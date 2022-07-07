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Новости
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Россия создала вдоль границы с Украиной 19 фильтрационных лагерей

табори,фільтраційні,фільтрація

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене заявила, что Россия создала вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях 19 фильтрационных лагерей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"По нашей оценке, Россия с помощью прокси-групп почти наверняка использует так называемые фильтрационные операции для проведения задержания и депортации гражданских украинских граждан в Россию", - заявила Кортни Остриен.

Дипломат отметила, что, по сообщениям, российские официальные лица начали подготовку к процессу фильтрации на территории Украины еще до 24 февраля.

"Российские официальные лица, очевидно, создали списки украинских гражданских лиц, которые считались несущими угрозу контроля России над Украиной, включая кого-либо с проукраинскими взглядами, таких как политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, с целью задержания и фильтрации. В настоящее время обнаружено по меньшей мере 18 мест фильтрации вдоль украинско-российской границы", - заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ.

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В своем выступлении она привлекла внимание к нескольким ужасным историям украинских гражданских лиц, которые были депортированы в Россию, пройдя через эти фильтрационные лагеря: "Их рассказы рисуют ужасную картину фильтрационных операций России и ее систематического процесса насильственного перемещения украинских гражданских в Россию, часто в отдаленные районы Дальнего Востока, с территорий, которые Россия захватила после 24 февраля.

Ссылаясь на очевидцев, она указала на то, что российские войска "принудительно перемещают этих украинских гражданских лиц во временные фильтрационные пункты в школах, культурных центрах, спортивных залах и других общественных зданиях в контролируемых Россией частях восточной Украины и России, где российские силовики подвергают их жестким допросам, часто с обысками и избиениями".

Кортни Остриен отметила, что такие случаи должны быть задокументированы с тем, чтобы все, кто отдает приказы или участвует в этих действиях, могли быть привлечены к ответственности.

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Автор: 

депортация (678) ОБСЕ (4871) россия (95365) США (26409)


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Топ комментарии
+10
Повзуча анексія українських земель триває !! Далі буде жорстка,брутальна асиміляція українців на загарбаних територіях!!!))
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07.07.2022 22:26
+9
"Русский мир" в усій красі з усіма принадами !!!))
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07.07.2022 22:22
+4
Табори, в яких утримувалися та знищувалися мільйони неугодних, це винахід ССру-роССії
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07.07.2022 22:29
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Правила форума Совет форумчан
"Русский мир" в усій красі з усіма принадами !!!))
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07.07.2022 22:22 Ответить
Табори, в яких утримувалися та знищувалися мільйони неугодних, це винахід ССру-роССії
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07.07.2022 22:29 Ответить
Діда Ілліча!! "Дедушка умер,а дело живет,лучше бьі бьіло наоборот!" !!!)))
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07.07.2022 23:08 Ответить
Повзуча анексія українських земель триває !! Далі буде жорстка,брутальна асиміляція українців на загарбаних територіях!!!))
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07.07.2022 22:26 Ответить
Ми самі до цього йшли усі 30 років
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07.07.2022 23:17 Ответить
Це триває ,асиміляція українців московитами,понад 350 років,з часів Хмеля !!!))
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07.07.2022 23:26 Ответить
Внаслідок чого Україна стає все менше!
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08.07.2022 08:27 Ответить
Саме так, як було свого часу на Кубані, Бєлгороді, Таганрозі. Україна стає все менше. Але хто українцям лікар? Зробили чергову у 2019р , як і сто років тому помилку - обрали популістів. А за все треба платити, навіть за свій безмізкий вибір. І ось, у 2022р, прийшов рахунок на сплату!!
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08.07.2022 08:31 Ответить
фильтрувати будуть парашенцев, після перемоги України.

Слава Нації. ***** фашистській *********
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07.07.2022 22:39 Ответить
уже можно начинать оглянитесь вокруг
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07.07.2022 23:46 Ответить
Не шукайте москалів в Москві,то їх батьківщина,краще озирніться навколо себе!!!))
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08.07.2022 00:21 Ответить
Фільтраційні табори для українців в Україні! Це якийсь лютий хмиздець.
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07.07.2022 22:49 Ответить
це бачення світу кремлівською гебнею - іншого воно не уявляють
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07.07.2022 22:58 Ответить
для тих хто після буч та мариків ще не зрозумів:
ми ведемо війну на виживання !
на фізичне виживання тебе, твоїх рідних, твоєї країни

 більшість кремлінів - кадрові КГБісти:
Путін...
Патрушев...
Наришкін в период с 1978 по 1982 год навчання в КГБ, в 1980 году познакомился с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путиным .
Іванов закінчив высшие курсы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минске (1976), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Краснознамённый институт КГБ СССР (1981). Далі служба в КГБ та знайомство з Путіниим.
Володін - екс кевник керівник ФСБ
і т.д. і т.п
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07.07.2022 22:57 Ответить
ГУЛАГ для кремлінів це "Місто Сонця" Кампанели - ідеальна модель суспільства

в рашці та Білорусі вони її вже створили
тепер всіми силами намагаються створити ГУЛАГ в Україні

в разі окупації України тут буде 1937 рік, а може й гірше, зважаючи на "душевні трамви війни" ***** від клятих бандерівців.

Буча та Марик тому приклади.... перші приклади
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07.07.2022 23:04 Ответить
Вірніше буде не перши приклади,а яскраві приклади!!!)))
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07.07.2022 23:11 Ответить
Раша и хутин пришли в себя от неожиданных ( для них) побед украинцев и поддержки Украины всего мира . И потому активно запустили все свои скрытые резервы и спящих агентов во всем мире ,
Работа ведётся системно - подняты все компроматы на всех политиков в мире и в Украине .
Зеленскому надо наступить на горло своей гордости и поменять все своё окружение на более опытных и патриотичных украинцев.
И КТО-ТО ДОЛЖЕН ЕМУ ЭТО ОБЪЯСНИТЬ
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07.07.2022 23:53 Ответить
Йому ВЖЕ "об"яснили" Кацапи Показали "фоточки" з п"янок на московських кооперативах в саунах і сказали що опублікують І "Вова" "сидить як миш під віником"! Не виключено що його там в задницю "вальцують" - у артистів подібне - як чхнуть!
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08.07.2022 06:01 Ответить
Патрушев та Іванов вчились разом у школі(в одному класі). Всі вони одночасно працювали в Ленінградському УКГБ, на різних посадах. Сам Патрушев був вихованцем Б.Іванова, разом з Пітоврановим, найдовіренішої особи Андропова.
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07.07.2022 23:12 Ответить
Фільтраційний табір п ершим створив такий собі чекіст Кедров в Холмогорах, це оцінив Фелікс, і незабаром такі табори запрацювали. Комплектувались офіцерами, поліціянтами, великою та дрібною буржуа і т.д. Основну скрипку грали латишські стрілки та венгри. В 1939 ФТ для поляків закінчились Катинню, для українців -масовими розстрілами в тюрмах. Після ВОВ було 198 ФТ. Так що в "Путінської гвардії" досвід величезний. Це є геноцидом і повністю підпадає під военні злочини.
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07.07.2022 23:25 Ответить
На кістках українців збудован С-Пітєрбург !!!)))
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07.07.2022 23:29 Ответить
Так ще за службу рекрутів по 25 років хай раша відповідае . Якій був удар по нації , що українські хлопці молоді служили в сібиру та Азії солдатським м'ясом , докі російські офіцери по балам танцювали
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07.07.2022 23:45 Ответить
і кацапня розповідає про фашизм в Україні,

мабуть це вони кпжуть про себе на окупованих територіях?
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07.07.2022 23:46 Ответить
Кцпаи все логічно роблять. Нам теж потрібно стврювати фільтраційні табори для всіх, хто переходить лінію фронту або приїздить до нас з РФ чи Білорусі
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08.07.2022 05:29 Ответить
 
 