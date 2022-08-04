УКР
Новини
3 412 27

Пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, - міністр соціальної політики Жолнович

пенсия,пенсионеры

Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не будемо його підвищувати. Усі підвищення вже прописані до 2028 року, вони й так відбуваються, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, то вона може і вийти на пенсію", - сказала міністр.

Коментуючи свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, Жолнович висловила впевненість, що люди до неї долучаться.

"Багато з тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не йде. Тому вони можуть заплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоби продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію. Також є сім’ї, де не всі члени родини працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку. Чому діти, які забезпечені й розуміють, що з різних причин їхні батьки передпенсійного віку втратили роботу й не мають можливості влаштуватися на нову, не зможуть доплатити мінімальні внески, і вони з досягненням пенсійного віку отримають повний страховий стаж?" - пояснила міністр соціальної політики.

Читайте також: До кінця року в Україні заплановано ще два підвищення пенсійних виплат, - Мінсоцполітики

Автор: 

пенсійний вік (191) пенсія (1613) Жолнович Оксана (68)
Топ коментарі
+8
Якщо не мають планів, по підвищать точно. Знаємо вашу брехливу політику.
04.08.2022 11:32 Відповісти
+5
Тварі, діти повинні ЄСВ платити за батьків? А може ви дружно підете на )(?
04.08.2022 11:35 Відповісти
+5
"То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку."

Може тому, що - середня тривалість життя українок - 76,22 року, у чоловіків - 66,39 року.

Який сенс сплачувати ЄСВ, щоб отримати пенсію набагато нижчу за реальний прожитковий мінімум?
04.08.2022 12:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Почему?!100 годков и все в шоколаде!)
04.08.2022 11:31 Відповісти
Якщо не мають планів, по підвищать точно. Знаємо вашу брехливу політику.
04.08.2022 11:32 Відповісти
Тварі, діти повинні ЄСВ платити за батьків? А може ви дружно підете на )(?
04.08.2022 11:35 Відповісти
А де ти побачив, що хтось взагалі повинен платити ЄСВ за непрацюючих? У тексті написано "можуть сплатити". Можеш і не сплачувати.
04.08.2022 11:54 Відповісти
Слів не має, для чого я плачу податки, щоб до пенсії не дожити?
04.08.2022 11:50 Відповісти
Плати, главное чтобы не было войны....
04.08.2022 12:01 Відповісти
Но пенсию повышать будут обязательно на 50-100 грн......
04.08.2022 12:00 Відповісти
"То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку."

Може тому, що - середня тривалість життя українок - 76,22 року, у чоловіків - 66,39 року.

Який сенс сплачувати ЄСВ, щоб отримати пенсію набагато нижчу за реальний прожитковий мінімум?
04.08.2022 12:03 Відповісти
Звичайно, якщо доживеш.... А статистично шансів дожити меньше, ніж померти.
04.08.2022 12:06 Відповісти
Не совсем правда. Процитированный вами средний возраст, это с учетом детской смертности и смертности связанной с повышенными рисками. А среди тех кто дожил до пенсии, мужчины в среднем живут примерно до 75, а женщины до 85 ....
04.08.2022 14:38 Відповісти
Коротше-ЄСВ платять лохі.
показати весь коментар
Як і пдв.
показати весь коментар
не знаю, хто й як може користуватився державною пенсією
от мені наприклад далеко за 60, перша запис в трудовій книжці зроблена 41 рік тому, це доволі звичайно коли людина попала на підприемство у 19-ть років
але потім трапилося те, що всі знають - повний розпад їбанутої держави СССР
з тих пор я маю мабуть ще одну запис у трудовій, це все. Звичайно всі ці 40 років я працював, але це було або за кордоном або в приватних фірмах, які взагалі нічого не чули про офіційну зарплату. Тобто отримати пенсію, мені - при стажі 41 рік взагалі неможливо, бо стаж нараховується по записам у трудовій. Це з одного боку.
А з іншого боку, яка вона буде? 50 долларів чи близько до цього? Я за один поход до магазина витрачаю більше.
Тому розмови про пенсію в Україні виглядають особисто для мене (людини з 41-роками фактичного стажу) як пустий пердеж у повітря ні про що.
04.08.2022 12:22 Відповісти
навіть не 41, а зараз вже 43
але це нічого не міняю про те що я написав
пенсія нараховується по записам про стаж у трудовій
а хто приблизно мойого віку (60-й рік народження) має взагалі трудову та якись записи у ній?
це одиниці, один на тісячу - якись дуже спеціальні люди, що завжди працювали на державу, збирали взяточки по карманах, мусора тощо
99 відсотків не мають ніяких записів ніде
ну добре я хоч працював за кордоном, а людина просто працювала на Барабашке - які у неї записи?
тобто державна пенсія - то пердеж ДЛЯ СВОЇХ, для якихось прівелегірйваних держслужюовців, не для нас, для звичайних українців, які просто намагалися вижити, прогодувати свої родини, принести хочь трохи грошей своїм дітям та жинці
04.08.2022 12:38 Відповісти
У мене теж стажу 43 роки, але я працював на заводах і всі записи є.
04.08.2022 13:52 Відповісти
Пишите глупости. Стаж по трудовой учитывается до 2004 года. После, только по взносам в ПФ. Другое дело, что сам стаж, необходимый для начисления пенсий могут поднимать хоть до 50 лет. Все просто. Денег в пенсиооном фонде-треть от необходимых.
04.08.2022 14:03 Відповісти
Ваши обиды неуместны. Всегда был выбор работать на легальной зарплате или по черному... и каждый выбирал для себя сам. Просто кто то вообще не думал о старости, кто то считал, что лишняя копейка сейчас и сегодня важнее, мифического стажа за горизонтом. Но все справедливо, один получал зарплату чуть меньше, но формально с соцкой, другой получал чуть больше, но имел возможность самостоятельно отложить себе на старость... Ну не может же быть уровниловка, между теми кто наполняет пенсионный фонд, и теми кто нет...
04.08.2022 14:46 Відповісти
P.S. добавлю.
пенсионный стаж сегодня де факто влияет на возраст выхода на пенсию, т.е. в 60..., 63 или 65....
а размер пенсии, кроме стажа зависит в первую очередь от размера отчислений....
04.08.2022 14:51 Відповісти
А чому не понижають? Хто в таких умовах доживе до пенсії?
показати весь коментар
На это и расчёт, шоб пенсов было как можно меньше
показати весь коментар
ксюша ,ти чапало, хоч трохи рівень життя зробіть вище...а то воно ощасливило,прям як скумбрія по 8
показати весь коментар
Не треба маніпулювати. Пенсійний вік як раз залежить від стажу.
показати весь коментар
... от стажа в котором платились пенсионные взносы !!!
показати весь коментар
Вони вже підняли пенсійний вік ,назвавши це підняттям страхового стажу ,тепер більшість виходиме на пенсію в 65 років.
показати весь коментар
