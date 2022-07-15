РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7538 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 884 67

Вручение повесток не означает мгновенного призыва в ВСУ, - разъяснение Минобороны

міноборони

Вручение повестки гражданину в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в ряды ВСУ. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы гражданин встал на военный учет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на разъяснение начальника Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Раздача повесток не означает, что этого человека, этого гражданина военнообязанного сразу призывают в ряды ВСУ или другие военные формирования. В 90% и даже больше – это совсем не так. Эта повестка в первую очередь вручается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и, возможно, при необходимости уже призывать к службе в армии, если он отвечает всем критериям", - пояснил Горбач.

Относительно мест, где могут вручаться повестки, отметил начальник управления, это может быть любое место, не запрещенное законом. Это связано с тем, что начальники территориальных центров комплектования выбирают наиболее вероятные места, где в кратчайшие сроки можно выполнить задачу. Нецелесообразно ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, стучать в закрытую дверь, считает Горбач. Поэтому руководители центров выбирают общественные места, где есть большое скопление народа, чтобы вручить повестки наибольшему количеству людей.

Смотрите также: Резников о вручении повесток за нарушение: "Чушь полная". ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9306) повестка (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
А Ермака усунути не доцільно?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:23
+17
Дайте йому, в банкері...
показать весь комментарий
15.07.2022 19:22
+13
Красавчик. С такой жизненной позицией за сто баксов москалям позиции наших войск обычно показывают, им что Украина, что россия - **************. А вообще не ссыкай, если человек сильно не хочет его и не возьмут воевать - благо есть много тех, кто хочет защищать не кошелек, а людей и свободу.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Воно необхідне першочергово для того, аби громадянин став на військовий облік."
Т.е. тем, кто уже состоит на воинском учёте (имеет "приписное") повестки можно не брать?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:22 Ответить
Якщо пройдена медкомісія і у воєнкоматі є номер телефону за яким з людиною можна зв'язатися - так.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:25 Ответить
У військових запасу повторний медогляд раз на п'ять років. А так то комісія пройдена у всіх, років в 16-18.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:27 Ответить
А если у меня есть военный билет и нет приписного, то как?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:29 Ответить
Сходи у будь-який військомат - тобі точно пояснять.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:33 Ответить
Тогда вам надо в военкомат по адресу вашей регистрации (прописки). Там подскажут.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:36 Ответить
Дайте йому, в банкері...
показать весь комментарий
15.07.2022 19:22 Ответить
Повістка? Яка повістка? Хахахаха!
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31 Ответить
А толку від цього малороса на фронті? Буде зливати наші позиції кацапам як його Ленка в 14 році
показать весь комментарий
15.07.2022 20:12 Ответить
Вручіть депутатам , міністрам , олігархам і хай ******** захищати своє чесно зароблене добро. А мені нічого захищати.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:23 Ответить
Красавчик. С такой жизненной позицией за сто баксов москалям позиции наших войск обычно показывают, им что Украина, что россия - **************. А вообще не ссыкай, если человек сильно не хочет его и не возьмут воевать - благо есть много тех, кто хочет защищать не кошелек, а людей и свободу.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31 Ответить
На данный момент еще есть солдаты которым есть что защищать. А как только таких не останится или же мнение такого куска говна как ты будет преобладать в обществе - Украина исчезнит с политической карты мира
показать весь комментарий
15.07.2022 19:37 Ответить
Если ты их по кабакам видишь, то получается сам там бываешь? Не с чужих же слов ты это придумал?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:45 Ответить
Вообще нечего защищать? Мать, отец, жена, дети, сестры, братья, невеста, соседи, могилы предков? Никого нет?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:38 Ответить
Тогда, наверное, вы правы. От такого вселенского одиночества я бы даже и свою жизнь не захотел бы защищать. Впрочем, думаю, что скорее всего у вас неприятный опыт общения с органами государственной власти или с судебными органами. Мне знакомо это чувство бессилия и ненависти, когда думаешь, что лучше бы было, если бы твое долбаной государство развалилось бы к чертям собачьим, потому что исправлению не подлежит) но блин способ слома государства имеет значение
показать весь комментарий
15.07.2022 19:57 Ответить
Бывает и так. В нашей стране у людей разные судьбы бывают.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:46 Ответить
или рузькэ, или ЗЕбил, или просто пись-пись
показать весь комментарий
15.07.2022 20:10 Ответить
А Ермака усунути не доцільно?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:23 Ответить
Але ж, як казав наш найвеличніший гундосик - в нього є літакі, і він буде всіх бамбіть, то, як і він жеж - какая разніца, стану я на облік чи ні? Правда - 73%?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:28 Ответить
ти бажаєш, щоб тобі відповіли намальовані відсотки?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:47 Ответить
А хто їх намалював? Порошенко? Чи коломойський усіх купив?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:50 Ответить
вашу думку по буквам треба відгадувати?
показать весь комментарий
15.07.2022 20:32 Ответить
Мою думку? Я задав питання, на вашу думку, яку ви висловили. Хто організатор і як це реалізували?
показать весь комментарий
15.07.2022 21:33 Ответить
хто з великої, хто з маленької
показать весь комментарий
15.07.2022 23:39 Ответить
А чому намальовані? Все чесно - мудрий нарід обрав те що хотів? Чи є факти явних фальсифікацій? Адже ж хотіли - тільки непорошенко?
показать весь комментарий
15.07.2022 20:36 Ответить
Воюют на фронте те кто голосовал за Зеленского, за Порошенка, Тимошенко и за самого черта лысого . Иногда попадаются даже те, кто за комуняк в старые времена голосовал. Воюют плечо о плеч, не поднимая зрады по политическим предпочтениям. Разговаривают и на украинском и на русском и тоже самое , это не есть проблемой. Это самое касается медиков и спасателей, которые спасают жизни на фронте и в мирных городах, разные среди них есть люди но нет этих разногласий.
И есть такие как ты, считающие себя самыми умными и адекватными и срущими на всех остальных украинцев, с другим взглядом и мнением. Если большинство дебилов в стране, то что ты тут забыл? ***** и живи среди равных себе. К примеру на мокшандии, там тоже каждая личность самая ******** личность в мире, ну так считает покрайней мере.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:49 Ответить
Почему нет на фронте ни одного из сн ?
показать весь комментарий
15.07.2022 20:10 Ответить
Слуги народа? Причем тут они? Я о другом совершенно говорю. О ****** привычке разделять и оскорблять людей по каким то второстепенным и совершенно неважным( особенно сейчас) признакам. Сейчас есть Украина и украинцы. пс Ну а депутаты не воюют по причине того что по должности освобождены от призыва. При этом некоторые единицы и пошли воевать, про одного слышал точно, Костенко или как-то так.
показать весь комментарий
15.07.2022 20:28 Ответить
отовірно..рфників перевішаємо, а потім лад у країні..тільки запитаємо дуже суворо..
показать весь комментарий
15.07.2022 20:34 Ответить
А какого народа эти слуги? Вот что интересно, оказывается что не украинского.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:35 Ответить
Как только речь заходит про визит в военкомат так патриотизм куда безследно исчезает. Конечно, строчить здесь грозные-коменты это в не окопе на донбассе воевать
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31 Ответить
Коли там кошевому вручать повістку? А подоляку з аристовичем?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31 Ответить
ой!!! так так так..кошовий хоча б у теробороні Кривого Рогу..на нього бронік з шоломом налізуть??
показать весь комментарий
15.07.2022 19:50 Ответить
не трогай мальчика там он себе такую будку наел шо шея шире кабины--тяжолое наследие зе режима он не в один танк не лезет а окопы треба расширять эксковаторными лопатами...)
показать весь комментарий
15.07.2022 20:52 Ответить
Да нах оно ему надо...чтоб его сразу снайпер застрелил??? Вот если б не снайперы, он бы один там всех победил, ну а так....
показать весь комментарий
15.07.2022 22:03 Ответить
З понеділка проходив медкомісію по повістці. Зустрів хлопця, який вже служить, документи має, зброю отримав, на полігоні тренується. Коли він прийшов до військкомату з повісткою, там подивились документи, знизали плечима і… відправили на медкомісію!
Це армія, синку!
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31 Ответить
Це совкові дебіли а не військомати.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:27 Ответить
Не *******! От чому у нас була, є і буде одна суцільна брехня?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:31 Ответить
Це де таке?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:35 Ответить
отримання повістки є підставою (в разі неявки) до кримінального провадження й потрапляння до цюпи
показать весь комментарий
15.07.2022 19:36 Ответить
Лише після проходження медкомісії. І повістка має бути оформлена як слід, а не на колінці написана.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:38 Ответить
Ви ж розумієте, що мудрагелі можуть виписувати повістки своїм політичним противникам "заднім числом" - а далі все за нотами
показать весь комментарий
15.07.2022 19:42 Ответить
Так, але чомусь не роблять. Гадаю, що це через те, що у політичних противників є адвокати, а в звичайних людей з вулиць - ні.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:46 Ответить
Якось все брехнею пахне, великою брехнею. У Діі є номери телефонів прив'язані до ідентифікаційних номерів та номерів телефонів, що залишилось зробити, да, позвонити... та запросити до військомату у разі необхідності уточнення даних, все інше брехня.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:42 Ответить
облиште, за сьогодні я зрозуміла, що дія - це інструмент для добивання мозгів пересічних громадян, для вибивання комуналки
показать весь комментарий
15.07.2022 19:53 Ответить
Читаеш говно коментаторов и становится грустно - жалкие комнатные патриоты, но потом вспоминаеш про очереди в военкоматы 24.02.2022 и есть надежда что все таки здесь транслируется всего лишь мнение кучки сцикунов
показать весь комментарий
15.07.2022 19:44 Ответить
які не вивчили української..яке право маєш судити?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:55 Ответить
Ліл, пішов нафіг) судячи з всього то виборці ЗЕ мають ламати двері в військомати (уяви 72% скільки це бійців!), ось вони там з банкової контрнаступ роблять більше місяця, допомагайте свому месії. Хто хотів давно залишив свої дані в військоматах.
Як там захисники Маріуполя?
А на рахунок повісток то оформляти потрібно по військовому чи не на часі?
Прибрати зрадників не можуть "тіпа не по закону бо не можуть доказати", а як роздавати повістки на колінах або ними лякати для якоїсь власної вигоди це легко.
Дай у нас війна іде не перший рік, а "комісаріати" не знають де потенційний резерв територіально знаходиться, скільки навчено цивільного населення вести бої?
Скільки підготовлено бомбосховищ ?
показать весь комментарий
15.07.2022 20:11 Ответить
Київ, Дарниця. Бомбосховища - нуль, тимчасові укриття - школи, дитсадкі, медзаклади - з початку війни силами жителів.
показать весь комментарий
15.07.2022 20:40 Ответить
ану ану підкажи де ти в окопі сидиш, чи ти зараз як всі тролі скажеш що пенсіонер?
показать весь комментарий
15.07.2022 20:31 Ответить
Трохи звіздьож звісно ж. Не зважаючи на заяви Міністра оборони про те, що призвали майже 700000, повістки продовжують роздавати(чим забезпечуватимуть призваних мобіків я х.з. мабуть знову хай волонтери впрягаються). Далі по класиці жанру, повістка - медкомісія - збірний пункт - ЗСУ(або НГ чи мєнти не важливо). Саме сумне у цьому, що медогляд повна профанація, нікого навіть близько не #бе твій стан здоров"я. Навіть якщо маєшь необхідність периодичного догляду у лікувальному центрі, або обмеження щодо проходження служби - пошуруєш у війська. Це ж звісно породжує корупцію на рівні ТЦК та СП, не бажаєш воювати - занеси дяді у погонах копійчину. Нічого не маю проти мобілізації та призову, але медогляд повинен бути правдивим, а не фікцією.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:57 Ответить
"Шановна" пани Маляр, спитайте в Калуському військоматі як і кого вони призивають, навіть без повісток та медкомісій. Вам буде дууууже цікаво...
показать весь комментарий
15.07.2022 20:13 Ответить
Ну а як ти хотів, в тому то і був сенс призначення воєнкома з луганщини на зах україну
показать весь комментарий
15.07.2022 20:36 Ответить
нда... реакция пацанов призывного возраста, расстреляных в "Буче", на:
1.повестку
2.расстрел со связанными руками
была бы 100% однозначной - дайте повестку, а лучше - две..(
и вся Украина целиком сейчас примерно в такой же ситуации, ессно, кроме свидетелей секты портнова-кивы, ожидающих узкий мир с гостеприимно раскинутыми ногами
показать весь комментарий
15.07.2022 20:20 Ответить
Знайомому фотографу з Тернополя, який не має ні строкової служби, ні контракту ні кафедри вручили повідомлення про мобілізацію і ВЖЕ ЧЕРЕЗ 2 ТИЖНІ він був з автоматом під Харковом. Хоч би ******* та й не запижджувалися!
показать весь комментарий
15.07.2022 20:34 Ответить
А як це так, що в готовий і підписаний бланк просто вносяться дані людини? Чи не підробка документів це?
показать весь комментарий
15.07.2022 20:37 Ответить
и на том спасибо а кто сказал шо я хочу туда идтьи вообще по выдуманным самим себе законам..народ нищий а они жыруют..да и вообще лучше я буду нищий жрать с мусорки чем на культявках в лучшем случае ..
показать весь комментарий
15.07.2022 20:51 Ответить
не ведитесь это не законно повестки подтирачки это подделка документов в век омикрона..
показать весь комментарий
15.07.2022 20:54 Ответить
Твердження щодо роздачі повісток "це може бути будь-яке місце, не заборонене законом" повинно звучати "... у спосіб, передбачений законом". Це громадяни можуть все, що не заборонено законом, а от влада повинна діяти виключно в межах, дозволених законом. Якби за фантастичним збігом обставин на дорозі вас чекала повістка на ваше ПІБ з мокрими печаткою і підписом , то питань нема. Але все підміняється вписуванням в пусту повістку з мокрою печаткою і друкованим на принтері підписом керівника військомату ПІБ "затриманого", що і містить в собі протиправність. Така повістка не є документом і від неї військомат може легко відмовитись (не номерна, це не ми, у нас тільки "правильні" повістки виписуються, тощо), А от живий підпис на частині повістки. яку залишають собі працівники воєнкомату - документ, на основі якого "затриманий" може понести адміністративну і кримінальну відповідальність за неявку. Просто негоже в методах мобілізації уподобатись ЖНР.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:48 Ответить
А нащо їх взагалі вручати як що черги стоять в воєнкомати. Брєд показушний.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:20 Ответить
Вважаю, що військкомати, військова поліція повинні бути і працювати: роздавати повістки чоловікам призовного віку на кожній території воєнного округу, для відновлення електронної картотеки військових та цивільних спеціальностей, в зв'язку з великою міграцією людей в Україні, для встановлення на військовий облік.

Працювати в військкоматах повинні герої з фронту. Армія повинна змінюватись, поповнюватись, мати повну картину безпеки, боєздатності своїх тилів для забезпечення фронту.

Герої фронту, які не можуть виконувати службу на передовій, повинні замінити всі тилові військові і інші місця в тилу ( СБУ, на кордоні оформлення документів, в тилових штабах, кадрові структури, та інші) провести ротацію.

Під час війни, військові спеціальності потрібні, як на передовій, так і в тилу для обслуговування, ремонту техніки; на воєнних підприємствах для виготовлення ***********; в воєнних госпіталях, як прифронтових, так і в тилових. І всі мають бути призвані і дати присягу на вірність Вітчизні, виконувати накази, вести військовий спосіб життя.

Де не має контролю, може виникнути ситуація, коли в тилу будуть організовуватись, як ті «тітушки», окупаційні, ворожі, невизначені групи під виглядом біженців, переселенців, кротів у владі, які «в кабаках» чекають команди вдарити на стороні ворога. В воєнний час потрібна тотальна перевірка всіх органів влади з подвоєною силою на предмет не те що зради, а просто корупційні дії, бандитизму. Є положення з часів СРСР: «Придатний до нестройової служби у воєнний час», це для тих, кому медкомісія не перешкода служити.
показать весь комментарий
16.07.2022 07:30 Ответить
Означає ще й як, далі ВЛК і на навчання, а потім фронт
показать весь комментарий
16.07.2022 09:01 Ответить
Я служу с болячкой гломеронефритом!
показать весь комментарий
16.07.2022 09:02 Ответить
Це розповідає нам та особа яка вчора оголосила ахметова не алігархом))вручення повісток це тема для рішалова-по словах тих хто іх дає
показать весь комментарий
16.07.2022 09:18 Ответить
 
 