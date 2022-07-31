РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5712 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 425 4

Рашисты в очередной раз обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко

нікополь

В ночь на 31 июля россияне накрыли огнем город Никополь Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь. Снова", - написал он.

Также смотрите: Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

обстрел (27351) Никополь (1036)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари...
безнаказанно сеют разруху и ужас...
показать весь комментарий
31.07.2022 08:58 Ответить
Не безнаказанно, не передёргивайте. Минимум 3 подтверждённых эффективных(а не таких как у них - куда попало) поражений целей на той стороне за последние пару недель. "Столовая" на ЗАЭС, двор гостинницы в Энергодаре, где жили орки(минус минимум 3 единицы техники), и предположительно элеватор, который после воровского вывоза зерна был превращён орками в склад чего-то очень горючего... Плюс скорее, всего есть, и менее известные факты удачных отвтеток. Во всяком случае на той стороне полыхает регулярно, особенно хорошо это видно по ночам.
показать весь комментарий
31.07.2022 10:24 Ответить
США,Великобританії, ЄС-все що потрібно,це закрити небо над Україною.І ніхто в світі,після загибелі стількох цивільних,дітей,палаючих будинків, не зможе сказати,що це приведе до загострення конфлікту з кацапами.Всі дружно мовчать.Ніхто не знає як закрити небо.Що саме гидко,що ніхто з українців вже не говорить про закрите небо.Трохи пошуміли,каляски дитячі на площу привезли,флешмоби поробили-все.Над Україною небо закрите.Хоч один авіаносець з місця стоянки в бік Чорного моря пішов?
показать весь комментарий
31.07.2022 10:53 Ответить
 
 