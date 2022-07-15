Вручение повесток не означает мгновенного призыва в ВСУ, - разъяснение Минобороны
Вручение повестки гражданину в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в ряды ВСУ. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы гражданин встал на военный учет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на разъяснение начальника Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.
"Раздача повесток не означает, что этого человека, этого гражданина военнообязанного сразу призывают в ряды ВСУ или другие военные формирования. В 90% и даже больше – это совсем не так. Эта повестка в первую очередь вручается для того, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования и начальник этого центра смог уточнить его военно-учетные данные, состояние здоровья и, возможно, при необходимости уже призывать к службе в армии, если он отвечает всем критериям", - пояснил Горбач.
Относительно мест, где могут вручаться повестки, отметил начальник управления, это может быть любое место, не запрещенное законом. Это связано с тем, что начальники территориальных центров комплектования выбирают наиболее вероятные места, где в кратчайшие сроки можно выполнить задачу. Нецелесообразно ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, стучать в закрытую дверь, считает Горбач. Поэтому руководители центров выбирают общественные места, где есть большое скопление народа, чтобы вручить повестки наибольшему количеству людей.
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Т.е. тем, кто уже состоит на воинском учёте (имеет "приписное") повестки можно не брать?
И есть такие как ты, считающие себя самыми умными и адекватными и срущими на всех остальных украинцев, с другим взглядом и мнением. Если большинство дебилов в стране, то что ты тут забыл? ***** и живи среди равных себе. К примеру на мокшандии, там тоже каждая личность самая ******** личность в мире, ну так считает покрайней мере.
Це армія, синку!
Як там захисники Маріуполя?
А на рахунок повісток то оформляти потрібно по військовому чи не на часі?
Прибрати зрадників не можуть "тіпа не по закону бо не можуть доказати", а як роздавати повістки на колінах або ними лякати для якоїсь власної вигоди це легко.
Дай у нас війна іде не перший рік, а "комісаріати" не знають де потенційний резерв територіально знаходиться, скільки навчено цивільного населення вести бої?
Скільки підготовлено бомбосховищ ?
1.повестку
2.расстрел со связанными руками
была бы 100% однозначной - дайте повестку, а лучше - две..(
и вся Украина целиком сейчас примерно в такой же ситуации, ессно, кроме свидетелей секты портнова-кивы, ожидающих узкий мир с гостеприимно раскинутыми ногами
Працювати в військкоматах повинні герої з фронту. Армія повинна змінюватись, поповнюватись, мати повну картину безпеки, боєздатності своїх тилів для забезпечення фронту.
Герої фронту, які не можуть виконувати службу на передовій, повинні замінити всі тилові військові і інші місця в тилу ( СБУ, на кордоні оформлення документів, в тилових штабах, кадрові структури, та інші) провести ротацію.
Під час війни, військові спеціальності потрібні, як на передовій, так і в тилу для обслуговування, ремонту техніки; на воєнних підприємствах для виготовлення ***********; в воєнних госпіталях, як прифронтових, так і в тилових. І всі мають бути призвані і дати присягу на вірність Вітчизні, виконувати накази, вести військовий спосіб життя.
Де не має контролю, може виникнути ситуація, коли в тилу будуть організовуватись, як ті «тітушки», окупаційні, ворожі, невизначені групи під виглядом біженців, переселенців, кротів у владі, які «в кабаках» чекають команди вдарити на стороні ворога. В воєнний час потрібна тотальна перевірка всіх органів влади з подвоєною силою на предмет не те що зради, а просто корупційні дії, бандитизму. Є положення з часів СРСР: «Придатний до нестройової служби у воєнний час», це для тих, кому медкомісія не перешкода служити.