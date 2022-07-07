Россия создала вдоль границы с Украиной 19 фильтрационных лагерей
Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене заявила, что Россия создала вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях 19 фильтрационных лагерей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"По нашей оценке, Россия с помощью прокси-групп почти наверняка использует так называемые фильтрационные операции для проведения задержания и депортации гражданских украинских граждан в Россию", - заявила Кортни Остриен.
Дипломат отметила, что, по сообщениям, российские официальные лица начали подготовку к процессу фильтрации на территории Украины еще до 24 февраля.
"Российские официальные лица, очевидно, создали списки украинских гражданских лиц, которые считались несущими угрозу контроля России над Украиной, включая кого-либо с проукраинскими взглядами, таких как политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, с целью задержания и фильтрации. В настоящее время обнаружено по меньшей мере 18 мест фильтрации вдоль украинско-российской границы", - заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ.
В своем выступлении она привлекла внимание к нескольким ужасным историям украинских гражданских лиц, которые были депортированы в Россию, пройдя через эти фильтрационные лагеря: "Их рассказы рисуют ужасную картину фильтрационных операций России и ее систематического процесса насильственного перемещения украинских гражданских в Россию, часто в отдаленные районы Дальнего Востока, с территорий, которые Россия захватила после 24 февраля.
Ссылаясь на очевидцев, она указала на то, что российские войска "принудительно перемещают этих украинских гражданских лиц во временные фильтрационные пункты в школах, культурных центрах, спортивных залах и других общественных зданиях в контролируемых Россией частях восточной Украины и России, где российские силовики подвергают их жестким допросам, часто с обысками и избиениями".
Кортни Остриен отметила, что такие случаи должны быть задокументированы с тем, чтобы все, кто отдает приказы или участвует в этих действиях, могли быть привлечены к ответственности.
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Слава Нації. ***** фашистській *********
ми ведемо війну на виживання !
на фізичне виживання тебе, твоїх рідних, твоєї країни
більшість кремлінів - кадрові КГБісти:
Путін...
Патрушев...
Наришкін в период с 1978 по 1982 год навчання в КГБ, в 1980 году познакомился с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путиным .
Іванов закінчив высшие курсы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минске (1976), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Краснознамённый институт КГБ СССР (1981). Далі служба в КГБ та знайомство з Путіниим.
Володін - екс кевник керівник ФСБ
і т.д. і т.п
в рашці та Білорусі вони її вже створили
тепер всіми силами намагаються створити ГУЛАГ в Україні
в разі окупації України тут буде 1937 рік, а може й гірше, зважаючи на "душевні трамви війни" ***** від клятих бандерівців.
Буча та Марик тому приклади.... перші приклади
Работа ведётся системно - подняты все компроматы на всех политиков в мире и в Украине .
Зеленскому надо наступить на горло своей гордости и поменять все своё окружение на более опытных и патриотичных украинцев.
И КТО-ТО ДОЛЖЕН ЕМУ ЭТО ОБЪЯСНИТЬ
мабуть це вони кпжуть про себе на окупованих територіях?