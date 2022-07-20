УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини
2 280 10
Держдепартамент США (1584) депортація (704) росія (63589) США (21006) торгівля людьми (206) Блінкен (1150)

США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

депортація

США внесли Росію до списку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, використовують дітей як солдатів.

Це випливає зі щорічної доповіді Держдепартаменту США про торгівлю людьми, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

В цій доповіді вперше, відповідно до мандату Конгресу від 2019 року, з'явився розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою".

Росія часто фігурує у доповіді у зв'язку з її вторгненням в Україну і тим, що в документі названо "фактором ризику" через те, що мільйони українських біженців, які виїхали до Росії добровільно або примусово, ризикують стати жертвами торгівлі людьми.

Читайте: Окупанти зібралися виселяти патріотичних херсонців та запоріжців за межі областей

У новому розділі доповіді, окрім Росії, вказані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та ще п'ять країн, у яких "документально підтверджена політика або схема торгівлі людьми", примусової праці та сексуального рабства у контрольованих державою секторах, або використання чи вербування дітей-солдатів.

Також Росія увійшла до окремого переліку доповіді з 12 країн, які використовують або вербують дітей-солдатів.

Також читайте: Окупанти примусово вивезли до Росії вже два мільйони українців, - Зеленський

Представляючи доповідь, держсекретар США Ентоні Блінкен навів приклад, що після захоплення частини Донбасу в 2014 році керовані Росією сепаратисти використовували дітей для чергування на блокпостах, і в якості бойовиків. А після повномасштабного вторгнення у лютому цього року в доповіді йдеться, що "засоби масової інформації опублікували нові підтверджені повідомлення про те, що російські військові використовують дітей в якості живого щита".

Також у доповіді йдеться про те, що російські війська загнали тисячі українців, в тому числі дітей, в "фільтраційні табори", де в них забирають документи, примушують брати російські паспорти, а потім переправляють у віддалені райони РФ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
По этому послабили санкции в плане продовольствия и удобрений? Да эти ******** кацапы с голоду должны умиреть нахер, особенно их дети, что бы род кацапский канул в болото откуда и вылез!!!
показати весь коментар
20.07.2022 14:21
+9
Расєя це країна терорист заселена терористами на чолі з головним бункерним терористом...
показати весь коментар
20.07.2022 14:26
+7
Наступний крок - визнати путіна терористом номер 1 у світі і оголосити полювання на нього.
показати весь коментар
20.07.2022 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По этому послабили санкции в плане продовольствия и удобрений? Да эти ******** кацапы с голоду должны умиреть нахер, особенно их дети, что бы род кацапский канул в болото откуда и вылез!!!
показати весь коментар
20.07.2022 14:21 Відповісти
Не було послаблення. Тому що на експорт продовольства і добрив санкцій не було. Те, що були санкції на банки, які обслуговують рахунки експортерів (і про що вони касапи брехали "санкції на зерно") то навіть їх не знімали.
показати весь коментар
20.07.2022 14:44 Відповісти
Расєя це країна терорист заселена терористами на чолі з головним бункерним терористом...
показати весь коментар
20.07.2022 14:26 Відповісти
Ленін теж був терористом

Тероризм кацапский почався з вбивства царя. І потім весь мир накрило кгб тероризмом
РАШКУ ТРЕБА РАЗВАЛИТИ ‼️‼️‼️
показати весь коментар
20.07.2022 14:33 Відповісти
Наступний крок - визнати путіна терористом номер 1 у світі і оголосити полювання на нього.
показати весь коментар
20.07.2022 14:27 Відповісти
Парасольку йому в дупу
показати весь коментар
20.07.2022 14:34 Відповісти
У новому розділі доповіді, окрім Росії, вказані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та ще п'ять країн, у яких "документально підтверджена політика або схема торгівлі людьми", примусової праці та сексуального рабства у контрольованих державою секторах, або використання чи вербування дітей-солдатів. Джерело:
"здесь все: никита, стас, гена турбо и дюша метелкин"
показати весь коментар
20.07.2022 14:28 Відповісти
Таки все послідовно- наступний крок- ТЕРОРЮГА №1
показати весь коментар
20.07.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 14:38 Відповісти
Спасибо дядюка Сэм! Но не в тот список ты этих террористов включил, не в тот)
показати весь коментар
20.07.2022 19:09 Відповісти
 
 