РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9944 посетителя онлайн
Новости Война
5 250 13

В Херсоне рашисты сжигают тела, чтобы скрыть потери, - ГУР МО

розвідка

Для сокрытия реального количества потерь оккупанты в Херсоне регулярно сжигают тела убитых военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"На окраинах города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня. Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после этого возник пожар. Доступ служащих МЧС для ликвидации пожара запрещается", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских оккупантов ВИДЕО (обновлено)

Также в ГУР отмечают, что херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.

"В Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов", - добавляют украинские разведчики.

армия РФ (19047) оккупация (10117) Херсон (2792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Расточительно. А ведь можно мыло делать.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:01
+6
правильно "своіх не бросаем" валяться тільки спалюем
показать весь комментарий
07.07.2022 11:58
+5
Не астанавливайтесь. Чем больше, тем лучше.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не астанавливайтесь. Чем больше, тем лучше.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:58 Ответить
правильно "своіх не бросаем" валяться тільки спалюем
показать весь комментарий
07.07.2022 11:58 Ответить
Все згідно з розпорядженням ДСП від 1 березня - коли кацапи зрозуміли що "парада не будет"!
показать весь комментарий
07.07.2022 12:21 Ответить
Расточительно. А ведь можно мыло делать.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:01 Ответить
и абажюры.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:07 Ответить
Ні, це більш вигідний бізнес: на пропалого найманця можно до півроку платню й матеріальне забезпечення отримувати.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:30 Ответить
Гори гори ясно ...
показать весь комментарий
07.07.2022 12:02 Ответить
...жили як бидло,та й кінець існування відповідний.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:04 Ответить
тебе свиноцабаке глаз на жопу натянули - поэтому ты так среагировал...
показать весь комментарий
07.07.2022 12:25 Ответить
Давай шуруй на свой призывной пункт, глядишь и тебя болезного ваши же и сожгут к е..еням.
Добро пожаловать в ад!
показать весь комментарий
07.07.2022 12:58 Ответить
Туди їм і дорога.

Де повідомлення представників центральної влади про злочини рашистів на окупованих теритоіях півдня країни?
Презедент прибрав Денисову і рашисти перестали творити геноцид?

Свідчення голови Високопільської територіальної громади Херсонщини Ганни Шостак-Кучмяк:

«У нас тут гірше за Бучу. Хочемо ми цього, чи ні, але після звільнення викриється дуже багато злочинів окупантів.

Ми навіть не зрозуміли, чому так швидко опинилися під ворогом. Ми не отримували жодних вказівок, не знали, як діяти. А ворог усе йшов і йшов з усіх сторін.

Брали людей у полон. Деяких сильно били. ... Одну жінку довго тримали у підвалі, все розпитували у неї, чому селяни приймали українських військових. А жінка їм відповіла: «Тому що вони - наші»."

Вся стаття за посиланням:

https://investigator.org.ua/ua/publication/244526/
показать весь комментарий
07.07.2022 12:20 Ответить
якщо із сізо - то це вони спалюють тіла закатованих громадян та активіствів
показать весь комментарий
07.07.2022 13:48 Ответить
 
 