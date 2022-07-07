УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10777 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
8 241 16

"Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО

На стінах у Херсоні з’явилися написи проти "референдуму" про приєднання окупованого регіону до РФ.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найголовніше - це позиція наших людей! Якщо у когось є з цього приводу сумніви - просто перегляньте відео з мітингів. Це насправді дуже велика тема, а зараз я просто хотів би поділитись ставленням Херсонців до цих процесів. Все буде Україна!" - написав він.

Також читайте: У Херсоні рашисти спалюють тіла, щоб приховати втрати, - ГУР МО

Нагадаємо, 29 червня окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсона до РФ. Також вони змушують родичів викрадених людей отримувати російські паспорти.

Х#р вам, а не референдум, - нові написи у Херсоні 01
Х#р вам, а не референдум, - нові написи у Херсоні 02
Х#р вам, а не референдум, - нові написи у Херсоні 03
Х#р вам, а не референдум, - нові написи у Херсоні 04

Автор: 

окупація (6685) референдум (627) Херсон (3354) партизани (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
07.07.2022 13:08
+15
Бережіть себе, рідненькі.
Героям слава!!!
показати весь коментар
07.07.2022 12:53
+9
Вся суть в краткости).
показати весь коментар
07.07.2022 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся суть в краткости).
показати весь коментар
07.07.2022 12:53 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі.
Героям слава!!!
показати весь коментар
07.07.2022 12:53 Відповісти
na ponjatnom kacapam jazike tak skazatj
показати весь коментар
07.07.2022 12:55 Відповісти
Хер они завоюют город названием Хер сон.
показати весь коментар
07.07.2022 12:58 Відповісти
А таки Херсон - Місто Герой!
показати весь коментар
07.07.2022 13:05 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 13:08 Відповісти
Одна людина писала.
А решта що , погодились уже ?
показати весь коментар
07.07.2022 13:28 Відповісти
ostalnye - ce iz brigadi podrivshikov i podzhigatelei
показати весь коментар
07.07.2022 13:34 Відповісти
А ти , вумна , приїдь суди . Подивись , як тут справи .
показати весь коментар
07.07.2022 13:55 Відповісти
Я і звідси бачу.
показати весь коментар
07.07.2022 14:08 Відповісти
Микола Цвірінько.

(С)

Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!

Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.

Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).

Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?
показати весь коментар
07.07.2022 13:36 Відповісти
shto ce....daite SOURCE
показати весь коментар
07.07.2022 13:49 Відповісти
Херсонці дуже відрізняються від донецьких. Пам'ятаю 2014 р : "Путин введи войска" та всюди російськи прапори.
показати весь коментар
07.07.2022 13:48 Відповісти
Ви незрозуміло написали . Це про донеччан , чи про херсонців ?
показати весь коментар
07.07.2022 13:57 Відповісти
Ну звичайно про донецьких, луганських та маріупольскіх, більш ніде такого не було.
показати весь коментар
07.07.2022 18:17 Відповісти
Херсон, пообіцяв к@с@б@м хЄр. як символічно
показати весь коментар
07.07.2022 14:18 Відповісти
 
 