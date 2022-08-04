Прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей з Харківщини до Росії

Прокуратура розпочала провадження з приводу насильницького вивезення людей з окупованого селища Козача Лопань на Харківщині до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, в ОГП, відомості до ЄРДР внесені на основі інформації ЗМІ про насильницьке вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.

Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних начебто обстрілами з боку української армії.

"Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області", – ідеться в повідомленні ОГП.

