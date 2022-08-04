Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на окупованій Херсонщині, - ОВА

Російські військові на тимчасово окупованій території Херсонщини посилили фільтраційні заходи у "тилах".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість повідомлень щодо посилення фільтраційних процедур на Херсонщині стабільно зростає. Перед майбутнім наступом ЗСУ орки зачищають "тили", до того ж прокачування населення перед проведенням шоу "референдум" не дає відчутних результатів - симпатиків "русского мира" не додається, тому терор - єдиний інструмент оккупантів для стримування протестних настроїв", - йдеться в повідомленні.

За словами Соболевського, з кожним днем визволення Херсонщини дедалі ближче.

