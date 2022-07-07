"Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО

На стінах у Херсоні з’явилися написи проти "референдуму" про приєднання окупованого регіону до РФ.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найголовніше - це позиція наших людей! Якщо у когось є з цього приводу сумніви - просто перегляньте відео з мітингів. Це насправді дуже велика тема, а зараз я просто хотів би поділитись ставленням Херсонців до цих процесів. Все буде Україна!" - написав він.

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Нагадаємо, 29 червня окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсона до РФ. Також вони змушують родичів викрадених людей отримувати російські паспорти.







