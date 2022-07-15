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Вручення повісток не означає миттєвого призову до ЗСУ, - роз'яснення Міноборони

міноборони

Вручення повістки громадянину у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до лав ЗСУ. Воно необхідне першочергово для того, аби громадянин став на військовий облік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на роз’яснення начальника Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Роздача повісток не означає, що цю людину, цього громадянина військовозобов’язаного відразу призивають до лав ЗСУ або інших військових формувань. В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.

Стосовно місць, де можуть вручатися повістки, зазначив начальник управління, це може бути будь-яке місце, не заборонене законом. Це пов’язано з тим, що начальники територіальних центрів комплектування обирають найбільш ймовірні місця, де за найкоротший час можна виконати задачу. Недоцільно ходити по житлових кварталах, де встановлені домофони, стукати в зачинені двері, вважає Горбач. Тому керівники центрів обирають громадські місця, де є велике скупчення народу, аби вручити повістки якнайбільшій кількості людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про вручення повісток за порушення: "Дурня повна". ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7334) повістка (182)


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Топ коментарі
+22
А Ермака усунути не доцільно?
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15.07.2022 19:23
+17
Дайте йому, в банкері...
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15.07.2022 19:22
+13
Красавчик. С такой жизненной позицией за сто баксов москалям позиции наших войск обычно показывают, им что Украина, что россия - **************. А вообще не ссыкай, если человек сильно не хочет его и не возьмут воевать - благо есть много тех, кто хочет защищать не кошелек, а людей и свободу.
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15.07.2022 19:31
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"Воно необхідне першочергово для того, аби громадянин став на військовий облік."
Т.е. тем, кто уже состоит на воинском учёте (имеет "приписное") повестки можно не брать?
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15.07.2022 19:22 Відповісти
Якщо пройдена медкомісія і у воєнкоматі є номер телефону за яким з людиною можна зв'язатися - так.
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15.07.2022 19:25 Відповісти
У військових запасу повторний медогляд раз на п'ять років. А так то комісія пройдена у всіх, років в 16-18.
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15.07.2022 19:27 Відповісти
А если у меня есть военный билет и нет приписного, то как?
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15.07.2022 19:29 Відповісти
Сходи у будь-який військомат - тобі точно пояснять.
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15.07.2022 19:33 Відповісти
Тогда вам надо в военкомат по адресу вашей регистрации (прописки). Там подскажут.
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15.07.2022 19:36 Відповісти
Дайте йому, в банкері...
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15.07.2022 19:22 Відповісти
Повістка? Яка повістка? Хахахаха!
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15.07.2022 19:31 Відповісти
А толку від цього малороса на фронті? Буде зливати наші позиції кацапам як його Ленка в 14 році
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15.07.2022 20:12 Відповісти
Вручіть депутатам , міністрам , олігархам і хай ******** захищати своє чесно зароблене добро. А мені нічого захищати.
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15.07.2022 19:23 Відповісти
Красавчик. С такой жизненной позицией за сто баксов москалям позиции наших войск обычно показывают, им что Украина, что россия - **************. А вообще не ссыкай, если человек сильно не хочет его и не возьмут воевать - благо есть много тех, кто хочет защищать не кошелек, а людей и свободу.
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15.07.2022 19:31 Відповісти
На данный момент еще есть солдаты которым есть что защищать. А как только таких не останится или же мнение такого куска говна как ты будет преобладать в обществе - Украина исчезнит с политической карты мира
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15.07.2022 19:37 Відповісти
Если ты их по кабакам видишь, то получается сам там бываешь? Не с чужих же слов ты это придумал?
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15.07.2022 19:45 Відповісти
Вообще нечего защищать? Мать, отец, жена, дети, сестры, братья, невеста, соседи, могилы предков? Никого нет?
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15.07.2022 19:38 Відповісти
Тогда, наверное, вы правы. От такого вселенского одиночества я бы даже и свою жизнь не захотел бы защищать. Впрочем, думаю, что скорее всего у вас неприятный опыт общения с органами государственной власти или с судебными органами. Мне знакомо это чувство бессилия и ненависти, когда думаешь, что лучше бы было, если бы твое долбаной государство развалилось бы к чертям собачьим, потому что исправлению не подлежит) но блин способ слома государства имеет значение
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15.07.2022 19:57 Відповісти
Бывает и так. В нашей стране у людей разные судьбы бывают.
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15.07.2022 19:46 Відповісти
или рузькэ, или ЗЕбил, или просто пись-пись
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15.07.2022 20:10 Відповісти
А Ермака усунути не доцільно?
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15.07.2022 19:23 Відповісти
Але ж, як казав наш найвеличніший гундосик - в нього є літакі, і він буде всіх бамбіть, то, як і він жеж - какая разніца, стану я на облік чи ні? Правда - 73%?
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15.07.2022 19:28 Відповісти
ти бажаєш, щоб тобі відповіли намальовані відсотки?
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15.07.2022 19:47 Відповісти
А хто їх намалював? Порошенко? Чи коломойський усіх купив?
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15.07.2022 19:50 Відповісти
вашу думку по буквам треба відгадувати?
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15.07.2022 20:32 Відповісти
Мою думку? Я задав питання, на вашу думку, яку ви висловили. Хто організатор і як це реалізували?
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15.07.2022 21:33 Відповісти
хто з великої, хто з маленької
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15.07.2022 23:39 Відповісти
А чому намальовані? Все чесно - мудрий нарід обрав те що хотів? Чи є факти явних фальсифікацій? Адже ж хотіли - тільки непорошенко?
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15.07.2022 20:36 Відповісти
Воюют на фронте те кто голосовал за Зеленского, за Порошенка, Тимошенко и за самого черта лысого . Иногда попадаются даже те, кто за комуняк в старые времена голосовал. Воюют плечо о плеч, не поднимая зрады по политическим предпочтениям. Разговаривают и на украинском и на русском и тоже самое , это не есть проблемой. Это самое касается медиков и спасателей, которые спасают жизни на фронте и в мирных городах, разные среди них есть люди но нет этих разногласий.
И есть такие как ты, считающие себя самыми умными и адекватными и срущими на всех остальных украинцев, с другим взглядом и мнением. Если большинство дебилов в стране, то что ты тут забыл? ***** и живи среди равных себе. К примеру на мокшандии, там тоже каждая личность самая ******** личность в мире, ну так считает покрайней мере.
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15.07.2022 19:49 Відповісти
Почему нет на фронте ни одного из сн ?
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15.07.2022 20:10 Відповісти
Слуги народа? Причем тут они? Я о другом совершенно говорю. О ****** привычке разделять и оскорблять людей по каким то второстепенным и совершенно неважным( особенно сейчас) признакам. Сейчас есть Украина и украинцы. пс Ну а депутаты не воюют по причине того что по должности освобождены от призыва. При этом некоторые единицы и пошли воевать, про одного слышал точно, Костенко или как-то так.
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15.07.2022 20:28 Відповісти
отовірно..рфників перевішаємо, а потім лад у країні..тільки запитаємо дуже суворо..
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15.07.2022 20:34 Відповісти
А какого народа эти слуги? Вот что интересно, оказывается что не украинского.
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15.07.2022 22:35 Відповісти
Как только речь заходит про визит в военкомат так патриотизм куда безследно исчезает. Конечно, строчить здесь грозные-коменты это в не окопе на донбассе воевать
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15.07.2022 19:31 Відповісти
Коли там кошевому вручать повістку? А подоляку з аристовичем?
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15.07.2022 19:31 Відповісти
ой!!! так так так..кошовий хоча б у теробороні Кривого Рогу..на нього бронік з шоломом налізуть??
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15.07.2022 19:50 Відповісти
не трогай мальчика там он себе такую будку наел шо шея шире кабины--тяжолое наследие зе режима он не в один танк не лезет а окопы треба расширять эксковаторными лопатами...)
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15.07.2022 20:52 Відповісти
Да нах оно ему надо...чтоб его сразу снайпер застрелил??? Вот если б не снайперы, он бы один там всех победил, ну а так....
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15.07.2022 22:03 Відповісти
З понеділка проходив медкомісію по повістці. Зустрів хлопця, який вже служить, документи має, зброю отримав, на полігоні тренується. Коли він прийшов до військкомату з повісткою, там подивились документи, знизали плечима і… відправили на медкомісію!
Це армія, синку!
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15.07.2022 19:31 Відповісти
Це совкові дебіли а не військомати.
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15.07.2022 22:27 Відповісти
Не *******! От чому у нас була, є і буде одна суцільна брехня?
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15.07.2022 19:31 Відповісти
Це де таке?
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15.07.2022 19:35 Відповісти
отримання повістки є підставою (в разі неявки) до кримінального провадження й потрапляння до цюпи
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15.07.2022 19:36 Відповісти
Лише після проходження медкомісії. І повістка має бути оформлена як слід, а не на колінці написана.
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15.07.2022 19:38 Відповісти
Ви ж розумієте, що мудрагелі можуть виписувати повістки своїм політичним противникам "заднім числом" - а далі все за нотами
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15.07.2022 19:42 Відповісти
Так, але чомусь не роблять. Гадаю, що це через те, що у політичних противників є адвокати, а в звичайних людей з вулиць - ні.
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15.07.2022 19:46 Відповісти
Якось все брехнею пахне, великою брехнею. У Діі є номери телефонів прив'язані до ідентифікаційних номерів та номерів телефонів, що залишилось зробити, да, позвонити... та запросити до військомату у разі необхідності уточнення даних, все інше брехня.
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15.07.2022 19:42 Відповісти
облиште, за сьогодні я зрозуміла, що дія - це інструмент для добивання мозгів пересічних громадян, для вибивання комуналки
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15.07.2022 19:53 Відповісти
Читаеш говно коментаторов и становится грустно - жалкие комнатные патриоты, но потом вспоминаеш про очереди в военкоматы 24.02.2022 и есть надежда что все таки здесь транслируется всего лишь мнение кучки сцикунов
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15.07.2022 19:44 Відповісти
які не вивчили української..яке право маєш судити?
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15.07.2022 19:55 Відповісти
Ліл, пішов нафіг) судячи з всього то виборці ЗЕ мають ламати двері в військомати (уяви 72% скільки це бійців!), ось вони там з банкової контрнаступ роблять більше місяця, допомагайте свому месії. Хто хотів давно залишив свої дані в військоматах.
Як там захисники Маріуполя?
А на рахунок повісток то оформляти потрібно по військовому чи не на часі?
Прибрати зрадників не можуть "тіпа не по закону бо не можуть доказати", а як роздавати повістки на колінах або ними лякати для якоїсь власної вигоди це легко.
Дай у нас війна іде не перший рік, а "комісаріати" не знають де потенційний резерв територіально знаходиться, скільки навчено цивільного населення вести бої?
Скільки підготовлено бомбосховищ ?
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15.07.2022 20:11 Відповісти
Київ, Дарниця. Бомбосховища - нуль, тимчасові укриття - школи, дитсадкі, медзаклади - з початку війни силами жителів.
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15.07.2022 20:40 Відповісти
ану ану підкажи де ти в окопі сидиш, чи ти зараз як всі тролі скажеш що пенсіонер?
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15.07.2022 20:31 Відповісти
Трохи звіздьож звісно ж. Не зважаючи на заяви Міністра оборони про те, що призвали майже 700000, повістки продовжують роздавати(чим забезпечуватимуть призваних мобіків я х.з. мабуть знову хай волонтери впрягаються). Далі по класиці жанру, повістка - медкомісія - збірний пункт - ЗСУ(або НГ чи мєнти не важливо). Саме сумне у цьому, що медогляд повна профанація, нікого навіть близько не #бе твій стан здоров"я. Навіть якщо маєшь необхідність периодичного догляду у лікувальному центрі, або обмеження щодо проходження служби - пошуруєш у війська. Це ж звісно породжує корупцію на рівні ТЦК та СП, не бажаєш воювати - занеси дяді у погонах копійчину. Нічого не маю проти мобілізації та призову, але медогляд повинен бути правдивим, а не фікцією.
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15.07.2022 19:57 Відповісти
"Шановна" пани Маляр, спитайте в Калуському військоматі як і кого вони призивають, навіть без повісток та медкомісій. Вам буде дууууже цікаво...
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15.07.2022 20:13 Відповісти
Ну а як ти хотів, в тому то і був сенс призначення воєнкома з луганщини на зах україну
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15.07.2022 20:36 Відповісти
нда... реакция пацанов призывного возраста, расстреляных в "Буче", на:
1.повестку
2.расстрел со связанными руками
была бы 100% однозначной - дайте повестку, а лучше - две..(
и вся Украина целиком сейчас примерно в такой же ситуации, ессно, кроме свидетелей секты портнова-кивы, ожидающих узкий мир с гостеприимно раскинутыми ногами
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15.07.2022 20:20 Відповісти
Знайомому фотографу з Тернополя, який не має ні строкової служби, ні контракту ні кафедри вручили повідомлення про мобілізацію і ВЖЕ ЧЕРЕЗ 2 ТИЖНІ він був з автоматом під Харковом. Хоч би ******* та й не запижджувалися!
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15.07.2022 20:34 Відповісти
А як це так, що в готовий і підписаний бланк просто вносяться дані людини? Чи не підробка документів це?
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15.07.2022 20:37 Відповісти
и на том спасибо а кто сказал шо я хочу туда идтьи вообще по выдуманным самим себе законам..народ нищий а они жыруют..да и вообще лучше я буду нищий жрать с мусорки чем на культявках в лучшем случае ..
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15.07.2022 20:51 Відповісти
не ведитесь это не законно повестки подтирачки это подделка документов в век омикрона..
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15.07.2022 20:54 Відповісти
Твердження щодо роздачі повісток "це може бути будь-яке місце, не заборонене законом" повинно звучати "... у спосіб, передбачений законом". Це громадяни можуть все, що не заборонено законом, а от влада повинна діяти виключно в межах, дозволених законом. Якби за фантастичним збігом обставин на дорозі вас чекала повістка на ваше ПІБ з мокрими печаткою і підписом , то питань нема. Але все підміняється вписуванням в пусту повістку з мокрою печаткою і друкованим на принтері підписом керівника військомату ПІБ "затриманого", що і містить в собі протиправність. Така повістка не є документом і від неї військомат може легко відмовитись (не номерна, це не ми, у нас тільки "правильні" повістки виписуються, тощо), А от живий підпис на частині повістки. яку залишають собі працівники воєнкомату - документ, на основі якого "затриманий" може понести адміністративну і кримінальну відповідальність за неявку. Просто негоже в методах мобілізації уподобатись ЖНР.
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15.07.2022 21:48 Відповісти
А нащо їх взагалі вручати як що черги стоять в воєнкомати. Брєд показушний.
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15.07.2022 23:20 Відповісти
Вважаю, що військкомати, військова поліція повинні бути і працювати: роздавати повістки чоловікам призовного віку на кожній території воєнного округу, для відновлення електронної картотеки військових та цивільних спеціальностей, в зв'язку з великою міграцією людей в Україні, для встановлення на військовий облік.

Працювати в військкоматах повинні герої з фронту. Армія повинна змінюватись, поповнюватись, мати повну картину безпеки, боєздатності своїх тилів для забезпечення фронту.

Герої фронту, які не можуть виконувати службу на передовій, повинні замінити всі тилові військові і інші місця в тилу ( СБУ, на кордоні оформлення документів, в тилових штабах, кадрові структури, та інші) провести ротацію.

Під час війни, військові спеціальності потрібні, як на передовій, так і в тилу для обслуговування, ремонту техніки; на воєнних підприємствах для виготовлення ***********; в воєнних госпіталях, як прифронтових, так і в тилових. І всі мають бути призвані і дати присягу на вірність Вітчизні, виконувати накази, вести військовий спосіб життя.

Де не має контролю, може виникнути ситуація, коли в тилу будуть організовуватись, як ті «тітушки», окупаційні, ворожі, невизначені групи під виглядом біженців, переселенців, кротів у владі, які «в кабаках» чекають команди вдарити на стороні ворога. В воєнний час потрібна тотальна перевірка всіх органів влади з подвоєною силою на предмет не те що зради, а просто корупційні дії, бандитизму. Є положення з часів СРСР: «Придатний до нестройової служби у воєнний час», це для тих, кому медкомісія не перешкода служити.
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16.07.2022 07:30 Відповісти
Означає ще й як, далі ВЛК і на навчання, а потім фронт
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16.07.2022 09:01 Відповісти
Я служу с болячкой гломеронефритом!
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16.07.2022 09:02 Відповісти
Це розповідає нам та особа яка вчора оголосила ахметова не алігархом))вручення повісток це тема для рішалова-по словах тих хто іх дає
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16.07.2022 09:18 Відповісти
 
 