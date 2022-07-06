Родственников похищенных людей на Херсонщине заставляют получать российские паспорта, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

В Херсонской области российские оккупанты заставляют родственников похищенных ими людей писать заявления на получение паспорта РФ, а также работает мощная пропагандистская обработка населения.

Об этом заявил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Паспорта РФ навязывают везде, где только возможно. Вплоть до того, что требуют у родственников задержанных людей писать соответствующие заявления "в обмен" на их свободу. Все это сопровождается мощной пропагандистской обработкой населения с помощью телевидения, радио, телеграм-каналов, печатных изданий", - отметил Соболевский.

По его словам, прежде всего жертвами такого влияния и промывания мозгов стали пенсионеры, для многих из которых сегодня получение "кровавого" паспорта и последующих "пенсий" от оккупантов видится едва ли не единственным способом существования. Несмотря на это, большая часть нашего населения отказывается принимать навязываемый насильственно "русский мир" и сохраняет патриотический настрой, хотя условия их жизни ужасающие, а личные риски сегодня "просто зашкаливают", написал Соболевский.

Он также отметил, что оккупанты усиливают изоляцию региона от любой помощи жителям Украины. Это касается работы украинской пенсионной системы, интернет-банкинга, связи, доступа к информации.

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