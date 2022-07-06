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Родственников похищенных людей на Херсонщине заставляют получать российские паспорта, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

паспорт,рф

В Херсонской области российские оккупанты заставляют родственников похищенных ими людей писать заявления на получение паспорта РФ, а также работает мощная пропагандистская обработка населения.

Об этом заявил в фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Паспорта РФ навязывают везде, где только возможно. Вплоть до того, что требуют у родственников задержанных людей писать соответствующие заявления "в обмен" на их свободу. Все это сопровождается мощной пропагандистской обработкой населения с помощью телевидения, радио, телеграм-каналов, печатных изданий", - отметил Соболевский.

По его словам, прежде всего жертвами такого влияния и промывания мозгов стали пенсионеры, для многих из которых сегодня получение "кровавого" паспорта и последующих "пенсий" от оккупантов видится едва ли не единственным способом существования. Несмотря на это, большая часть нашего населения отказывается принимать навязываемый насильственно "русский мир" и сохраняет патриотический настрой, хотя условия их жизни ужасающие, а личные риски сегодня "просто зашкаливают", написал Соболевский.

Он также отметил, что оккупанты усиливают изоляцию региона от любой помощи жителям Украины. Это касается работы украинской пенсионной системы, интернет-банкинга, связи, доступа к информации.

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паспорт (1178) похищение (1684) россия (95339) Херсонская область (4711)


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Хай наші люди беруть той папірець, після деокупації зроблять велике вогнище і ритуально попалять гидоту!😈
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06.07.2022 12:29 Ответить
Не можна. Бо ти вже будеш орком параші. Можуть, що хочуть зробити.
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06.07.2022 12:32 Ответить
Я думаю что ради здоровья и жизни родных и близких истинный Украинец возьмёт эту сраную бумажку, с курицей мутантом, и дальше будет делать все для своей страны Украины
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06.07.2022 12:36 Ответить
где ты там украинцев нашел, гражданин не значит украинец. Возьмут без принуждения они этого хотели, тут задача стоит у некоторых отмазывать коллаборантов, так как не знают что делать с двойным гражданством в законодательстве. и как наказать тех кто имеет больше одного гражданства.
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06.07.2022 12:46 Ответить
ну, наприклад? не можна нікому віддавати свій український паспорт, уявляєте наскільки ці "папірці" нікому не потрібні, що їх ладні давати навіть бездомним собакам...
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06.07.2022 12:46 Ответить
Согласен, маленькое зло порождает еще большее, дальше пусть идут на референдум с этими бумажками, голосуют, создают раковые новообразования на теле Независимой Украины, нет посылать вслед за кораблем и боронить Богом дану Рідну землюУкраїни, поки остання тварюка не відправиться додому рачки або в рефріжераторі.
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06.07.2022 13:59 Ответить
Поэтому надо их быстрее от туда выкорчевывать, чтобы корни свои бурятские не пускали.Ибо на Донбассе уже привозят свой выводок помойный.
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06.07.2022 12:32 Ответить
І знову пенсіонери...Та доки це бути тривати.Всі ми будемо якщо доживемо колись пенсіонерами .але реально потрібно заборонити після війни пенсіонерам ходити на вибори.Тільки до +55 мали право голоса..Щоб за гречку країну не сдавали.І по друге всі пенсіонери на окупованій території автоматично препинити видавати українську пенсію.Після війни через детектор брехні всі на пояснювання.І тільки потім видавати всю пенсію за період її не отримання і знищення паспортів орків.Або бери паспорт орка і вали звіідси назавжди.Досить ! Потрібне очищення країни як фізично так і мізкове.Все розумію це питання життя але це війна наші батьки сини доньки там гинуть за нашу свободу і життя ! Тому або ти за країну або ти за ворога інших відмовок не буде !
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06.07.2022 15:45 Ответить
пропагандони хочуть зробити картинку для заходу
що всі добровільно примусово «прийняли» паспорти параши
і голосували «за» на «референдумі»
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06.07.2022 16:01 Ответить
 
 