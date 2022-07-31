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Рашисти вчергове обстріляли Нікополь, - голова РВА Євтушенко

нікополь

У ніч на 31 липня росіяни накрили вогнем місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь. Знову", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28672) Нікополь (1205)


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твари...
безнаказанно сеют разруху и ужас...
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31.07.2022 08:58 Відповісти
Не безнаказанно, не передёргивайте. Минимум 3 подтверждённых эффективных(а не таких как у них - куда попало) поражений целей на той стороне за последние пару недель. "Столовая" на ЗАЭС, двор гостинницы в Энергодаре, где жили орки(минус минимум 3 единицы техники), и предположительно элеватор, который после воровского вывоза зерна был превращён орками в склад чего-то очень горючего... Плюс скорее, всего есть, и менее известные факты удачных отвтеток. Во всяком случае на той стороне полыхает регулярно, особенно хорошо это видно по ночам.
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31.07.2022 10:24 Відповісти
США,Великобританії, ЄС-все що потрібно,це закрити небо над Україною.І ніхто в світі,після загибелі стількох цивільних,дітей,палаючих будинків, не зможе сказати,що це приведе до загострення конфлікту з кацапами.Всі дружно мовчать.Ніхто не знає як закрити небо.Що саме гидко,що ніхто з українців вже не говорить про закрите небо.Трохи пошуміли,каляски дитячі на площу привезли,флешмоби поробили-все.Над Україною небо закрите.Хоч один авіаносець з місця стоянки в бік Чорного моря пішов?
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31.07.2022 10:53 Відповісти
 
 