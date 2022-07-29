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Новости Фото Война
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Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью российские войска обстреляли жилые кварталы Никополя зажигательными боеприпасами.

Видео обнародовал глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты били зажигательными боеприпасами.

Также Евтушенко обнародовал фото последствий обстрела. Российские снаряды упали на кладбище, повреждены дома.

Читайте: Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 01
Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 02
Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 03
Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 04
Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 05
Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 06
Рашисты обстреливали Никополь зажигательными боеприпасами 07

обстрел (27275) Никополь (1030)


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Топ комментарии
+9
Стріляють з Єнергодару і що де наші дрони вбивці де високоточне оружіе де байрактари та після кожного обстрілу все це повинно рообити проти ординців ціли сутки і не так як показували мімо палаток і паскуди всі розбіглись а точно в палатки точно де вони їдять де вони ночують де вони ссу ть і сруть на нашій землі. Ну коли вже ми поекажемо зуби ? а не відосик з клоуном та дермаком
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29.07.2022 13:00
+6
параша обстрілює Україну всім чим можна, і забороненими також,
а Україні і плювати не можна в сторону параши,
звісно китай все бачить і собі захоче захопити тайвань, бо за це нічого не буде
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29.07.2022 12:50
+5
коли ми будемо відповідати !!!!!!!!!!!!!!!**** !!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2022 12:52
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параша обстрілює Україну всім чим можна, і забороненими також,
а Україні і плювати не можна в сторону параши,
звісно китай все бачить і собі захоче захопити тайвань, бо за це нічого не буде
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29.07.2022 12:50 Ответить
коли ми будемо відповідати !!!!!!!!!!!!!!!**** !!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.07.2022 12:52 Ответить
Ніколи
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29.07.2022 14:13 Ответить
Просто жах...
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29.07.2022 12:59 Ответить
Стріляють з Єнергодару і що де наші дрони вбивці де високоточне оружіе де байрактари та після кожного обстрілу все це повинно рообити проти ординців ціли сутки і не так як показували мімо палаток і паскуди всі розбіглись а точно в палатки точно де вони їдять де вони ночують де вони ссу ть і сруть на нашій землі. Ну коли вже ми поекажемо зуби ? а не відосик з клоуном та дермаком
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29.07.2022 13:00 Ответить
У клоунів зубів не буває
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29.07.2022 14:14 Ответить
Не хватає в нас заліза -- поставляют маленькими порціями шоб ми не копитнулись
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29.07.2022 13:06 Ответить
Тут " залізо" не допоможе, стріляють з території ЗАЕС, а це може бути всесвітньою катастрофою.
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29.07.2022 13:47 Ответить
Все правильно, а вщент знищення України ніхто і не помітить
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29.07.2022 14:18 Ответить
чого там дронами -- камікадзе ---- ніхера ті атомніи не буде
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29.07.2022 14:36 Ответить
эти суки загнали технику и сделали склад в машинном зале первого энергоблока... какой камикадзе сможет их оттуда выкурить??? если малейшая детонация будет иметь катастрофические последствия... и они это прекрасно понимают... боюсь что когда их все же начнут оттуда выдавливать... они могут просто от ненависти и тупости подорвать все ото в зале АЭС... скоты
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30.07.2022 18:03 Ответить
Они там только стоят. Для того, чтобы произвести выстрел, они выходят из территории. Жителям поступило предложение сдавать тех, кто выезжает, за материальное вознаграждение.
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29.07.2022 15:26 Ответить
когда уже весь мир похоронит эту прашу???
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29.07.2022 13:19 Ответить
Відповідь на це питання дає Швець у останньому відео
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29.07.2022 14:20 Ответить
Как можно ответить этим тварям ? Если на набережной одна пушка , и то нет снарядов...Мораль сей басни такова ,нужно защищать город , не ждать когда на голову упадет фосфор...Беззащитность это не есть героизм.
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29.07.2022 15:43 Ответить
 
 