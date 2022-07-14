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Оккупанты принудительно вывезли в Россию уже два миллиона украинцев, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,українців,депортація

Российские оккупанты вывезли на территорию РФ два миллиона украинцев. Среди них несколько сотен тысяч детей.

Об этом в своем обращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Просто представьте это количество – два миллиона человек. Столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей", – сказал он.

Зеленский отметил, что точных цифр сейчас никто не знает – всех ввезенных людей лишают средств связи, отбирают документы, запугивают и пытаются развезти отдаленными районами России, чтобы им было максимально сложно возвращаться в Украину.

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Также президент подчеркнул, что Россия создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые вынуждает проходить украинцев на оккупированных территориях.

"Десяти тысяч человек там остаются. Молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит", - сказал Зеленский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
А що ти робив для того щоб такого не було? Катав асфальт 3 роки замість озброювати армію і готувався до шашликів. Зелений преЗЕрватив.
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14.07.2022 00:09
+29
Это те с которыми сегодня в Стамбуле договаривались или какие-то другие?
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14.07.2022 00:07
+25
И ты за это ответишь, **** гнусавая.
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14.07.2022 00:09
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Это те с которыми сегодня в Стамбуле договаривались или какие-то другие?
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14.07.2022 00:07 Ответить
Ета другоє.
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14.07.2022 00:21 Ответить
А що ти робив для того щоб такого не було? Катав асфальт 3 роки замість озброювати армію і готувався до шашликів. Зелений преЗЕрватив.
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14.07.2022 00:09 Ответить
Багаторазовий , позеленів від «старості» )
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14.07.2022 00:12 Ответить
два миллиона украинцев поехали по совету ЗЕ-ленского на шашлыки
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14.07.2022 00:18 Ответить
Асфальт невідміняється
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14.07.2022 00:18 Ответить
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14.07.2022 00:42 Ответить
повинна нести повну відповідальність за свою злочинну діяльність
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14.07.2022 05:09 Ответить
И ты за это ответишь, **** гнусавая.
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14.07.2022 00:09 Ответить
Четвертувати замало
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14.07.2022 00:17 Ответить
я шокірован. Боневтік оце твої шашлики дороги каеая разница пасєрєдінє шоб нєбила паніки
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14.07.2022 00:10 Ответить
З панікою не було б «великого крадівнивцтва»відкатів , а всі засоби мали б іти на оборону
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14.07.2022 00:16 Ответить
Про*обаний зеленою поганню південь обернувся для зраджених мешканців окупованих територій людською трагедією. Вони втратили віру не тільки в державу, яку очолює Зрадник №1, а й свою батьківщину, домівку, рідних, близьких. Рашисти їх зробили своїми заручниками і вони тепер позбавлені всього завдяки слугам Бені, які як виявляється прислужували і Ху*лу.
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14.07.2022 00:12 Ответить
То,херня... Він марив здати Все. Криваве опудало
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14.07.2022 00:16 Ответить
Все,це ти зробив,********
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14.07.2022 00:14 Ответить
клоун лише виконавець. винні його обирав. і його слуг.
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14.07.2022 01:21 Ответить
2 в росію, 14 до Європи це значить що нас 40 - 16 мільйонів
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14.07.2022 00:17 Ответить
в европу 6-7, но2.5 уже вернулись от каких скабеевых цифра 16?
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14.07.2022 00:26 Ответить
Певно на шашлики вивезли, да зегнида???
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14.07.2022 00:18 Ответить
Ну що, як шашлики, смачні?
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14.07.2022 00:32 Ответить
да, русскіє убивці і злодії, але ви це все про..ли.
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14.07.2022 00:40 Ответить
Де наш слухняний єврейський хлопчик омбудсмен?

Хоч би щось нявкнув. Чи його не лякає така страшна цифра викрадених громадян України? Взагалі-то, кіднепінг - це страшний злочин в усьому світі, а у нас це норма мабуть.
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14.07.2022 00:42 Ответить
Есть мнение, что не меньшая часть из них вообще не этнические украинцы типа кили айзирова.
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14.07.2022 00:42 Ответить
и никогда ими не были
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14.07.2022 11:17 Ответить
В моєму україномовному місті, нащадки жителів типу Кілі Азірова, звичайна україномовна молодь. Навіть ті, які дитинство починали з російської.
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14.07.2022 12:25 Ответить
А по чьей вине єти два миллиона украинцев біли департировані не хочешь сказать великий строитель и буковельский ліжник? Ах да, государством управляет Ермак,а ті Зе у него на подтанцовках!
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14.07.2022 01:39 Ответить
Шановні!!! В цьому жахітті є, на мою думку, і позитив. З Європи повернеться в Україну %70-80,залишаться ті,хто добре влаштувався і в основному молодь(до 40-а років),і ще ті в кого там вже давно проживають діти і їх в Україні нічого не тримає(з власного досвіду,навіть не знаю чим закінчеться,дружина там-я тут і нізащо не хочу туди ). Інші повернуться,а от до тих,що перебувають на території рашки,там інший підхід,який на руку УКРАЇНІ! Вата вся,однозначно, залишиться там,а повернуться(кого насильно відправили) ті,для яких Україна--ЦЕ ВСЕ,це--БАТЬКІВЩИНА,повернуться на Донетчину і ті,які на сьогодні вимушені проживати на тереторії України чи Заходу,свого роду пройде ФІЛЬТРАЦІЯ,яка для України буде так необхідна.
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14.07.2022 07:26 Ответить
Статист Хренов.
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14.07.2022 07:43 Ответить
Вкажи абзац з яким ти не згоден. Якщо будеш писати негарні слова в мій чи інших бік---ОТРИМАЄШ адекват.
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14.07.2022 15:46 Ответить
где был баканов 23 февраля, вместе с Наумовым выехал? Или придумывают
Экс-начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов стал фигурантом производства о госизмене. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
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14.07.2022 08:31 Ответить
Все это на совести Зеленского , но совести у него нет , поэтому надо что бы было в уголовном деле!
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14.07.2022 09:26 Ответить
если вывозят детей из детских домов, это насильно вывезенные. Остальные все добровольцы кацапские воши и гниды того и ждали
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14.07.2022 11:18 Ответить
 
 