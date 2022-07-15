ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми"
Центральна виборча комісія України нагадує, що будь-які спроби провести так звані "референдуми" не матимуть юридичних наслідків. Але просить українців не брати в них участі.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланям на РБК-Україна, про це йдеться у заяві ЦВК.
Повідомляється, що сьогодні ЦВК прийняла постанову, в якій йдеться про неприпустимість підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.
"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.
Також окремо ЦВК звертає увагу на те, що такі "референдуми" не можуть мати жодних юридичних наслідків. А за відсутності закону будь-які спроби провести "місцевий референдум" є посяганням на конституційний лад України і територіальну цілісність.
Крім того, виборців, які проживають на окупованих територіях, ЦВК закликала не брати участь у "референдумах" у разі їх проведення Російською Федерацією або за її сприяння. Тим самим показавши солідарність і єдність українського народу.
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С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет
Не все еще потеряно на тех территориях, остались и вменяемые.
*к сожалению, в виде скриншота полностью диалог не получилось, поскольку между вопросами и ответами были посты по другой теме и растянулось на три страницы..."
ЦВК думает что от посещения как то зависят цифры голосов?
Может и в Крыму рашка реально что то считала?