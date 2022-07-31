Рашисти вчергове обстріляли Нікополь, - голова РВА Євтушенко
У ніч на 31 липня росіяни накрили вогнем місто Нікополь Дніпропетровської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Обстріляно місто Нікополь. Знову", - написав він.
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