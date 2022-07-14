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Окупанти примусово вивезли до Росії вже два мільйони українців, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,українців,депортація

Російські окупанти вивезли на територію РФ два мільйони українців. Серед них — кілька сотень тисяч дітей.

Про це у своєму зверненні до учасників конференції "Азіатське лідерство" у Сеулі сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено до Росії. Кілька сотень тисяч дітей", – сказав він.

Зеленський зазначив, що точних цифр зараз ніхто не знає – всіх завезених людей позбавляють засобів зв'язку, відбирають документи, залякують та намагаються розвезти віддаленими районами Росії, щоб їм було максимально складно повертатися до України.

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Також президент наголосив, що Росія створила так звані фільтраційні табори, через які змушує проходити українців на окупованих територіях.

"Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається", – сказав Зеленський.
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Топ коментарі
+43
А що ти робив для того щоб такого не було? Катав асфальт 3 роки замість озброювати армію і готувався до шашликів. Зелений преЗЕрватив.
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14.07.2022 00:09
+29
Это те с которыми сегодня в Стамбуле договаривались или какие-то другие?
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14.07.2022 00:07
+25
И ты за это ответишь, **** гнусавая.
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14.07.2022 00:09
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Это те с которыми сегодня в Стамбуле договаривались или какие-то другие?
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14.07.2022 00:07 Відповісти
Ета другоє.
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14.07.2022 00:21 Відповісти
А що ти робив для того щоб такого не було? Катав асфальт 3 роки замість озброювати армію і готувався до шашликів. Зелений преЗЕрватив.
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14.07.2022 00:09 Відповісти
Багаторазовий , позеленів від «старості» )
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14.07.2022 00:12 Відповісти
два миллиона украинцев поехали по совету ЗЕ-ленского на шашлыки
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14.07.2022 00:18 Відповісти
Асфальт невідміняється
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14.07.2022 00:18 Відповісти
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14.07.2022 00:42 Відповісти
повинна нести повну відповідальність за свою злочинну діяльність
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14.07.2022 05:09 Відповісти
И ты за это ответишь, **** гнусавая.
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14.07.2022 00:09 Відповісти
Четвертувати замало
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14.07.2022 00:17 Відповісти
я шокірован. Боневтік оце твої шашлики дороги каеая разница пасєрєдінє шоб нєбила паніки
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14.07.2022 00:10 Відповісти
З панікою не було б «великого крадівнивцтва»відкатів , а всі засоби мали б іти на оборону
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14.07.2022 00:16 Відповісти
Про*обаний зеленою поганню південь обернувся для зраджених мешканців окупованих територій людською трагедією. Вони втратили віру не тільки в державу, яку очолює Зрадник №1, а й свою батьківщину, домівку, рідних, близьких. Рашисти їх зробили своїми заручниками і вони тепер позбавлені всього завдяки слугам Бені, які як виявляється прислужували і Ху*лу.
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14.07.2022 00:12 Відповісти
То,херня... Він марив здати Все. Криваве опудало
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14.07.2022 00:16 Відповісти
Все,це ти зробив,********
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14.07.2022 00:14 Відповісти
клоун лише виконавець. винні його обирав. і його слуг.
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14.07.2022 01:21 Відповісти
2 в росію, 14 до Європи це значить що нас 40 - 16 мільйонів
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14.07.2022 00:17 Відповісти
в европу 6-7, но2.5 уже вернулись от каких скабеевых цифра 16?
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14.07.2022 00:26 Відповісти
Певно на шашлики вивезли, да зегнида???
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14.07.2022 00:18 Відповісти
Ну що, як шашлики, смачні?
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14.07.2022 00:32 Відповісти
да, русскіє убивці і злодії, але ви це все про..ли.
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14.07.2022 00:40 Відповісти
Де наш слухняний єврейський хлопчик омбудсмен?

Хоч би щось нявкнув. Чи його не лякає така страшна цифра викрадених громадян України? Взагалі-то, кіднепінг - це страшний злочин в усьому світі, а у нас це норма мабуть.
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14.07.2022 00:42 Відповісти
Есть мнение, что не меньшая часть из них вообще не этнические украинцы типа кили айзирова.
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14.07.2022 00:42 Відповісти
и никогда ими не были
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14.07.2022 11:17 Відповісти
В моєму україномовному місті, нащадки жителів типу Кілі Азірова, звичайна україномовна молодь. Навіть ті, які дитинство починали з російської.
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14.07.2022 12:25 Відповісти
А по чьей вине єти два миллиона украинцев біли департировані не хочешь сказать великий строитель и буковельский ліжник? Ах да, государством управляет Ермак,а ті Зе у него на подтанцовках!
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14.07.2022 01:39 Відповісти
Шановні!!! В цьому жахітті є, на мою думку, і позитив. З Європи повернеться в Україну %70-80,залишаться ті,хто добре влаштувався і в основному молодь(до 40-а років),і ще ті в кого там вже давно проживають діти і їх в Україні нічого не тримає(з власного досвіду,навіть не знаю чим закінчеться,дружина там-я тут і нізащо не хочу туди ). Інші повернуться,а от до тих,що перебувають на території рашки,там інший підхід,який на руку УКРАЇНІ! Вата вся,однозначно, залишиться там,а повернуться(кого насильно відправили) ті,для яких Україна--ЦЕ ВСЕ,це--БАТЬКІВЩИНА,повернуться на Донетчину і ті,які на сьогодні вимушені проживати на тереторії України чи Заходу,свого роду пройде ФІЛЬТРАЦІЯ,яка для України буде так необхідна.
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14.07.2022 07:26 Відповісти
Статист Хренов.
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14.07.2022 07:43 Відповісти
Вкажи абзац з яким ти не згоден. Якщо будеш писати негарні слова в мій чи інших бік---ОТРИМАЄШ адекват.
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14.07.2022 15:46 Відповісти
где был баканов 23 февраля, вместе с Наумовым выехал? Или придумывают
Экс-начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов стал фигурантом производства о госизмене. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
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14.07.2022 08:31 Відповісти
Все это на совести Зеленского , но совести у него нет , поэтому надо что бы было в уголовном деле!
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14.07.2022 09:26 Відповісти
если вывозят детей из детских домов, это насильно вывезенные. Остальные все добровольцы кацапские воши и гниды того и ждали
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14.07.2022 11:18 Відповісти
 
 