Рашисты в очередной раз обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко

В ночь на 31 июля россияне накрыли огнем город Никополь Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь. Снова", - написал он.

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