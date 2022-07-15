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ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми"

цвк

Центральна виборча комісія України нагадує, що будь-які спроби провести так звані "референдуми" не матимуть юридичних наслідків. Але просить українців не брати в них участі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланям на РБК-Україна, про це йдеться у заяві ЦВК.

Повідомляється, що сьогодні ЦВК прийняла постанову, в якій йдеться про неприпустимість підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори у 18 прифронтових громадах на сході України провести неможливо, - ЦВК

"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.

Також окремо ЦВК звертає увагу на те, що такі "референдуми" не можуть мати жодних юридичних наслідків. А за відсутності закону будь-які спроби провести "місцевий референдум" є посяганням на конституційний лад України і територіальну цілісність.

Крім того, виборців, які проживають на окупованих територіях, ЦВК закликала не брати участь у "референдумах" у разі їх проведення Російською Федерацією або за її сприяння. Тим самим показавши солідарність і єдність українського народу.

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Автор: 

окупація (6680) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+6
Значит до 11 сентября когда пройдут выборы ни кто не собирается освобождать оккупированные территории
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15.07.2022 21:29
+5
а ніхто і не піде, вони своїх привезуть, або просто намалюють 146%
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15.07.2022 21:37
+5
Во первых их никто не будет спрашивать. Во вторых рашистам пох. как они проголосуют. В том же крыму и на дамбасе на *референдум* ходило не более 30% населения что не помешало рашистам заявить про великолепные результаты, которые наша власть частично проглотила. В третьих, что ето за х***ня что наша власть допускает что не оствободит нашу территорию до *выборов*?
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15.07.2022 21:37
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Значит до 11 сентября когда пройдут выборы ни кто не собирается освобождать оккупированные территории
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15.07.2022 21:29 Відповісти
До конца года никто не будет освобождать и то вовсе не факт что в этом году. Новости сегодняшние нужно не выборочно читать, а все. Тогда и глупых вопросов не будешь задавать.
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15.07.2022 22:49 Відповісти
а ніхто і не піде, вони своїх привезуть, або просто намалюють 146%
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15.07.2022 21:37 Відповісти
Кримлядей у Херсон завезли ще з початку оккупації, а потім ще й даунбасян з Маріуполя понаїхало, вони доречі нічим не краще ща кримлядей, такіж мерзенні московитські потвори.
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15.07.2022 22:54 Відповісти
Во первых их никто не будет спрашивать. Во вторых рашистам пох. как они проголосуют. В том же крыму и на дамбасе на *референдум* ходило не более 30% населения что не помешало рашистам заявить про великолепные результаты, которые наша власть частично проглотила. В третьих, что ето за х***ня что наша власть допускает что не оствободит нашу территорию до *выборов*?
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15.07.2022 21:37 Відповісти
так, але тоді їм вдалося зробити картинку щастя, а зараз, після всіх їх звірств не вийде, тільки самі ж рашисти в це "повірять".
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15.07.2022 21:45 Відповісти
Вы как дети малые и наивные. Рашисты на братской могиле свадьбу сыграют и заставят всех радоваться и подпевать им. Вы думаете в 2014 мало людей было рашистами убито? Сколько тысяч пропало безвести замученными и брошенными в шахты и зарыты в лесопосадках. И все ето проглотили и даже нам наша власть закрыла рты чтобы мы не вспоминали. Чтобы не мешали торговать и толкать контрабанду, лишьбынебылавайны. А кто высказывался того сразу называли агентом кремля и зрадофилом. И кто сказал что в етот раз будет по другому? Вон в Стамбуле уже переговоры начали с росийскими нацистами про торговлю и прекращение огня а ето первые цветочки
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15.07.2022 21:54 Відповісти
Рашисты вряд ли будут проводить выборы при обстрелах городов. Или наша власть опять пойдет на перемирие и режим тишины и даст окупантам закрепиться не только физически а и уже с помощью выборов? Что то поетому поводу заметил последнее время начали проскакивать в прессе слова типо линия разграничения, организация поездок граждан Украины на окупированные территории... Скоро линию фронта начнете называть границей и а на блокпостах ставить пограничников, как с крымом и дамбасом было?
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15.07.2022 21:43 Відповісти
я б, з метою безпеки, закликала не ходити взагалі під час проведення реХферендумів..а то чи то ***********, чи підірвуть, заволають - укри гади підірвали, а люди постраждають..раджу не ходити з метою власної безпеки..тримайтесь..
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15.07.2022 21:45 Відповісти
Ясно. "С учетом территориальных реалий". В общем, определилась новая граница ордло.
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15.07.2022 21:46 Відповісти
пойдут весело, как в 2014г в ожидании чуда
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15.07.2022 21:48 Відповісти
Москалі з десяток автобусів для масовки завезуть наприклад з Криму, а результати напишуть які їм потрібні. Але раз пішли такі заклики то здається влада не поспіша зі звільненням території, і скоріше за все матимемо нові "молоді республіки".
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15.07.2022 21:53 Відповісти
Навіщо когось "закликати"? Ті ПОТВОРИ, які підуть на будь - які московитські "референдуми" стосовно цілісності країни, ПОВИННІ ЗНАТИ, що ЗА ЦЕ ОТРИМУЦЮТЬ років 15-ть МІНІМУМ! Ось і все... Навіщо ще когось до чогось "закликати"? Ви, ЧЛЕНИ якійсь там цвк, ви що РЕАЛЬНО ДЕБІЛИ, БЛ@ДЬ?! РОЗІГНАТИ НАХ@Й СВОЛОТУ, яка РЕАЛЬНО ЛИШЕ ВИРТАЧАЄ НА СЕБЕ КОШТИ УКРАЇНЦІВ, тому як від них ЗАРАЗ НЕМАЄ НІЯКОЇ КОРИСТІ! Ось і все... А те, що "зелена" влада навіть НЕ ПЕРЕСТРОЇЛА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ навіть на "півшишечки", ми, Українці, ДУЖЕ ГАРНО ЗАПАМ'ЯТАЛИ!!!
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15.07.2022 21:54 Відповісти
проголосуют, потом как беженцы поедут по всей Украине.
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15.07.2022 22:07 Відповісти
.
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15.07.2022 22:04 Відповісти
цвк просто - дибіли
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15.07.2022 22:04 Відповісти
Та яка різниця, піде хтось на референдум, ци ні. Картинку зроблять. Напишуть 146 вцідсотків, та й все.
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15.07.2022 22:13 Відповісти
Ну прямо какой-то флеш-бэк с 2014. Как сейчас помню по всем каналам наши звезды эстрады призывают не ходить на референдум, в новосстях какие-то сравнительные таблицы с суммами выплат. И по всем пунктам было выгоднее с Украиной (по выплатам на рождение ребенка точно помню у нас больше было). Но, наши долбодятлы тогда не понимали главного - кто проводит референдум тот и рисует результаты. И если бы Крым в 14-ом году захватила Зимбабве - все как один проголосовали бы за присоединение к Зимбабве, все 146%.
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15.07.2022 22:18 Відповісти
Нужно освобождать ,чем предупреждать. Им там не легко.
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15.07.2022 22:31 Відповісти
Ви дебіли? Нема різниці підуть чи не підуть туди люди. Абсолютно.
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15.07.2022 22:36 Відповісти
"Из городского чата в Телеграме одного из городов, оккупированных еще в 2014:
С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет

Не все еще потеряно на тех территориях, остались и вменяемые.
*к сожалению, в виде скриншота полностью диалог не получилось, поскольку между вопросами и ответами были посты по другой теме и растянулось на три страницы..."
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15.07.2022 22:44 Відповісти
Ой ржу не могу.....
ЦВК думает что от посещения как то зависят цифры голосов?
Может и в Крыму рашка реально что то считала?
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16.07.2022 02:29 Відповісти
 
 