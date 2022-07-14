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Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,референдум

Окупанти планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже восени, ймовірно у першій половині вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА-Новости" з посиланням на слова члена окупантської "регіональної адміністрації" Володимира Рогова.

"Остаточно озвучимо, коли розумітимемо за рівнем нашої готовності та залученості людей", - заявив Рогов.

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Топ коментарі
+23
Будет нам еще "икаться" предательство нашего верховного, сдавшего без боя юг Херсонской и Запорожской областей.
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14.07.2022 15:21
+11
вибрали із 39 кандидатів тупу маріонетку - блазеня під час війни - так хто тепер народу и Україні лікар?

Це теж саме що покласти голову під трамвай і думати, що гірше не буде
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14.07.2022 15:32
+11
Плевать вообще. Не имеет никакого значения политотовские телодаижи кацапни на временно оккупированной территории Украины.
По настоящему важный только один момент:
ВСУ бьют кацапов - всё будет хорошо.
ВСУ перестают бить кацаов - Украина перестаёт существовать. Все остальное малозначительно и ситуативно.
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14.07.2022 15:32
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Будет нам еще "икаться" предательство нашего верховного, сдавшего без боя юг Херсонской и Запорожской областей.
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14.07.2022 15:21 Відповісти
вибрали із 39 кандидатів тупу маріонетку - блазеня під час війни - так хто тепер народу и Україні лікар?

Це теж саме що покласти голову під трамвай і думати, що гірше не буде
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14.07.2022 15:32 Відповісти
Вже ікається
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14.07.2022 15:32 Відповісти
и даже тем, кто его не выбирал....
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14.07.2022 15:41 Відповісти
что уж теперь голову пеплом посыпать. Надо сначала выгнать рашистов, а потом повесить Ермака и Ко, которые это допустили.
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14.07.2022 15:58 Відповісти
Нет, не убрав предателей из верхушки власти можно получить только позорный мир и новые Мариуполи или Херсоны, а не выиграть войну. Если не говорить про откровенное вранье своему народу, то будут новые Чонгары, Перекопы, Каховки, Бердянски, Мелитополи и т.д., что по словам Арестовича "про#бали" Зеленое ЧМО должно осознавать что расплата за его просранную подготовку к войне, за сдачу оркам юга Украины, будет неизбежно и народ об этом не забудет.
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14.07.2022 16:16 Відповісти
В першу чергу зрадили Україну виборці Zеленого балагану!
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14.07.2022 17:22 Відповісти
не переживайте... росія сама відкриває ящик пандори... скоро побачимо подібні референдуми в суб'єктах російської *********... тільки там будуть голосувати за вихід з РФ...
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14.07.2022 15:23 Відповісти
почему с 2014 года на оккупированных территориях не было сопротивления режиму ху..ла, не было акций, демонстраций?
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14.07.2022 15:26 Відповісти
Во первых были, во вторых все кто был против выехали, в третьих какие акции когда ты в заложниках?
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14.07.2022 15:29 Відповісти
Потому что на подвал сразу,даже один буде возникать заберут увезут это не Украина
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14.07.2022 15:29 Відповісти
правильно сказали это не Украина
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14.07.2022 15:55 Відповісти
В Освенциме тоже не бьіло демонстраций
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14.07.2022 16:43 Відповісти
мрійте далі...
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14.07.2022 15:28 Відповісти
Вы надеетесь "скоро" увидеть волну недовольства у этого стада тупых терпил и поголовных мародеров, у этого биомусора? Не тешьте себя иллюзиями. Нажимает на курки и пускает ракеты отнюдь не сам *****. Грабит наши дома и убивает наших детей отнюдь не сам *****. Там вся страна - это одно коллективное *****. Он лишь отражает их мечты о жизни.
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14.07.2022 15:31 Відповісти
такой же режим и на рефии, сразу на подвал, внизу уже ответили
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14.07.2022 15:34 Відповісти
Ці мантри говорили ще в 2014 році.
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14.07.2022 15:54 Відповісти
HIMARS'ы загадочно улыбнулись...
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14.07.2022 15:29 Відповісти
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14.07.2022 15:30 Відповісти
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14.07.2022 15:33 Відповісти
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14.07.2022 15:41 Відповісти
😂😂😂😂
A chomu koshovogo ne lysomu?
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14.07.2022 18:14 Відповісти
Плевать вообще. Не имеет никакого значения политотовские телодаижи кацапни на временно оккупированной территории Украины.
По настоящему важный только один момент:
ВСУ бьют кацапов - всё будет хорошо.
ВСУ перестают бить кацаов - Украина перестаёт существовать. Все остальное малозначительно и ситуативно.
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14.07.2022 15:32 Відповісти
В ВСУ нет сомнений. Есть сомнения в нашей "власти", которая при проведении референдума может заблеять, что надо договариваться "дипломатическим путем". Вот этого я боюсь больше всего.
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14.07.2022 15:43 Відповісти
До дупи.
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14.07.2022 15:39 Відповісти
не до дупи. Потом говорят, вы напали на суверенную территорию рф, и фигачат ЯО
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14.07.2022 15:42 Відповісти
А что им мешает обьявить своей территорией подконтрольные ВСУ и начать прямо сейчас? Порочная логика.
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14.07.2022 15:50 Відповісти
формальность законности. Так типа референдум, и слились в экстазе. А так типа по беспределу
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14.07.2022 16:33 Відповісти
Кацапські уроди , вам цей референдум через вуха і дупу вилізе !
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14.07.2022 15:46 Відповісти
ви? хто це ви? конкретно ти сидиш на дивані і смердиш за допомогою клавіатури.
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14.07.2022 16:01 Відповісти
Зе ждет когда проведут этот референдум и затем скажет "вот мы не успели освободить эти территории до референдума. Теперь придется начать Минск 3 "...
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14.07.2022 17:49 Відповісти
і зразу ж оговорка ми будемо дивитись по залученості людей. Видно мали на увазі, якщо укомплектують дільничні комісії і складуться списки. Ну анекдот. А як балицький хвацько себе називає Глава адміністрації Запоріжжя. Хто не знає, то подумає, що мокша з чувашами захопили місто Запоріжжя. Свій караванний тракт,бо тільки там могли перейти Дніпро, на своїх чудернацьких волохатих конях.
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14.07.2022 18:22 Відповісти
 
 