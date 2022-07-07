В Херсоне рашисты сжигают тела, чтобы скрыть потери, - ГУР МО

Для сокрытия реального количества потерь оккупанты в Херсоне регулярно сжигают тела убитых военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"На окраинах города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня. Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после этого возник пожар. Доступ служащих МЧС для ликвидации пожара запрещается", - говорится в сообщении.

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Также в ГУР отмечают, что херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.

"В Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов", - добавляют украинские разведчики.