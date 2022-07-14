Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області

Окупанти планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже восени, ймовірно у першій половині вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА-Новости" з посиланням на слова члена окупантської "регіональної адміністрації" Володимира Рогова.

"Остаточно озвучимо, коли розумітимемо за рівнем нашої готовності та залученості людей", - заявив Рогов.

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