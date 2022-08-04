Чоловіків з російських держпідприємств відправляють на "військову перепідготовку", - ЗМІ

На тлі великих втрат серед військових РФ на війні проти України влада Ленінградської області доручила підприємствам направити співробітників на "військову перепідготовку". Там вони начебто будуть ремонтувати військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Нова газета. Європа" з посиланням на працівників ДП.

"Влада Ленінградської області направила на державні підприємства рознарядку про відправку чоловіків віком від 18 до 60 років на військову перепідготовку. За словами інженера одного з підприємств, рознарядки надходять телефонним дзвінком із військкоматів. Влада цікавиться, скільки робітників підприємство може відправити на перепідготовку в період відпусток. Представники військкоматів вручають повістки або на робочому місці, або при явці до військкомату. Наступного дня "призовники" зобов'язані з'явитися до військкомату за місцем проживання, з документами та речами першої необхідності", - йдеться у матеріалі.

ЗМІ також зазначає, що учора від військкомату до Гатчини вже вирушив автобус, біля нього було близько 20 осіб. Один громадянин заявив, що він лише три роки тому демобілізувався з армії. Також чоловік розповів, що їх запевняли, що в Україну вони нібито не потраплять.

Усього 3 серпня, за підрахунками кореспондента ЗМІ, до місця проходження перепідготовки з Гатчини вирушили 22 "призовники". Місце прибуття нікому не повідомлялося.