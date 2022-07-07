"Х#р вам, а не референдум", - новые надписи в Херсоне. ФОТО
На стенах в Херсоне появились надписи против "референдума" о присоединении оккупированного региона к РФ.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Самое главное - это позиция наших людей! Если у кого-то есть по этому поводу сомнения - просто просмотрите видео с митингов. Это действительно очень большая тема, а сейчас я просто хотел бы поделиться отношением Херсонцев к этим процессам. Все будет Украина!" – написал он.
Напомним, 29 июня оккупанты заявили о начале подготовки к "референдуму о присоединении" Херсона к РФ. Также они заставляют родственников похищенных получать российские паспорта.
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Героям слава!!!
А решта що , погодились уже ?
(С)
Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!
Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.
Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).
Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?