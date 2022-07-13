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Новости Война
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Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, - Блинкен

маріуполь,депортація

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал РФ к немедленному прекращению практики фильтрационных мероприятий в отношении граждан Украины на оккупированных территориях.

По словам Блинкена, она коснулась уже 1,6 млн мирных жителей. Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 тысяч детей", — написал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия создала вдоль границы с Украиной 19 фильтрационных лагерей

депортация (678) россия (95418) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
озабоченость більше зброї ці недолюді крім по пиці нічого не розуміють
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13.07.2022 16:13
+7
та признайте ее уже террористом, да и всех делов!
кстати, в таком статусе есть один замечательный момент - любой госслужащий такой страны автоматически теряет дипломатический статус за ее границами и может стать законной целью для спецслужб..... ))
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13.07.2022 16:15
+5
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.

Ге ж...
Так ясно уявляю собі, що Блінкен закликав - і Росія негайно припинила. Тонісінько, як у Стругацьких в "Понеділку":

"Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил".
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13.07.2022 16:21
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Правила форума Совет форумчан
озабоченость більше зброї ці недолюді крім по пиці нічого не розуміють
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13.07.2022 16:13 Ответить
та признайте ее уже террористом, да и всех делов!
кстати, в таком статусе есть один замечательный момент - любой госслужащий такой страны автоматически теряет дипломатический статус за ее границами и может стать законной целью для спецслужб..... ))
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13.07.2022 16:15 Ответить
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13.07.2022 16:16 Ответить
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.

Ге ж...
Так ясно уявляю собі, що Блінкен закликав - і Росія негайно припинила. Тонісінько, як у Стругацьких в "Понеділку":

"Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил".
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13.07.2022 16:21 Ответить
Так і до глибокої занепокоєності недалеко!
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13.07.2022 17:45 Ответить
РабZeянский концлагерь не закончицца и через 500 лет..это нормальное состояние Шариковского быдла... сЦаоь харешій а бояре ТуФта...
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13.07.2022 16:22 Ответить
Має. І "фільтрацію" має припинити, і бомбардування, і окупацію. І війська має вивести. І ще багато чого має зробити. Але не робить. І не зробить. Поки по-справжньому в рило не отримає
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13.07.2022 16:26 Ответить
Серьйозно? Ось так от попросив й ті виконали? А ще доросла людина. Посаду займає...
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13.07.2022 16:40 Ответить
Та це ж дипломатична мова, шановний!
Типу, "не розказуйте нам казочки, орки, ми всі розуміємо що саме ви робите".
Інша справа, що "розуміти" і "бити по агресору" - не одне й те саме. А "розуміти" і "обсиратися кілотонами лайна лише думаючи про те шо путєн нападе" - тим більше.
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13.07.2022 17:10 Ответить
Ніби вони когось послухають...
Замість стрясання повітря взяв би та й підписав визнання рашки країною-терористом. За США інші потягнуться - оце буде найкраща санкція.
А то говорять щось самі до себе, який в тому сенс?
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13.07.2022 17:44 Ответить
Усе одно що закликати Гітлера не спалювати людей в концлагерях.
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13.07.2022 17:56 Ответить
А пам'ятаєте як гобліни росіяни звинувачували українців в будівництві фільтраційних таборів та фільтрації? Знайте якщо гоблін когось в чомусь звинувачує то це його злочин, якщо гоблін приписує комусь якусь невдачу то це його невдача.
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13.07.2022 20:12 Ответить
 
 