Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал РФ к немедленному прекращению практики фильтрационных мероприятий в отношении граждан Украины на оккупированных территориях.

По словам Блинкена, она коснулась уже 1,6 млн мирных жителей. Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 тысяч детей", — написал Блинкен.

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