в Кривой Рог или Запорожье.
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31.07.2022 18:00 Ответить
Человеку стоит переехать на север города, куда грады рашистов не достают.
Город простреливается полностью.Он относительно небольшой.
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31.07.2022 23:42 Ответить
 
 