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Новини Війна
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Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, - Блінкен

маріуполь,депортація

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.

За словами Блінкена, вона торкнулася вже 1,6 млн мирних жителів. Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, затримані або насильно депортовані зі своїх будинків приблизно до 1,6 млн ні в чому не винних українців, зокрема 260 тисяч дітей", - написав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів

Автор: 

депортація (720) росія (65007) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
озабоченость більше зброї ці недолюді крім по пиці нічого не розуміють
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13.07.2022 16:13
+7
та признайте ее уже террористом, да и всех делов!
кстати, в таком статусе есть один замечательный момент - любой госслужащий такой страны автоматически теряет дипломатический статус за ее границами и может стать законной целью для спецслужб..... ))
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13.07.2022 16:15
+5
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.

Ге ж...
Так ясно уявляю собі, що Блінкен закликав - і Росія негайно припинила. Тонісінько, як у Стругацьких в "Понеділку":

"Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил".
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13.07.2022 16:21
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озабоченость більше зброї ці недолюді крім по пиці нічого не розуміють
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13.07.2022 16:13 Відповісти
та признайте ее уже террористом, да и всех делов!
кстати, в таком статусе есть один замечательный момент - любой госслужащий такой страны автоматически теряет дипломатический статус за ее границами и может стать законной целью для спецслужб..... ))
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13.07.2022 16:15 Відповісти
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13.07.2022 16:16 Відповісти
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.

Ге ж...
Так ясно уявляю собі, що Блінкен закликав - і Росія негайно припинила. Тонісінько, як у Стругацьких в "Понеділку":

"Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил".
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13.07.2022 16:21 Відповісти
Так і до глибокої занепокоєності недалеко!
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13.07.2022 17:45 Відповісти
РабZeянский концлагерь не закончицца и через 500 лет..это нормальное состояние Шариковского быдла... сЦаоь харешій а бояре ТуФта...
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13.07.2022 16:22 Відповісти
Має. І "фільтрацію" має припинити, і бомбардування, і окупацію. І війська має вивести. І ще багато чого має зробити. Але не робить. І не зробить. Поки по-справжньому в рило не отримає
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13.07.2022 16:26 Відповісти
Серьйозно? Ось так от попросив й ті виконали? А ще доросла людина. Посаду займає...
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13.07.2022 16:40 Відповісти
Та це ж дипломатична мова, шановний!
Типу, "не розказуйте нам казочки, орки, ми всі розуміємо що саме ви робите".
Інша справа, що "розуміти" і "бити по агресору" - не одне й те саме. А "розуміти" і "обсиратися кілотонами лайна лише думаючи про те шо путєн нападе" - тим більше.
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13.07.2022 17:10 Відповісти
Ніби вони когось послухають...
Замість стрясання повітря взяв би та й підписав визнання рашки країною-терористом. За США інші потягнуться - оце буде найкраща санкція.
А то говорять щось самі до себе, який в тому сенс?
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13.07.2022 17:44 Відповісти
Усе одно що закликати Гітлера не спалювати людей в концлагерях.
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13.07.2022 17:56 Відповісти
А пам'ятаєте як гобліни росіяни звинувачували українців в будівництві фільтраційних таборів та фільтрації? Знайте якщо гоблін когось в чомусь звинувачує то це його злочин, якщо гоблін приписує комусь якусь невдачу то це його невдача.
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13.07.2022 20:12 Відповісти
 
 