Прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей з Харківщини до Росії

депортація

Прокуратура розпочала провадження з приводу насильницького вивезення людей з окупованого селища Козача Лопань на Харківщині до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, в ОГП, відомості до ЄРДР внесені на основі інформації ЗМІ про насильницьке вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.

Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних начебто обстрілами з боку української армії.

"Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області", – ідеться в повідомленні ОГП.

Читайте: США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Топ коментарі
Вангую - дело будут расследовать 10 лет, обвинят лично йухла, последствий не будет. Всё!
04.08.2022 07:31 Відповісти
Кацапы будут пытаться делать то, что османы в свое время. Из этих детей воспитают янычар. Как в Крыму, 8 лет пропаганды и крысчане воюют против нас.
04.08.2022 07:27 Відповісти
***** обвінят після здоху як мелкокаліберного підерського підараса...
але це нічого для України не змінить - війну треба не "прекратити", а перемогти в ній.
04.08.2022 07:38 Відповісти
