Оккупанты готовят "референдум" в Запорожской области

Оккупанты планируют провести "референдум" по вхождению Запорожской области в состав России уже осенью, предположительно в первой половине сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова члена оккупантской "региональной администрации" Владимира Рогова.

"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - заявил Рогов.

"Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО