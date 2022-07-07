"Х#р вам, а не референдум", - новые надписи в Херсоне. ФОТО

На стенах в Херсоне появились надписи против "референдума" о присоединении оккупированного региона к РФ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Самое главное - это позиция наших людей! Если у кого-то есть по этому поводу сомнения - просто просмотрите видео с митингов. Это действительно очень большая тема, а сейчас я просто хотел бы поделиться отношением Херсонцев к этим процессам. Все будет Украина!" – написал он.

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Напомним, 29 июня оккупанты заявили о начале подготовки к "референдуму о присоединении" Херсона к РФ. Также они заставляют родственников похищенных получать российские паспорта.







