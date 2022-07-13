Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал РФ к немедленному прекращению практики фильтрационных мероприятий в отношении граждан Украины на оккупированных территориях.
По словам Блинкена, она коснулась уже 1,6 млн мирных жителей. Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Россия должна немедленно прекратить свои систематические "фильтрационные" операции в Украине, в результате которых, как сообщается, исчезли, задержаны или насильственно депортированы из своих домов примерно до 1,6 млн ни в чем не повинных украинцев, в том числе 260 тысяч детей", — написал Блинкен.
Топ комментарии
+10 Власов Сергей #321358
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+7 Йцу Кенг #461207
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+5 Алекс Скела
показать весь комментарий13.07.2022 16:21
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кстати, в таком статусе есть один замечательный момент - любой госслужащий такой страны автоматически теряет дипломатический статус за ее границами и может стать законной целью для спецслужб..... ))
Ге ж...
Так ясно уявляю собі, що Блінкен закликав - і Росія негайно припинила. Тонісінько, як у Стругацьких в "Понеділку":
"Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил".
Типу, "не розказуйте нам казочки, орки, ми всі розуміємо що саме ви робите".
Інша справа, що "розуміти" і "бити по агресору" - не одне й те саме. А "розуміти" і "обсиратися кілотонами лайна лише думаючи про те шо путєн нападе" - тим більше.
Замість стрясання повітря взяв би та й підписав визнання рашки країною-терористом. За США інші потягнуться - оце буде найкраща санкція.
А то говорять щось самі до себе, який в тому сенс?