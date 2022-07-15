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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЦИК призвала жителей оккупированных территорий не ходить на "референдумы"

цвк

Центральная избирательная комиссия Украины напоминает, что любые попытки провести так называемые "референдумы" не будут иметь юридических последствий. Но просит украинцев не принимать в них участия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении ЦИК.

Сообщается, что сегодня ЦИК приняла постановление, в котором говорится о недопустимости подготовки и проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях.

В частности, комиссия отмечает, что проведение референдумов в условиях военного положения прямо противоречит положениям соответствующего закона. Кроме того, своим постановлением ЦИК отметил, что на время военного положения останавливается работа территориальных избиркомов и их членов.

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"Сегодня на временно оккупированных территориях не функционируют и не образовывались определенные законодательством Украины субъекты, наделенные полномочиями по организации подготовки и проведения любых голосований", - говорится в заявлении.

Также отдельно ЦИК обращает внимание на то, что такие "референдумы" не могут иметь никаких юридических последствий. А при отсутствии закона любые попытки провести "местный референдум" являются посягательством на конституционный строй Украины и территориальную целостность.

Кроме того, избирателей, которые проживают на оккупированных территориях, ЦИК призвал не участвовать в "референдумах" в случае их проведения Российской Федерацией или при ее содействии. Тем самым показав солидарность и единство украинского народа.

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оккупация (10131) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+6
Значит до 11 сентября когда пройдут выборы ни кто не собирается освобождать оккупированные территории
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15.07.2022 21:29
+5
а ніхто і не піде, вони своїх привезуть, або просто намалюють 146%
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15.07.2022 21:37
+5
Во первых их никто не будет спрашивать. Во вторых рашистам пох. как они проголосуют. В том же крыму и на дамбасе на *референдум* ходило не более 30% населения что не помешало рашистам заявить про великолепные результаты, которые наша власть частично проглотила. В третьих, что ето за х***ня что наша власть допускает что не оствободит нашу территорию до *выборов*?
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15.07.2022 21:37
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Значит до 11 сентября когда пройдут выборы ни кто не собирается освобождать оккупированные территории
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15.07.2022 21:29 Ответить
До конца года никто не будет освобождать и то вовсе не факт что в этом году. Новости сегодняшние нужно не выборочно читать, а все. Тогда и глупых вопросов не будешь задавать.
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15.07.2022 22:49 Ответить
а ніхто і не піде, вони своїх привезуть, або просто намалюють 146%
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15.07.2022 21:37 Ответить
Кримлядей у Херсон завезли ще з початку оккупації, а потім ще й даунбасян з Маріуполя понаїхало, вони доречі нічим не краще ща кримлядей, такіж мерзенні московитські потвори.
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15.07.2022 22:54 Ответить
Во первых их никто не будет спрашивать. Во вторых рашистам пох. как они проголосуют. В том же крыму и на дамбасе на *референдум* ходило не более 30% населения что не помешало рашистам заявить про великолепные результаты, которые наша власть частично проглотила. В третьих, что ето за х***ня что наша власть допускает что не оствободит нашу территорию до *выборов*?
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15.07.2022 21:37 Ответить
так, але тоді їм вдалося зробити картинку щастя, а зараз, після всіх їх звірств не вийде, тільки самі ж рашисти в це "повірять".
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15.07.2022 21:45 Ответить
Вы как дети малые и наивные. Рашисты на братской могиле свадьбу сыграют и заставят всех радоваться и подпевать им. Вы думаете в 2014 мало людей было рашистами убито? Сколько тысяч пропало безвести замученными и брошенными в шахты и зарыты в лесопосадках. И все ето проглотили и даже нам наша власть закрыла рты чтобы мы не вспоминали. Чтобы не мешали торговать и толкать контрабанду, лишьбынебылавайны. А кто высказывался того сразу называли агентом кремля и зрадофилом. И кто сказал что в етот раз будет по другому? Вон в Стамбуле уже переговоры начали с росийскими нацистами про торговлю и прекращение огня а ето первые цветочки
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15.07.2022 21:54 Ответить
Рашисты вряд ли будут проводить выборы при обстрелах городов. Или наша власть опять пойдет на перемирие и режим тишины и даст окупантам закрепиться не только физически а и уже с помощью выборов? Что то поетому поводу заметил последнее время начали проскакивать в прессе слова типо линия разграничения, организация поездок граждан Украины на окупированные территории... Скоро линию фронта начнете называть границей и а на блокпостах ставить пограничников, как с крымом и дамбасом было?
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15.07.2022 21:43 Ответить
я б, з метою безпеки, закликала не ходити взагалі під час проведення реХферендумів..а то чи то ***********, чи підірвуть, заволають - укри гади підірвали, а люди постраждають..раджу не ходити з метою власної безпеки..тримайтесь..
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15.07.2022 21:45 Ответить
Ясно. "С учетом территориальных реалий". В общем, определилась новая граница ордло.
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15.07.2022 21:46 Ответить
пойдут весело, как в 2014г в ожидании чуда
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15.07.2022 21:48 Ответить
Москалі з десяток автобусів для масовки завезуть наприклад з Криму, а результати напишуть які їм потрібні. Але раз пішли такі заклики то здається влада не поспіша зі звільненням території, і скоріше за все матимемо нові "молоді республіки".
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15.07.2022 21:53 Ответить
Навіщо когось "закликати"? Ті ПОТВОРИ, які підуть на будь - які московитські "референдуми" стосовно цілісності країни, ПОВИННІ ЗНАТИ, що ЗА ЦЕ ОТРИМУЦЮТЬ років 15-ть МІНІМУМ! Ось і все... Навіщо ще когось до чогось "закликати"? Ви, ЧЛЕНИ якійсь там цвк, ви що РЕАЛЬНО ДЕБІЛИ, БЛ@ДЬ?! РОЗІГНАТИ НАХ@Й СВОЛОТУ, яка РЕАЛЬНО ЛИШЕ ВИРТАЧАЄ НА СЕБЕ КОШТИ УКРАЇНЦІВ, тому як від них ЗАРАЗ НЕМАЄ НІЯКОЇ КОРИСТІ! Ось і все... А те, що "зелена" влада навіть НЕ ПЕРЕСТРОЇЛА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ навіть на "півшишечки", ми, Українці, ДУЖЕ ГАРНО ЗАПАМ'ЯТАЛИ!!!
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15.07.2022 21:54 Ответить
проголосуют, потом как беженцы поедут по всей Украине.
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15.07.2022 22:07 Ответить
.
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15.07.2022 22:04 Ответить
цвк просто - дибіли
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15.07.2022 22:04 Ответить
Та яка різниця, піде хтось на референдум, ци ні. Картинку зроблять. Напишуть 146 вцідсотків, та й все.
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15.07.2022 22:13 Ответить
Ну прямо какой-то флеш-бэк с 2014. Как сейчас помню по всем каналам наши звезды эстрады призывают не ходить на референдум, в новосстях какие-то сравнительные таблицы с суммами выплат. И по всем пунктам было выгоднее с Украиной (по выплатам на рождение ребенка точно помню у нас больше было). Но, наши долбодятлы тогда не понимали главного - кто проводит референдум тот и рисует результаты. И если бы Крым в 14-ом году захватила Зимбабве - все как один проголосовали бы за присоединение к Зимбабве, все 146%.
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15.07.2022 22:18 Ответить
Нужно освобождать ,чем предупреждать. Им там не легко.
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15.07.2022 22:31 Ответить
Ви дебіли? Нема різниці підуть чи не підуть туди люди. Абсолютно.
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15.07.2022 22:36 Ответить
"Из городского чата в Телеграме одного из городов, оккупированных еще в 2014:
С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет

Не все еще потеряно на тех территориях, остались и вменяемые.
*к сожалению, в виде скриншота полностью диалог не получилось, поскольку между вопросами и ответами были посты по другой теме и растянулось на три страницы..."
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15.07.2022 22:44 Ответить
Ой ржу не могу.....
ЦВК думает что от посещения как то зависят цифры голосов?
Может и в Крыму рашка реально что то считала?
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16.07.2022 02:29 Ответить
 
 