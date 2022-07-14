Окупанти примусово вивезли до Росії вже два мільйони українців, - Зеленський
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Російські окупанти вивезли на територію РФ два мільйони українців. Серед них — кілька сотень тисяч дітей.
Про це у своєму зверненні до учасників конференції "Азіатське лідерство" у Сеулі сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено до Росії. Кілька сотень тисяч дітей", – сказав він.
Зеленський зазначив, що точних цифр зараз ніхто не знає – всіх завезених людей позбавляють засобів зв'язку, відбирають документи, залякують та намагаються розвезти віддаленими районами Росії, щоб їм було максимально складно повертатися до України.
Також президент наголосив, що Росія створила так звані фільтраційні табори, через які змушує проходити українців на окупованих територіях.
"Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається", – сказав Зеленський.
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Хоч би щось нявкнув. Чи його не лякає така страшна цифра викрадених громадян України? Взагалі-то, кіднепінг - це страшний злочин в усьому світі, а у нас це норма мабуть.
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