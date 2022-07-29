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Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі російські війська обстріляли житлові квартали Нікополя запалювальними боєприпасами.

Відео оприлюднив глава Нікопольської РДА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти били запалювальними боєприпасами.

Також Євтушенко оприлюднив фото наслідків обстрілу. Російські снаряди впали на кладовище, пошкоджено будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уночі рашисти обстріляли Дніпропетровщину із "Градів" та артилерії, по Нікополю випустили понад 40 реактивних снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 01
Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 02
Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 03
Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 04
Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 05
Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 06
Рашисти обстрілювали Нікополь запалювальними боєприпасами 07

Автор: 

обстріл (28596) Нікополь (1199)


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Топ коментарі
+9
Стріляють з Єнергодару і що де наші дрони вбивці де високоточне оружіе де байрактари та після кожного обстрілу все це повинно рообити проти ординців ціли сутки і не так як показували мімо палаток і паскуди всі розбіглись а точно в палатки точно де вони їдять де вони ночують де вони ссу ть і сруть на нашій землі. Ну коли вже ми поекажемо зуби ? а не відосик з клоуном та дермаком
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29.07.2022 13:00
+6
параша обстрілює Україну всім чим можна, і забороненими також,
а Україні і плювати не можна в сторону параши,
звісно китай все бачить і собі захоче захопити тайвань, бо за це нічого не буде
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29.07.2022 12:50
+5
коли ми будемо відповідати !!!!!!!!!!!!!!!**** !!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2022 12:52
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параша обстрілює Україну всім чим можна, і забороненими також,
а Україні і плювати не можна в сторону параши,
звісно китай все бачить і собі захоче захопити тайвань, бо за це нічого не буде
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29.07.2022 12:50 Відповісти
коли ми будемо відповідати !!!!!!!!!!!!!!!**** !!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2022 12:52 Відповісти
Ніколи
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29.07.2022 14:13 Відповісти
Просто жах...
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29.07.2022 12:59 Відповісти
Стріляють з Єнергодару і що де наші дрони вбивці де високоточне оружіе де байрактари та після кожного обстрілу все це повинно рообити проти ординців ціли сутки і не так як показували мімо палаток і паскуди всі розбіглись а точно в палатки точно де вони їдять де вони ночують де вони ссу ть і сруть на нашій землі. Ну коли вже ми поекажемо зуби ? а не відосик з клоуном та дермаком
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29.07.2022 13:00 Відповісти
У клоунів зубів не буває
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29.07.2022 14:14 Відповісти
Не хватає в нас заліза -- поставляют маленькими порціями шоб ми не копитнулись
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29.07.2022 13:06 Відповісти
Тут " залізо" не допоможе, стріляють з території ЗАЕС, а це може бути всесвітньою катастрофою.
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29.07.2022 13:47 Відповісти
Все правильно, а вщент знищення України ніхто і не помітить
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29.07.2022 14:18 Відповісти
чого там дронами -- камікадзе ---- ніхера ті атомніи не буде
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29.07.2022 14:36 Відповісти
эти суки загнали технику и сделали склад в машинном зале первого энергоблока... какой камикадзе сможет их оттуда выкурить??? если малейшая детонация будет иметь катастрофические последствия... и они это прекрасно понимают... боюсь что когда их все же начнут оттуда выдавливать... они могут просто от ненависти и тупости подорвать все ото в зале АЭС... скоты
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30.07.2022 18:03 Відповісти
Они там только стоят. Для того, чтобы произвести выстрел, они выходят из территории. Жителям поступило предложение сдавать тех, кто выезжает, за материальное вознаграждение.
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29.07.2022 15:26 Відповісти
когда уже весь мир похоронит эту прашу???
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29.07.2022 13:19 Відповісти
Відповідь на це питання дає Швець у останньому відео
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29.07.2022 14:20 Відповісти
Как можно ответить этим тварям ? Если на набережной одна пушка , и то нет снарядов...Мораль сей басни такова ,нужно защищать город , не ждать когда на голову упадет фосфор...Беззащитность это не есть героизм.
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29.07.2022 15:43 Відповісти
 
 