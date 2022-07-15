Вручення повісток не означає миттєвого призову до ЗСУ, - роз'яснення Міноборони

Вручення повістки громадянину у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до лав ЗСУ. Воно необхідне першочергово для того, аби громадянин став на військовий облік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на роз’яснення начальника Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Роздача повісток не означає, що цю людину, цього громадянина військовозобов’язаного відразу призивають до лав ЗСУ або інших військових формувань. В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.

Стосовно місць, де можуть вручатися повістки, зазначив начальник управління, це може бути будь-яке місце, не заборонене законом. Це пов’язано з тим, що начальники територіальних центрів комплектування обирають найбільш ймовірні місця, де за найкоротший час можна виконати задачу. Недоцільно ходити по житлових кварталах, де встановлені домофони, стукати в зачинені двері, вважає Горбач. Тому керівники центрів обирають громадські місця, де є велике скупчення народу, аби вручити повістки якнайбільшій кількості людей.

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