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"Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО
На стінах у Херсоні з’явилися написи проти "референдуму" про приєднання окупованого регіону до РФ.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Найголовніше - це позиція наших людей! Якщо у когось є з цього приводу сумніви - просто перегляньте відео з мітингів. Це насправді дуже велика тема, а зараз я просто хотів би поділитись ставленням Херсонців до цих процесів. Все буде Україна!" - написав він.
Нагадаємо, 29 червня окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсона до РФ. Також вони змушують родичів викрадених людей отримувати російські паспорти.
Топ коментарі
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Героям слава!!!
А решта що , погодились уже ?
(С)
Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!
Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.
Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).
Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?