Вручення повісток не означає миттєвого призову до ЗСУ, - роз'яснення Міноборони
Вручення повістки громадянину у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до лав ЗСУ. Воно необхідне першочергово для того, аби громадянин став на військовий облік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на роз’яснення начальника Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.
"Роздача повісток не означає, що цю людину, цього громадянина військовозобов’язаного відразу призивають до лав ЗСУ або інших військових формувань. В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.
Стосовно місць, де можуть вручатися повістки, зазначив начальник управління, це може бути будь-яке місце, не заборонене законом. Це пов’язано з тим, що начальники територіальних центрів комплектування обирають найбільш ймовірні місця, де за найкоротший час можна виконати задачу. Недоцільно ходити по житлових кварталах, де встановлені домофони, стукати в зачинені двері, вважає Горбач. Тому керівники центрів обирають громадські місця, де є велике скупчення народу, аби вручити повістки якнайбільшій кількості людей.
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Т.е. тем, кто уже состоит на воинском учёте (имеет "приписное") повестки можно не брать?
И есть такие как ты, считающие себя самыми умными и адекватными и срущими на всех остальных украинцев, с другим взглядом и мнением. Если большинство дебилов в стране, то что ты тут забыл? ***** и живи среди равных себе. К примеру на мокшандии, там тоже каждая личность самая ******** личность в мире, ну так считает покрайней мере.
Це армія, синку!
Як там захисники Маріуполя?
А на рахунок повісток то оформляти потрібно по військовому чи не на часі?
Прибрати зрадників не можуть "тіпа не по закону бо не можуть доказати", а як роздавати повістки на колінах або ними лякати для якоїсь власної вигоди це легко.
Дай у нас війна іде не перший рік, а "комісаріати" не знають де потенційний резерв територіально знаходиться, скільки навчено цивільного населення вести бої?
Скільки підготовлено бомбосховищ ?
1.повестку
2.расстрел со связанными руками
была бы 100% однозначной - дайте повестку, а лучше - две..(
и вся Украина целиком сейчас примерно в такой же ситуации, ессно, кроме свидетелей секты портнова-кивы, ожидающих узкий мир с гостеприимно раскинутыми ногами
Працювати в військкоматах повинні герої з фронту. Армія повинна змінюватись, поповнюватись, мати повну картину безпеки, боєздатності своїх тилів для забезпечення фронту.
Герої фронту, які не можуть виконувати службу на передовій, повинні замінити всі тилові військові і інші місця в тилу ( СБУ, на кордоні оформлення документів, в тилових штабах, кадрові структури, та інші) провести ротацію.
Під час війни, військові спеціальності потрібні, як на передовій, так і в тилу для обслуговування, ремонту техніки; на воєнних підприємствах для виготовлення ***********; в воєнних госпіталях, як прифронтових, так і в тилових. І всі мають бути призвані і дати присягу на вірність Вітчизні, виконувати накази, вести військовий спосіб життя.
Де не має контролю, може виникнути ситуація, коли в тилу будуть організовуватись, як ті «тітушки», окупаційні, ворожі, невизначені групи під виглядом біженців, переселенців, кротів у владі, які «в кабаках» чекають команди вдарити на стороні ворога. В воєнний час потрібна тотальна перевірка всіх органів влади з подвоєною силою на предмет не те що зради, а просто корупційні дії, бандитизму. Є положення з часів СРСР: «Придатний до нестройової служби у воєнний час», це для тих, кому медкомісія не перешкода служити.