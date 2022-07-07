УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9687 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 250 13

У Херсоні рашисти спалюють тіла, щоб приховати втрати, - ГУР МО

розвідка

Для приховування реальної кількості втрат окупанти у Херсоні регулярно спалюють тіла вбитих військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню. Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади російських окупантів. ВIДЕО (оновлено)

Також у ГУР зазначають, що херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії №90, знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4-му поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини в якій знаходився Соболєв, йому встановлено апарати Ілізарова на обидві ноги.

"У Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів", - додають українські розвідники.

армія рф (17196) окупація (6666) Херсон (3330)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Расточительно. А ведь можно мыло делать.
показати весь коментар
07.07.2022 12:01
+6
правильно "своіх не бросаем" валяться тільки спалюем
показати весь коментар
07.07.2022 11:58
+5
Не астанавливайтесь. Чем больше, тем лучше.
показати весь коментар
07.07.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не астанавливайтесь. Чем больше, тем лучше.
показати весь коментар
07.07.2022 11:58 Відповісти
правильно "своіх не бросаем" валяться тільки спалюем
показати весь коментар
07.07.2022 11:58 Відповісти
Все згідно з розпорядженням ДСП від 1 березня - коли кацапи зрозуміли що "парада не будет"!
показати весь коментар
07.07.2022 12:21 Відповісти
Расточительно. А ведь можно мыло делать.
показати весь коментар
07.07.2022 12:01 Відповісти
и абажюры.
показати весь коментар
07.07.2022 12:07 Відповісти
Ні, це більш вигідний бізнес: на пропалого найманця можно до півроку платню й матеріальне забезпечення отримувати.
показати весь коментар
07.07.2022 12:30 Відповісти
Гори гори ясно ...
показати весь коментар
07.07.2022 12:02 Відповісти
...жили як бидло,та й кінець існування відповідний.
показати весь коментар
07.07.2022 12:04 Відповісти
тебе свиноцабаке глаз на жопу натянули - поэтому ты так среагировал...
показати весь коментар
07.07.2022 12:25 Відповісти
Давай шуруй на свой призывной пункт, глядишь и тебя болезного ваши же и сожгут к е..еням.
Добро пожаловать в ад!
показати весь коментар
07.07.2022 12:58 Відповісти
Туди їм і дорога.

Де повідомлення представників центральної влади про злочини рашистів на окупованих теритоіях півдня країни?
Презедент прибрав Денисову і рашисти перестали творити геноцид?

Свідчення голови Високопільської територіальної громади Херсонщини Ганни Шостак-Кучмяк:

«У нас тут гірше за Бучу. Хочемо ми цього, чи ні, але після звільнення викриється дуже багато злочинів окупантів.

Ми навіть не зрозуміли, чому так швидко опинилися під ворогом. Ми не отримували жодних вказівок, не знали, як діяти. А ворог усе йшов і йшов з усіх сторін.

Брали людей у полон. Деяких сильно били. ... Одну жінку довго тримали у підвалі, все розпитували у неї, чому селяни приймали українських військових. А жінка їм відповіла: «Тому що вони - наші»."

Вся стаття за посиланням:

https://investigator.org.ua/ua/publication/244526/
показати весь коментар
07.07.2022 12:20 Відповісти
якщо із сізо - то це вони спалюють тіла закатованих громадян та активіствів
показати весь коментар
07.07.2022 13:48 Відповісти
 
 