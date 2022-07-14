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Оккупанты готовят "референдум" в Запорожской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты планируют провести "референдум" по вхождению Запорожской области в состав России уже осенью, предположительно в первой половине сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на слова члена оккупантской "региональной администрации" Владимира Рогова.
"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - заявил Рогов.
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показать весь комментарий14.07.2022 15:32
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Це теж саме що покласти голову під трамвай і думати, що гірше не буде
A chomu koshovogo ne lysomu?
По настоящему важный только один момент:
ВСУ бьют кацапов - всё будет хорошо.
ВСУ перестают бить кацаов - Украина перестаёт существовать. Все остальное малозначительно и ситуативно.