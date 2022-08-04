УКР
Чоловіків з російських держпідприємств відправляють на "військову перепідготовку", - ЗМІ

росіяни

На тлі великих втрат серед військових РФ на війні проти України влада Ленінградської області доручила підприємствам направити співробітників на "військову перепідготовку". Там вони начебто будуть ремонтувати військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Нова газета. Європа" з посиланням на працівників ДП.

"Влада Ленінградської області направила на державні підприємства рознарядку про відправку чоловіків віком від 18 до 60 років на військову перепідготовку. За словами інженера одного з підприємств, рознарядки надходять телефонним дзвінком із військкоматів. Влада цікавиться, скільки робітників підприємство може відправити на перепідготовку в період відпусток. Представники військкоматів вручають повістки або на робочому місці, або при явці до військкомату. Наступного дня "призовники" зобов'язані з'явитися до військкомату за місцем проживання, з документами та речами першої необхідності", - йдеться у матеріалі.

ЗМІ також зазначає, що учора від військкомату до Гатчини вже вирушив автобус, біля нього було близько 20 осіб. Один громадянин заявив, що він лише три роки тому демобілізувався з армії. Також чоловік розповів, що їх запевняли, що в Україну вони нібито не потраплять.

Усього 3 серпня, за підрахунками кореспондента ЗМІ, до місця проходження перепідготовки з Гатчини вирушили 22 "призовники". Місце прибуття нікому не повідомлялося.

росія (67301) військкомат (434) мобілізація (3202)
Топ коментарі
+8
новые блокадники, тьфу, отпускники...
04.08.2022 10:32 Відповісти
+6
ленинградская область - это хорошо. Быстрее бы уже за замкадье взялись, поближе к мацкве.
04.08.2022 10:31 Відповісти
+5
"Також чоловік розповів, що їх запевняли, що в Україну вони нібито не потраплять" - Обіцянка-цяцянка, дурному кацапу радість.
04.08.2022 10:34 Відповісти
"влада Ленінградської області " - м. Санкт-Ленінград Петербург Ленінградської області
04.08.2022 10:36 Відповісти
Мясозаготовка... Вторая армия мира... путлер властелин мира... Где гробовые за сына (мужа)? Подайте, люди добрые, на надгробие хероически погибшего при совершении военных преступлений! Закрой рот, дура, не было у тебя никакого сына (мужа)...
04.08.2022 10:39 Відповісти
Буряти закінчилися, центр на підході. Так що кранти великій і тупій
04.08.2022 10:41 Відповісти
у них два варианта, согласиться или лишиться работы
04.08.2022 10:44 Відповісти
дізнаєсь точні GPS координати їхнього місцеперебування свисніть мені
04.08.2022 10:47 Відповісти
Це зрада чи перемога???? чим зловтішаєтесь? тим що кацапи активно готують мобрезерви, а ми тільки відосіки дивимося? Де наш мобрезерв? він готується? Поки що видно що тільки в барах та ресторанах "готується", здорові чоловіки віком до 35 років жлуктять пиво з ранку до вечора
04.08.2022 10:49 Відповісти
Все на защиту путлера!!!
04.08.2022 10:52 Відповісти
"Шо там у мокалiв"?
Эта новость о том, что в Мордоре делают все правильно и военная машина набирает обороты.
Может лучше посмотрим что у нас с мобилизацией? Каждый день езжу на работу мимо элитного фитнесцентра. На парковке Рейнджи и БМВ. В зале здоровые молодые лбы тягают железо. В ресторанах-кафе такая же картина.
04.08.2022 10:52 Відповісти
я про те ж саме..Якась ілюзія що все саме собою вирішиться або дід Байден "розрулить". По марафону "єдиних новин" все чудово, показують якісь безтурботні будні, чергових іноземних гостей покатали по Ірпеню та Бородянці, враження що краще ті міста вже зробити музеями, не відбудовувати, нехай потім зграї туристів з телефонами фоткаються...
Президент з відосиками кожен день, ми переможемо, ми повернемо..що повернемо поки не відомо, лише втрачаємо особливо на Сході, південь якось все затихло, про контрнаступ забули, міст в Херсоні бомбимо - ну і що далі??? Далі кацапи референдум по приєднанню проведуть під бурне занепокоєння Заходу. Якась паралельна реальність - війна десь далеко і безтурботність влади в Києві
04.08.2022 11:09 Відповісти
О, уже Из Питера стали грести. Дальше москва и все. Минус, что в этих городах-областях суммарно около 20 млн живет
показати весь коментар
Назад в совок: "В России появятся аналоги советской "Березки". Там будет то, чего нет в магазинах"
04.08.2022 11:01 Відповісти
Это всё замечательно, вот только запрет на выезд на заработки украинцам по приказу Ермака взорвёт украинский тыл гораздо раньше, особенно на фоне регулярных сафари на призывников. А вот мотивации армии не придаст. ЗекоМанда должна исправить свои ошибки под лозунгом "посмеялись и хватит"
04.08.2022 11:17 Відповісти
На Московії, скоро взагалі настане життя по новим правилам



04.08.2022 11:23 Відповісти
 
 