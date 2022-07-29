Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью российские войска обстреляли жилые кварталы Никополя зажигательными боеприпасами.
Видео обнародовал глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, рашисты били зажигательными боеприпасами.
Также Евтушенко обнародовал фото последствий обстрела. Российские снаряды упали на кладбище, повреждены дома.
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+9 Vladimir Vasilenko #438647
показать весь комментарий29.07.2022 13:00
+6 vterra w
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+5 Иван Сергеев #460577
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а Україні і плювати не можна в сторону параши,
звісно китай все бачить і собі захоче захопити тайвань, бо за це нічого не буде