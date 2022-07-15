ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми"

Центральна виборча комісія України нагадує, що будь-які спроби провести так звані "референдуми" не матимуть юридичних наслідків. Але просить українців не брати в них участі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланям на РБК-Україна, про це йдеться у заяві ЦВК.

Повідомляється, що сьогодні ЦВК прийняла постанову, в якій йдеться про неприпустимість підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

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"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.

Також окремо ЦВК звертає увагу на те, що такі "референдуми" не можуть мати жодних юридичних наслідків. А за відсутності закону будь-які спроби провести "місцевий референдум" є посяганням на конституційний лад України і територіальну цілісність.

Крім того, виборців, які проживають на окупованих територіях, ЦВК закликала не брати участь у "референдумах" у разі їх проведення Російською Федерацією або за її сприяння. Тим самим показавши солідарність і єдність українського народу.

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