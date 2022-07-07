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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Х#р вам, а не референдум", - новые надписи в Херсоне. ФОТО

На стенах в Херсоне появились надписи против "референдума" о присоединении оккупированного региона к РФ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Самое главное - это позиция наших людей! Если у кого-то есть по этому поводу сомнения - просто просмотрите видео с митингов. Это действительно очень большая тема, а сейчас я просто хотел бы поделиться отношением Херсонцев к этим процессам. Все будет Украина!" – написал он.

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Напомним, 29 июня оккупанты заявили о начале подготовки к "референдуму о присоединении" Херсона к РФ. Также они заставляют родственников похищенных получать российские паспорта.

Х#р вам, а не референдум, - новые надписи в Херсоне 01
Х#р вам, а не референдум, - новые надписи в Херсоне 02
Х#р вам, а не референдум, - новые надписи в Херсоне 03
Х#р вам, а не референдум, - новые надписи в Херсоне 04

оккупация (10135) референдум (1504) Херсон (2815)


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Топ комментарии
+17
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07.07.2022 13:08
+15
Бережіть себе, рідненькі.
Героям слава!!!
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07.07.2022 12:53
+9
Вся суть в краткости).
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07.07.2022 12:53
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Вся суть в краткости).
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07.07.2022 12:53 Ответить
Бережіть себе, рідненькі.
Героям слава!!!
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07.07.2022 12:53 Ответить
na ponjatnom kacapam jazike tak skazatj
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07.07.2022 12:55 Ответить
Хер они завоюют город названием Хер сон.
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07.07.2022 12:58 Ответить
А таки Херсон - Місто Герой!
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07.07.2022 13:05 Ответить
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07.07.2022 13:08 Ответить
Одна людина писала.
А решта що , погодились уже ?
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07.07.2022 13:28 Ответить
ostalnye - ce iz brigadi podrivshikov i podzhigatelei
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07.07.2022 13:34 Ответить
А ти , вумна , приїдь суди . Подивись , як тут справи .
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07.07.2022 13:55 Ответить
Я і звідси бачу.
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07.07.2022 14:08 Ответить
Микола Цвірінько.

(С)

Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!

Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.

Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).

Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?
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07.07.2022 13:36 Ответить
shto ce....daite SOURCE
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07.07.2022 13:49 Ответить
Херсонці дуже відрізняються від донецьких. Пам'ятаю 2014 р : "Путин введи войска" та всюди російськи прапори.
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07.07.2022 13:48 Ответить
Ви незрозуміло написали . Це про донеччан , чи про херсонців ?
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07.07.2022 13:57 Ответить
Ну звичайно про донецьких, луганських та маріупольскіх, більш ніде такого не було.
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07.07.2022 18:17 Ответить
Херсон, пообіцяв к@с@б@м хЄр. як символічно
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07.07.2022 14:18 Ответить
 
 