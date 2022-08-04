Пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, - міністр соціальної політики Жолнович
Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не будемо його підвищувати. Усі підвищення вже прописані до 2028 року, вони й так відбуваються, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, то вона може і вийти на пенсію", - сказала міністр.
Коментуючи свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, Жолнович висловила впевненість, що люди до неї долучаться.
"Багато з тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не йде. Тому вони можуть заплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоби продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію. Також є сім’ї, де не всі члени родини працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку. Чому діти, які забезпечені й розуміють, що з різних причин їхні батьки передпенсійного віку втратили роботу й не мають можливості влаштуватися на нову, не зможуть доплатити мінімальні внески, і вони з досягненням пенсійного віку отримають повний страховий стаж?" - пояснила міністр соціальної політики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може тому, що - середня тривалість життя українок - 76,22 року, у чоловіків - 66,39 року.
Який сенс сплачувати ЄСВ, щоб отримати пенсію набагато нижчу за реальний прожитковий мінімум?
от мені наприклад далеко за 60, перша запис в трудовій книжці зроблена 41 рік тому, це доволі звичайно коли людина попала на підприемство у 19-ть років
але потім трапилося те, що всі знають - повний розпад їбанутої держави СССР
з тих пор я маю мабуть ще одну запис у трудовій, це все. Звичайно всі ці 40 років я працював, але це було або за кордоном або в приватних фірмах, які взагалі нічого не чули про офіційну зарплату. Тобто отримати пенсію, мені - при стажі 41 рік взагалі неможливо, бо стаж нараховується по записам у трудовій. Це з одного боку.
А з іншого боку, яка вона буде? 50 долларів чи близько до цього? Я за один поход до магазина витрачаю більше.
Тому розмови про пенсію в Україні виглядають особисто для мене (людини з 41-роками фактичного стажу) як пустий пердеж у повітря ні про що.
але це нічого не міняю про те що я написав
пенсія нараховується по записам про стаж у трудовій
а хто приблизно мойого віку (60-й рік народження) має взагалі трудову та якись записи у ній?
це одиниці, один на тісячу - якись дуже спеціальні люди, що завжди працювали на державу, збирали взяточки по карманах, мусора тощо
99 відсотків не мають ніяких записів ніде
ну добре я хоч працював за кордоном, а людина просто працювала на Барабашке - які у неї записи?
тобто державна пенсія - то пердеж ДЛЯ СВОЇХ, для якихось прівелегірйваних держслужюовців, не для нас, для звичайних українців, які просто намагалися вижити, прогодувати свої родини, принести хочь трохи грошей своїм дітям та жинці
пенсионный стаж сегодня де факто влияет на возраст выхода на пенсию, т.е. в 60..., 63 или 65....
а размер пенсии, кроме стажа зависит в первую очередь от размера отчислений....