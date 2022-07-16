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Новини Окуповані території
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Окупанти зібралися виселяти патріотичних херсонців та запоріжців за межі областей

депортація

Окупаційні влади Херсона та Запоріжжя заявили, що можуть виселяти за межі області жителів, яких запідозрять в "екстремістській діяльності". Під це визначення підпадає все, що не до вподоби окупантам.

Відповідні "укази" підписали колаборанти, голови так званих "тимчасових адміністрацій" Херсонської та Запорізької областей Володимир Сальдо та Євген Балицький. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"До осіб, які вчиняють дії, зазначені у пункті 1 цього указу, як міру покарання може бути застосоване примусове видворення за межі території Херсонської області. Рішення про примусове видворення приймається військовим комендантом та виконується протягом 24 годин", - йдеться в "указі" Сальдо.

Читайте: ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми"

"Укази" забороняють будь-які прояви "екстремістської діяльності". До таких окупантів відносять, зокрема, перешкоджання роботі "адміністрації", соціальних структур та підприємств; дискредитацію окупаційних "органів влади" та збройних сил РФ, поширення "завідомо неправдивої" інформації про них.

Виселяти неугодних планують на підконтрольну Україні територію, розповів колаборант Балицький.

"Людей, які належать до проукраїнської ультраправої структури, таких як "Правий сектор", щоб їх люди просто не прибили на території… Ми просто будемо таких людей виселяти за стрічку. Привозимо до Василівки, де у нас здійснюється пропуск із Україною, видаємо паспорт – і в один кінець. Будь ласка, далі їдьте собі до Луцька, до Польщі, де вам буде зручніше, там ведіть свою діяльність", - сказав він.

Також читайте: Російська влада продовжує відчувати нестачу особового складу та робочої сили на окупованих українських територіях, - ISW

За словами Балицького, вже є приклади подібного "виселення".

Також він додав, що "виселити" можуть не лише того, кого окупаційна влада вважатиме екстремістом, а і його родичів, а також усіх, хто знав, що "сусід або родич, або знайомий займається екстремістською діяльністю, навіть в інтернеті", і не повідомив про це "владу".

Автор: 

депортація (721) окупація (6682) Сальдо Володимир (80) Запорізька область (3588) Балицький Євген (40) Херсонська область (5726)


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Топ коментарі
+12
знаючи орків, можна сміливо допустити, що насправді їх будуть переміщувати у концтабори, а всі ці понти про "виселення за межі" - лише інформаційне прикриття
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16.07.2022 08:10
+7
при чем тут "патриотичных"? Они всех будут выселять если захотят.
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16.07.2022 08:07
+6
І заселять бурятами, нанайцями і алкашами з центральної орди
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16.07.2022 08:40
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при чем тут "патриотичных"? Они всех будут выселять если захотят.
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16.07.2022 08:07 Відповісти
розпочнуть з тих, в кого квартири по-краще, ніби ми русскіх не знаємо.
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17.07.2022 02:38 Відповісти
знаючи орків, можна сміливо допустити, що насправді їх будуть переміщувати у концтабори, а всі ці понти про "виселення за межі" - лише інформаційне прикриття
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16.07.2022 08:10 Відповісти
Це шо, весь херсон виселять?
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16.07.2022 08:26 Відповісти
А, що їм Сибір пустує, от падла і повторють сталінські репресії...
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16.07.2022 08:30 Відповісти
І заселять бурятами, нанайцями і алкашами з центральної орди
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16.07.2022 08:40 Відповісти
И хорошо, если по дороге где-то не прикопают в чистом поле. Так можно всех неугодных перестрелять и сказать, шо ,,паспорт в один конец мы выдали, а куда дальше делся - х.з."
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16.07.2022 08:40 Відповісти
Якщо мене не підводить пам'ять, однак останні місяці, з Херсонщини неможливо безпечно потрапити на "материк". Єдиний і безпечний спосіб - за 600 баксів купити автобусний квиток через крим і парашию в Естонію, однак таких грошей у багатьох просто немає. Тому ці виселення більше на користь нашим громадянам.
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16.07.2022 09:07 Відповісти
А хіба були випадки в історії коли вата робила так як написала або заявила???
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16.07.2022 09:08 Відповісти
По-перше: те , що людей будуть виселяти на підконтрольну Україні територію - не вірю, а по-друге...Мабуть будуть заселяти їхнє житло з майном орками
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16.07.2022 09:10 Відповісти
Химарсы собрались выселить за пределы Украины все ватное говно)
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16.07.2022 09:16 Відповісти
Депортация...

Согласно статье 7 Римского статута https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 международного уголовного суда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-14 [14] от https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 17 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года «депортация или насильственное перемещение населения» относятся к числу преступлений против человечества и влекут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международную уголовную ответственность .

В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 уголовном праве РФ депортация гражданского населения - один из случаев применения запрещённых средств и методов ведения войны, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступление , предусмотренное ст. 356 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 УК РФ .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-15 [15]
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16.07.2022 09:23 Відповісти
чомусь всі забули як ЗА РІК до голодомора, у Московії було підготовлено 72 потяга та бригад до потягів, а у рік голодомора ці потяги стали завозити РУСНЮ на місця, де були вбиті голодом українці. Чомусь ця мапа у нас не дуже поширена. А між тим, це офіційна мапа з Музею голодомору й на ній позначено скільки потягів з кацапами завозила Московія у ті ци ішні регіони України.
До речі завоз кацапськой руснявої сволоти після голодомору співпадає з місцями концентрації прихильників "русского мира" - "Путін введи нам свои войска".

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16.07.2022 09:53 Відповісти
ничего нового. Таким "переселением народов" занимался еще сталин... На западной Украине в Сибирь вывозили целыми деревнями. Или например депортация крымских татар с Крыма... А потом в обратном направлении Украину заселяли жителями урала...
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16.07.2022 11:50 Відповісти
 
 