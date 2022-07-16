Окупанти зібралися виселяти патріотичних херсонців та запоріжців за межі областей

Окупаційні влади Херсона та Запоріжжя заявили, що можуть виселяти за межі області жителів, яких запідозрять в "екстремістській діяльності". Під це визначення підпадає все, що не до вподоби окупантам.

Відповідні "укази" підписали колаборанти, голови так званих "тимчасових адміністрацій" Херсонської та Запорізької областей Володимир Сальдо та Євген Балицький. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"До осіб, які вчиняють дії, зазначені у пункті 1 цього указу, як міру покарання може бути застосоване примусове видворення за межі території Херсонської області. Рішення про примусове видворення приймається військовим комендантом та виконується протягом 24 годин", - йдеться в "указі" Сальдо.

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"Укази" забороняють будь-які прояви "екстремістської діяльності". До таких окупантів відносять, зокрема, перешкоджання роботі "адміністрації", соціальних структур та підприємств; дискредитацію окупаційних "органів влади" та збройних сил РФ, поширення "завідомо неправдивої" інформації про них.

Виселяти неугодних планують на підконтрольну Україні територію, розповів колаборант Балицький.

"Людей, які належать до проукраїнської ультраправої структури, таких як "Правий сектор", щоб їх люди просто не прибили на території… Ми просто будемо таких людей виселяти за стрічку. Привозимо до Василівки, де у нас здійснюється пропуск із Україною, видаємо паспорт – і в один кінець. Будь ласка, далі їдьте собі до Луцька, до Польщі, де вам буде зручніше, там ведіть свою діяльність", - сказав він.

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За словами Балицького, вже є приклади подібного "виселення".

Також він додав, що "виселити" можуть не лише того, кого окупаційна влада вважатиме екстремістом, а і його родичів, а також усіх, хто знав, що "сусід або родич, або знайомий займається екстремістською діяльністю, навіть в інтернеті", і не повідомив про це "владу".