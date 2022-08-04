Пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, - міністр соціальної політики Жолнович

Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не будемо його підвищувати. Усі підвищення вже прописані до 2028 року, вони й так відбуваються, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, то вона може і вийти на пенсію", - сказала міністр.

Коментуючи свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, Жолнович висловила впевненість, що люди до неї долучаться.

"Багато з тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не йде. Тому вони можуть заплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоби продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію. Також є сім’ї, де не всі члени родини працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку. Чому діти, які забезпечені й розуміють, що з різних причин їхні батьки передпенсійного віку втратили роботу й не мають можливості влаштуватися на нову, не зможуть доплатити мінімальні внески, і вони з досягненням пенсійного віку отримають повний страховий стаж?" - пояснила міністр соціальної політики.

Читайте також: До кінця року в Україні заплановано ще два підвищення пенсійних виплат, - Мінсоцполітики