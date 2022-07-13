Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав РФ до негайного припинення практики фільтраційних заходів стосовно громадян України на окупованих територіях.
За словами Блінкена, вона торкнулася вже 1,6 млн мирних жителів. Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, затримані або насильно депортовані зі своїх будинків приблизно до 1,6 млн ні в чому не винних українців, зокрема 260 тисяч дітей", - написав Блінкен.
Топ коментарі
+10 Власов Сергей #321358
показати весь коментар13.07.2022 16:13
+7 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар13.07.2022 16:15
+5 Алекс Скела
показати весь коментар13.07.2022 16:21
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кстати, в таком статусе есть один замечательный момент - любой госслужащий такой страны автоматически теряет дипломатический статус за ее границами и может стать законной целью для спецслужб..... ))
Ге ж...
Так ясно уявляю собі, що Блінкен закликав - і Росія негайно припинила. Тонісінько, як у Стругацьких в "Понеділку":
"Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил".
Типу, "не розказуйте нам казочки, орки, ми всі розуміємо що саме ви робите".
Інша справа, що "розуміти" і "бити по агресору" - не одне й те саме. А "розуміти" і "обсиратися кілотонами лайна лише думаючи про те шо путєн нападе" - тим більше.
Замість стрясання повітря взяв би та й підписав визнання рашки країною-терористом. За США інші потягнуться - оце буде найкраща санкція.
А то говорять щось самі до себе, який в тому сенс?