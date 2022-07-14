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Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже восени, ймовірно у першій половині вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА-Новости" з посиланням на слова члена окупантської "регіональної адміністрації" Володимира Рогова.
"Остаточно озвучимо, коли розумітимемо за рівнем нашої готовності та залученості людей", - заявив Рогов.
Топ коментарі
+23 18c49ed2
показати весь коментар14.07.2022 15:21
+11 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар14.07.2022 15:32
+11 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.07.2022 15:32
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Це теж саме що покласти голову під трамвай і думати, що гірше не буде
A chomu koshovogo ne lysomu?
По настоящему важный только один момент:
ВСУ бьют кацапов - всё будет хорошо.
ВСУ перестают бить кацаов - Украина перестаёт существовать. Все остальное малозначительно и ситуативно.