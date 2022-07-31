Рашисты в очередной раз обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко
В ночь на 31 июля россияне накрыли огнем город Никополь Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Обстрелян город Никополь. Снова", - написал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
безнаказанно сеют разруху и ужас...