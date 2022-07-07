В Херсоне рашисты сжигают тела, чтобы скрыть потери, - ГУР МО
Для сокрытия реального количества потерь оккупанты в Херсоне регулярно сжигают тела убитых военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"На окраинах города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня. Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после этого возник пожар. Доступ служащих МЧС для ликвидации пожара запрещается", - говорится в сообщении.
Также в ГУР отмечают, что херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.
"В Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов", - добавляют украинские разведчики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добро пожаловать в ад!
Де повідомлення представників центральної влади про злочини рашистів на окупованих теритоіях півдня країни?
Презедент прибрав Денисову і рашисти перестали творити геноцид?
Свідчення голови Високопільської територіальної громади Херсонщини Ганни Шостак-Кучмяк:
«У нас тут гірше за Бучу. Хочемо ми цього, чи ні, але після звільнення викриється дуже багато злочинів окупантів.
Ми навіть не зрозуміли, чому так швидко опинилися під ворогом. Ми не отримували жодних вказівок, не знали, як діяти. А ворог усе йшов і йшов з усіх сторін.
Брали людей у полон. Деяких сильно били. ... Одну жінку довго тримали у підвалі, все розпитували у неї, чому селяни приймали українських військових. А жінка їм відповіла: «Тому що вони - наші»."
Вся стаття за посиланням:
https://investigator.org.ua/ua/publication/244526/