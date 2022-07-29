Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі російські війська обстріляли житлові квартали Нікополя запалювальними боєприпасами.
Відео оприлюднив глава Нікопольської РДА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти били запалювальними боєприпасами.
Також Євтушенко оприлюднив фото наслідків обстрілу. Російські снаряди впали на кладовище, пошкоджено будинки.
Топ коментарі
+9 Vladimir Vasilenko #438647
показати весь коментар29.07.2022 13:00
+6 vterra w
показати весь коментар29.07.2022 12:50
+5 Иван Сергеев #460577
показати весь коментар29.07.2022 12:52
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а Україні і плювати не можна в сторону параши,
звісно китай все бачить і собі захоче захопити тайвань, бо за це нічого не буде