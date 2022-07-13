Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.

За словами Блінкена, вона торкнулася вже 1,6 млн мирних жителів. Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, затримані або насильно депортовані зі своїх будинків приблизно до 1,6 млн ні в чому не винних українців, зокрема 260 тисяч дітей", - написав Блінкен.

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